Destination refuge : la Tanzanie, la valeur sûre de Frédéric d'Hauthuille (Vidéo)

La baisse des réservations en volume d’affaires s’établit à -19,4% et même le panier moyen est en repli (-5,4%). Excepté quelques rares cas, toutes les destinations subissent l’attentisme des Français, dont l’attention est focalisée sur la guerre au Moyen-Orient.
Et si le cessez-le-feu nous évite le pire, après les propos particulièrement virulents de Donald Trump évoquant l’effacement de la civilisation iranienne, il faudra sans doute attendre encore quelques jours ou semaines pour que les clients reviennent en nombre dans les agences.
En attendant, les professionnels doivent se montrer proactifs et ne pas attendre que les chalands franchissent les portes des points de vente pour se projeter sur l’été qui se dessine. Ils doivent prendre les devants, comme l’explique Bernard-Xavier Spokojny.
Plutôt que de parler des États-Unis, de Dubaï ou de destinations uniquement desservies par des compagnies du Golfe depuis l’Europe, il faut travailler des plans B qui ont des allures de plans A.
Nous vous proposons donc de vous inspirer en découvrant la destination refuge d’un professionnel du tourisme.
Après l’Île Maurice de Myriam Tord, embarquez aujourd’hui avec Frédéric d'Hauthuille, dirigeant de l'agence "Monde Authentique" et directeur du développement de Prodesti.
La destination refuge propose : montagne, safari et plage
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Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…
Maurice cochait toutes les cases. Pour Frédéric d'Hauthuille, la destination qu’il propose à ses clients offre davantage d’aventure, tout en restant en bordure de l’océan Indien.
Pour vous aider, celui qui est également impliqué dans le collectif des Pros du Voyage sur-mesure qualifie ce pays en trois mots : montagne, safari et plage.
Il est venu d'ouvrir la parenthèse culturelle de cet épisode. Intéressons-nous quelques secondes à la langue swahilie.
Parmi les plus parlées en Afrique, elle est langue nationale et officielle en Tanzanie, langue nationale au Kenya et en République démocratique du Congo, et utilisée dans plusieurs autres pays.
En swahili, le mot "safari", devenu universel, signifie tout simplement… voyage. "Hakuna Matata", autre expression bien connue, se traduit par "pas de souci".
Quant au toit de l’Afrique et ses 5 891 mètres, son nom signifierait "montagne de la splendeur".
Avec ce dernier indice, vous avez sans doute deviné la destination que Frédéric d'Hauthuille souhaite vous faire découvrir.
Tanzanie : "une destination multifacette"
Ce pays d’Afrique de l’Est, devenu une destination en vogue en France depuis la crise sanitaire, a toutefois connu le contrecoup de son succès.
Il y a eu l’instauration d’une assurance d’État obligatoire, une nouvelle taxe pour les voyageurs internationaux, puis l’inscription des compagnies locales sur la liste noire de l’Union européenne.
En mars 2026, les réservations étaient en repli de 45,2%, selon le dernier baromètre Orchestra. Cette nouvelle crise pourrait néanmoins remettre sur le devant de la scène un pays aux nombreux atouts.
"Beaucoup de clients ne veulent plus transiter par le Golfe persique.
La Tanzanie est desservie en vol direct par Air France vers Zanzibar, mais aussi via Ethiopian Airlines, Kenya Airways et RwandAir au départ de Paris, ainsi que Lufthansa, Swiss et Brussels Airlines à partir du 1er juillet," nous explique le patron de l'agence Monde Authentique.
La destination ne manque pas d’arguments.
Elle bénéficie d’un parc hôtelier de grande qualité et ne se limite pas aux plages paradisiaques de Zanzibar. Elle offre une richesse culturelle importante, des expériences dépaysantes et sportives, ainsi que des parcs emblématiques pour découvrir la faune locale.
"C’est une destination multifacette.
Mon incontournable reste le parc national de Tarangire, injustement moins connu que le Serengeti ou le cratère du Ngorongoro, mais doté d’une flore exceptionnelle, avec de nombreux baobabs et acacias.
De juillet à octobre, il est possible d’assister à la migration des éléphants," souligne ce professionnel, grand amoureux de la Tanzanie.
Après un premier voyage coup de cœur en 2002, Frédéric d'Hauthuille y retourne désormais au minimum trois fois par an, "avec le même plaisir, pour retrouver les animaux et les plages."
France - Tanzanie : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?
L’appareil utilisé ne sera plus un A350-900, mais un B777-200 durant la saison estivale. L’Airbus fera son retour pour l’hiver prochain.
La rotation évolue également : le vol opérera désormais selon le schéma suivant : Paris - Kilimandjaro - Zanzibar - Paris.
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République-Unie de Tanzanie
Afrique de l'Est · Océan Indien
Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr
Monnaie
Devise officielle
Shilling tanzanien (TZS / TSh)
1 euro vaut environ
2 700 TZS
10 000 TZS ≈
3,70 €
Taux indicatif — vérifier avant le départ
Météo juillet — août
Températures
15 — 28 °C
Côte / Zanzibar
~27 °C
Pluies
Quasi nulles
Saison sèche (juin–octobre) — idéale pour les safaris
Grande Migration du Serengeti à son apogée
Meilleure période pour visiter la Tanzanie
Régime politique & sécurité
🏛
République présidentielle unitaire
Indépendante depuis 1961 · Union avec Zanzibar en 1964
Tanzanie continentale : vigilance renforcée
Zanzibar : vigilance renforcée (tensions ponctuelles)
Frontières sud (Mozambique) & ouest (RDC) : déconseillées
Petite criminalité dans les grandes villes (Dar es Salaam)
Formalités d'entrée — e-Visa
VISA
OBLIGATOIRE
citoyens UE / France
Simple entrée
50 USD
Multiple entrées
100 USD
eservices.immigration.go.tz
Validité : 90 jours · séjour max. 90 jours
Délai de traitement : 3 à 10 jours ouvrés — anticiper
Passeport valide 6 mois minimum après la date d'entrée
Certificat de vaccination fièvre jaune recommandé
Billet retour & preuve d'hébergement requis
Langues parléesSwahili (kiswahili)
Langue nationale & officielleAnglais
Langue officielle, tourisme, affairesArabe
Zanzibar & côte swahilie120+ langues locales
Groupes ethniques divers
Aéroports principaux
✈
Julius Nyerere Intl (DAR)
Dar es Salaam — principal hub
✈
Kilimanjaro Intl (JRO)
Arusha — porte des safaris
✈
Zanzibar Intl (ZNZ)
Île de Zanzibar
Se déplacer sur le territoire
Vols intérieurs
Privilégié entre parcs et îles
Véhicule de safari (4×4)
Indispensable pour les parcs
Ferry Dar es Salaam–Zanzibar
Traversée ~2h, plusieurs départs/jour
Bus longue distance (Dar Coach)
Entre grandes villes, peu cher
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