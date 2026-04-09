Destination refuge : la Tanzanie, la valeur sûre de Frédéric d'Hauthuille (Vidéo)

Nous partons en Tanzanie.



Ce pays d’Afrique de l’Est, devenu une destination en vogue en France depuis la crise sanitaire, a toutefois connu le contrecoup de son succès.



Il y a eu l’instauration d’une assurance d’État obligatoire, une nouvelle taxe pour les voyageurs internationaux, puis l’inscription des compagnies locales sur la liste noire de l’Union européenne.



En mars 2026, les réservations étaient en repli de 45,2%, selon le dernier baromètre Orchestra. Cette nouvelle crise pourrait néanmoins remettre sur le devant de la scène un pays aux nombreux atouts.



" Beaucoup de clients ne veulent plus transiter par le Golfe persique.



La Tanzanie est desservie en vol direct par Air France vers Zanzibar, mais aussi via Ethiopian Airlines, Kenya Airways et RwandAir au départ de Paris, ainsi que Lufthansa, Swiss et Brussels Airlines à partir du 1er juillet, " nous explique le patron de l'agence Monde Authentique.



La destination ne manque pas d’arguments.



Elle bénéficie d’un parc hôtelier de grande qualité et ne se limite pas aux plages paradisiaques de Zanzibar. Elle offre une richesse culturelle importante, des expériences dépaysantes et sportives, ainsi que des parcs emblématiques pour découvrir la faune locale.



" C’est une destination multifacette.



Mon incontournable reste le parc national de Tarangire, injustement moins connu que le Serengeti ou le cratère du Ngorongoro, mais doté d’une flore exceptionnelle, avec de nombreux baobabs et acacias.



De juillet à octobre, il est possible d’assister à la migration des éléphants, " souligne ce professionnel, grand amoureux de la Tanzanie.



Après un premier voyage coup de cœur en 2002, Frédéric d'Hauthuille y retourne désormais au minimum trois fois par an, " avec le même plaisir, pour retrouver les animaux et les plages. "