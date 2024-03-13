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Tanganyika Expeditions, DMC et réceptif spécialiste de la Tanzanie, Zanzibar et du Kilimandjaro


Fondé en 1989, Tanganyika Expeditions accompagne les agences de voyages, tour-opérateurs et organisateurs d'événements dans la conception de voyages sur mesure en Tanzanie continentale, à Zanzibar et sur le Kilimandjaro.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 14:38

© Tanganyika Expeditions
© Tanganyika Expeditions
MSC Croisières
DESTINATIONS :

> TANZANIE
> ZANZIBAR

Date de création :
1989

Compétences et Activités


Picto groupes
En groupe		 Picto individuel
Individuel 		Picto mice
MICE		 Picto sur-mesure
Sur-mesure


Présentation
© Tanganyika Expeditions
© Tanganyika Expeditions

 

- Raison sociale: Tanganyika Expeditions 
- Structure juridique : SAS 
- Responsabilité civile professionnelle : HISCOX n° PL-FR-PSC900288794/00
- Effectif : France 15 personnes; Tanzanie plus de 200 collaborateurs

 

Réceptif francophone basé en Tanzanie, Tanganyika Expeditions s'appuie sur plus de 35 années d'expérience et une présence opérationnelle couvrant l'ensemble du pays. Nos équipes accompagnent les professionnels du tourisme dans la création de voyages individuels, groupes, incentives, séminaires et programmes sur mesure.

Notre parfaite connaissance du terrain, nos équipes intégrées et nos moyens logistiques nous permettent de proposer des expériences adaptées à tous les profils de voyageurs, du safari classique aux programmes les plus exclusifs.

 

Nos domaines d'expertise

 

• Safaris en Tanzanie
• Zanzibar et les îles de l'archipel
• Ascensions du Kilimandjaro
• Trekking et aventures nature
• Voyages incentive et MICE
• Groupes et circuits accompagnés
• Voyages thématiques et expériences exclusives
• Séjours à la carte ou en regroupés
• Vols internationaux

 

Une présence locale forte

 

Tanganyika Expeditions emploie plus de 200 collaborateurs en Tanzanie et s'appuie sur ses propres équipes opérationnelles : conseillers voyages, guides-chauffeurs, logisticiens, équipes hôtelières et personnel de terrain.

Nous disposons également d'une importante flotte de véhicules safari spécialement aménagés pour l'observation de la faune ainsi que de guides multilingues parlant notamment français, anglais, espagnol, italien et allemand.

Nos collaborateurs bénéficient régulièrement de formations portant sur la faune, la flore, la culture locale, la sécurité, les premiers secours et les enjeux liés au tourisme durable.

Sélection d'hébergements pour tous les profils de voyageurs

Parce que chaque voyage est unique, Tanganyika Expeditions travaille avec un large réseau d'hôtels, lodges, camps de safari, établissements balnéaires et villas privatives soigneusement sélectionnés à travers la Tanzanie et Zanzibar.

Nos équipes inspectent régulièrement les propriétés que nous recommandons afin de garantir qualité, fiabilité et adéquation avec les attentes de chaque clientèle.

En complément de cette sélection, Tanganyika Expeditions possède également plusieurs établissements de caractère ( > présentation détaillée), dont l'Arumeru Lodge, le Bashay Rift Lodge, le Maweninga Camp, l'Olduvai Camp, l'Olduvai Ndogo, l'Olaado Camp, le Ronjo Camp, le Grumeti Hills, le Mara River Post, l'Ikoma Hills, le Togoro Plains, l'Ormatai Rock, le Kilimani House ; le Saadani Kasa Bay, situé au cœur du parc national de Saadani où la savane rencontre l'océan Indien, ainsi que l'Emerson on Hurumzi, hôtel emblématique installé dans un ancien palais swahili du XIXe siècle au cœur de Stone Town à Zanzibar.

 

Un engagement concret pour un tourisme responsable

 

Le développement durable constitue l'un des piliers de notre activité. Nous privilégions l'emploi local, soutenons différents projets communautaires et participons à plusieurs initiatives de préservation de l'environnement.

Tanganyika Expeditions est également engagé dans l'innovation avec l'introduction des premiers véhicules de safari électriques d'Afrique de l'Est ainsi que le développement d'infrastructures alimentées par l'énergie solaire.



          


Tanganyika Expeditions
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Gavache Laurent
1 avenue Docteur Roux
le front de mer C
06200 Nice - France


+ 33 (0) 4 93 71 50 85
+ 33 (0) 4 93 71 50 95
l-gavache
contact@tanganyika.com
www.tanganyika.com


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Tags : DestiMaG, dmc, Kilimandjaro, receptif Tanzanie, Tanganyika Expeditions, zanzibar
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