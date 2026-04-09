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Destination refuge : la Tanzanie, la valeur sûre de Frédéric d'Hauthuille (Vidéo)

Une série sur les "destinations refuge" à proposer à vos clients


Depuis plus d’un mois et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, les agences de voyages ont dû affronter les rapatriements, puis les annulations, et doivent désormais faire preuve de réassurance… et d’imagination. Alors que les clients ne veulent plus emprunter les compagnies du Golfe et se détournent de nombreuses destinations, nous vous proposons, dans cette série, de découvrir la destination refuge d’un agent de voyages. Nous donnons aujourd’hui la parole à Frédéric d'Hauthuille.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 07:26

TAP Air Portugal
Le baromètre des Entreprises du Voyage est tombé. Sans surprise, les chiffres sont mauvais.

La baisse des réservations en volume d’affaires s’établit à -19,4% et même le panier moyen est en repli (-5,4%). Excepté quelques rares cas, toutes les destinations subissent l’attentisme des Français, dont l’attention est focalisée sur la guerre au Moyen-Orient.

Et si le cessez-le-feu nous évite le pire, après les propos particulièrement virulents de Donald Trump évoquant l’effacement de la civilisation iranienne, il faudra sans doute attendre encore quelques jours ou semaines pour que les clients reviennent en nombre dans les agences.

En attendant, les professionnels doivent se montrer proactifs et ne pas attendre que les chalands franchissent les portes des points de vente pour se projeter sur l’été qui se dessine. Ils doivent prendre les devants, comme l’explique Bernard-Xavier Spokojny.

Plutôt que de parler des États-Unis, de Dubaï ou de destinations uniquement desservies par des compagnies du Golfe depuis l’Europe, il faut travailler des plans B qui ont des allures de plans A.

Nous vous proposons donc de vous inspirer en découvrant la destination refuge d’un professionnel du tourisme.

Après l’Île Maurice de Myriam Tord, embarquez aujourd’hui avec Frédéric d'Hauthuille, dirigeant de l'agence "Monde Authentique" et directeur du développement de Prodesti.

La destination refuge propose : montagne, safari et plage

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Une destination refuge, pour être considérée comme telle, doit remplir plusieurs critères : être accessible depuis la France, offrir un réel dépaysement et ne pas être concernée, ni de près ni de loin, par le conflit.

Maurice cochait toutes les cases. Pour Frédéric d'Hauthuille, la destination qu’il propose à ses clients offre davantage d’aventure, tout en restant en bordure de l’océan Indien.

Pour vous aider, celui qui est également impliqué dans le collectif des Pros du Voyage sur-mesure qualifie ce pays en trois mots : montagne, safari et plage.

Il est venu d'ouvrir la parenthèse culturelle de cet épisode. Intéressons-nous quelques secondes à la langue swahilie.

Parmi les plus parlées en Afrique, elle est langue nationale et officielle en Tanzanie, langue nationale au Kenya et en République démocratique du Congo, et utilisée dans plusieurs autres pays.

En swahili, le mot "safari", devenu universel, signifie tout simplement… voyage. "Hakuna Matata", autre expression bien connue, se traduit par "pas de souci".

Quant au toit de l’Afrique et ses 5 891 mètres, son nom signifierait "montagne de la splendeur".

Avec ce dernier indice, vous avez sans doute deviné la destination que Frédéric d'Hauthuille souhaite vous faire découvrir.

Tanzanie : "une destination multifacette"

Nous partons en Tanzanie.

Ce pays d’Afrique de l’Est, devenu une destination en vogue en France depuis la crise sanitaire, a toutefois connu le contrecoup de son succès.

Il y a eu l’instauration d’une assurance d’État obligatoire, une nouvelle taxe pour les voyageurs internationaux, puis l’inscription des compagnies locales sur la liste noire de l’Union européenne.

En mars 2026, les réservations étaient en repli de 45,2%, selon le dernier baromètre Orchestra. Cette nouvelle crise pourrait néanmoins remettre sur le devant de la scène un pays aux nombreux atouts.

"Beaucoup de clients ne veulent plus transiter par le Golfe persique.

La Tanzanie est desservie en vol direct par Air France vers Zanzibar, mais aussi via Ethiopian Airlines, Kenya Airways et RwandAir au départ de Paris, ainsi que Lufthansa, Swiss et Brussels Airlines à partir du 1er juillet," nous explique le patron de l'agence Monde Authentique.

La destination ne manque pas d’arguments.

Elle bénéficie d’un parc hôtelier de grande qualité et ne se limite pas aux plages paradisiaques de Zanzibar. Elle offre une richesse culturelle importante, des expériences dépaysantes et sportives, ainsi que des parcs emblématiques pour découvrir la faune locale.

"C’est une destination multifacette.

Mon incontournable reste le parc national de Tarangire, injustement moins connu que le Serengeti ou le cratère du Ngorongoro, mais doté d’une flore exceptionnelle, avec de nombreux baobabs et acacias.

De juillet à octobre, il est possible d’assister à la migration des éléphants," souligne ce professionnel, grand amoureux de la Tanzanie.

Après un premier voyage coup de cœur en 2002, Frédéric d'Hauthuille y retourne désormais au minimum trois fois par an, "avec le même plaisir, pour retrouver les animaux et les plages."

France - Tanzanie : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?

Nous vous révélions en février dernier qu'Air France, comme en 2025, a suspendu temporairement la ligne entre le 23 mars et le 31 mai 2026.

L’appareil utilisé ne sera plus un A350-900, mais un B777-200 durant la saison estivale. L’Airbus fera son retour pour l’hiver prochain.

La rotation évolue également : le vol opérera désormais selon le schéma suivant : Paris - Kilimandjaro - Zanzibar - Paris.

Programme de vols — Été 2026
Paris CDG
Zanzibar ZNZ
Air France · KLM · Delta  ·  Fréquences hebdomadaires
7
vols aller / semaine
3
vols retour / semaine
3
compagnies opératrices
Compagnie :
ALLER Paris CDG → Zanzibar Kisauni
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol disponible pour cette compagnie
RETOUR Zanzibar Kisauni → Paris CDG
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol disponible pour cette compagnie
ALLER Paris CDG → Kilimanjaro
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol disponible pour cette compagnie
RETOUR Kilimanjaro → Paris CDG
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol disponible pour cette compagnie
Programme valable juillet – août 2026 Source Resaneo

🇹🇿

République-Unie de Tanzanie

Afrique de l'Est · Océan Indien

Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

⚠ Vigilance renforcée Zones à risques variables (MEAE)

Monnaie

Devise officielle

Shilling tanzanien (TZS / TSh)

1 euro vaut environ

2 700 TZS

10 000 TZS ≈

3,70 €

Taux indicatif — vérifier avant le départ

Météo juillet — août

Températures

15 — 28 °C

Côte / Zanzibar

~27 °C

Pluies

Quasi nulles

Saison sèche (juin–octobre) — idéale pour les safaris

Grande Migration du Serengeti à son apogée

Meilleure période pour visiter la Tanzanie

Régime politique & sécurité

🏛

République présidentielle unitaire

Indépendante depuis 1961 · Union avec Zanzibar en 1964

Tanzanie continentale : vigilance renforcée

Zanzibar : vigilance renforcée (tensions ponctuelles)

Frontières sud (Mozambique) & ouest (RDC) : déconseillées

Petite criminalité dans les grandes villes (Dar es Salaam)

SOURCE France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

Formalités d'entrée — e-Visa

VISA

OBLIGATOIRE

citoyens UE / France

Simple entrée

50 USD

Multiple entrées

100 USD

eservices.immigration.go.tz

Validité : 90 jours · séjour max. 90 jours

Délai de traitement : 3 à 10 jours ouvrés — anticiper

Passeport valide 6 mois minimum après la date d'entrée

Certificat de vaccination fièvre jaune recommandé

Billet retour & preuve d'hébergement requis

Langues parlées

Swahili (kiswahili)

Langue nationale & officielle

Anglais

Langue officielle, tourisme, affaires

Arabe

Zanzibar & côte swahilie

120+ langues locales

Groupes ethniques divers

Aéroports principaux

Julius Nyerere Intl (DAR)

Dar es Salaam — principal hub

Kilimanjaro Intl (JRO)

Arusha — porte des safaris

Zanzibar Intl (ZNZ)

Île de Zanzibar

Se déplacer sur le territoire

Vols intérieurs

Privilégié entre parcs et îles

🚐

Véhicule de safari (4×4)

Indispensable pour les parcs

Ferry Dar es Salaam–Zanzibar

Traversée ~2h, plusieurs départs/jour

🚌

Bus longue distance (Dar Coach)

Entre grandes villes, peu cher

Sources : France Diplomatie (sécurité) · partir.com · evaneos.fr · destination-tanzanie.com · action-visas.com  —  Données indicatives, à vérifier avant le départ.



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Tags : frederic d'hauthuille, tanzanie, zanzibar
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