Alors qu'on dénombre 65 millions de visiteurs dans le monde, l’explosion des parcs aquatiques, notamment dans les régions désertiques, est-elle raisonnable ? - DepositPhotos.com, timonko
Rêvons ! Il fut un temps où le séjour à Marrakech se passait pour les plus privilégiés dans les salons de la Mamounia, au Casino pour une soirée festive, dans la Palmeraie pour une partie de tennis, près de la place Jemaa el-Fna pour boire un thé à la menthe sur une terrasse, et encore mieux dans l’enceinte du Club Méditerranée…
Destination élitiste par excellence, Marrakech, la ville rose, au pied des montagnes enneigées de l’Atlas, faisait rêver…
Mais, je vous parle d’un temps où la ville ne comptait que quelques hôtels de charme, très peu de resorts, quelques vols quotidiens réguliers au départ d’Europe, un mellah, des souks fleurant bon les épices et le cuir tanné et clouté par des artisans au savoir-faire millénaire…
Bref ! A Marrakech, on flânait sous les flamboyants et les jacarandas du Guéliz en prenant soin d’éviter de petits ânes et de petits taxis jaunes qui bringuebalaient en quête d’un client…
Autres temps, autres mœurs et autres motivations pour un touriste rare dont le nombre grimpait au printemps, s’éteignait pendant des étés trop chauds ou s’offrait un réveillon de nouvel an autour d’une vraie « pastilla » à la viande de pigeon !
En 1980, Marrakech accueillait un à deux petits millions de visiteurs.
Destination élitiste par excellence, Marrakech, la ville rose, au pied des montagnes enneigées de l’Atlas, faisait rêver…
Mais, je vous parle d’un temps où la ville ne comptait que quelques hôtels de charme, très peu de resorts, quelques vols quotidiens réguliers au départ d’Europe, un mellah, des souks fleurant bon les épices et le cuir tanné et clouté par des artisans au savoir-faire millénaire…
Bref ! A Marrakech, on flânait sous les flamboyants et les jacarandas du Guéliz en prenant soin d’éviter de petits ânes et de petits taxis jaunes qui bringuebalaient en quête d’un client…
Autres temps, autres mœurs et autres motivations pour un touriste rare dont le nombre grimpait au printemps, s’éteignait pendant des étés trop chauds ou s’offrait un réveillon de nouvel an autour d’une vraie « pastilla » à la viande de pigeon !
En 1980, Marrakech accueillait un à deux petits millions de visiteurs.
Marrakech : un essor spectaculaire
Que s’est-il passé ? Ces dix dernières années, il est clair que le Maroc a décidé de passer à la vitesse supérieure en matière de développement touristique.
Repéré par une jet set avide d’entre soi, dans un cadre paradisiaque, Marrakech a, comme le reste du pays, laissé proliférer quantités d’hôtels clubs et de riads (surtout de luxe) distribués par des voyagistes européens à une clientèle de plus en plus nombreuse cherchant le repos, un climat doux en hiver et l’authenticité du Royaume chérifien.
De plus en plus étalée, de plus en plus encombrée par un trafic incessant et l’arrivée de quelque 8 à 10 millions de visiteurs, la destination dispose d’un parc hôtelier décuplé, passant de 150 hôtels à 2 000 aujourd’hui.
De quoi faire passer la cité rose d’un tourisme haut de gamme à un tourisme plus massif, attiré par une mosaïque d’offres plus ludiques que culturelles, plus proches du parc de loisir que de la destination patrimoniale.
Entre autres évocations médiatiques, une récente émission de M6 présentait le boom des parcs aquatiques comme une véritable manne pour la clientèle familiale, avec pas moins de 38 parcs dont une dizaine de grands, à tous les prix, dotés d’hôtellerie ou pas, rivalisant d’imagination et de technique pour diversifier leur offre d’attractions.
Les seuls toboggans ne suffisant plus, Oasiria, le plus grand des parcs marrakchis en proposent 58 sur 8 piscines - dont une piscine à vague qui en fait la plus grande d’Afrique.
Avec des tarifs très accessibles, ces parcs s’achètent aussi selon des durées horaires (2 heures : 18 euros par exemple), avec ou sans hébergement, en 5 étoiles ou en camping…
Mais, derrière ce succès commercial indéniable qui continuera très probablement de faire de la cité rose l’une des destinations les plus prisées du monde, se cachent des problèmes environnementaux graves et notamment des risques de pénurie d’eau.
Selon un article du quotidien marocain Médias24, malgré les pluies abondantes de l’hiver, le niveau des nappes phréatiques et des eaux de barrages (surtout autour de Marrakech) n’est pas suffisamment remonté pour entrevoir l’avenir avec optimisme.
Ainsi, Oasiria déploie 7 500 mètres cubes d’eau sur ses piscines réparties sur dix hectares, ce qui représente la bagatelle de 7,5 millions de litres d’eau stockés, soit l’équivalent de plusieurs milliers de jours de consommation domestique pour une famille marocaine.
En plus du remplissage initial, il faut en effet compenser l’évaporation très forte sous 40°C, nettoyer les filtres, arroser les espaces verts, blanchir le linge, renouveler l’eau, assurer la climatisation… et en faire de même sur les centaines de piscines d’hôtels, de villas et une dizaine de grands golfs sur lesquels se déversent 10 millions de passagers aériens annuels, soit 28 000 passagers par jour répartis sur 90 à 100 vols par jour.
Repéré par une jet set avide d’entre soi, dans un cadre paradisiaque, Marrakech a, comme le reste du pays, laissé proliférer quantités d’hôtels clubs et de riads (surtout de luxe) distribués par des voyagistes européens à une clientèle de plus en plus nombreuse cherchant le repos, un climat doux en hiver et l’authenticité du Royaume chérifien.
De plus en plus étalée, de plus en plus encombrée par un trafic incessant et l’arrivée de quelque 8 à 10 millions de visiteurs, la destination dispose d’un parc hôtelier décuplé, passant de 150 hôtels à 2 000 aujourd’hui.
De quoi faire passer la cité rose d’un tourisme haut de gamme à un tourisme plus massif, attiré par une mosaïque d’offres plus ludiques que culturelles, plus proches du parc de loisir que de la destination patrimoniale.
Entre autres évocations médiatiques, une récente émission de M6 présentait le boom des parcs aquatiques comme une véritable manne pour la clientèle familiale, avec pas moins de 38 parcs dont une dizaine de grands, à tous les prix, dotés d’hôtellerie ou pas, rivalisant d’imagination et de technique pour diversifier leur offre d’attractions.
Les seuls toboggans ne suffisant plus, Oasiria, le plus grand des parcs marrakchis en proposent 58 sur 8 piscines - dont une piscine à vague qui en fait la plus grande d’Afrique.
Avec des tarifs très accessibles, ces parcs s’achètent aussi selon des durées horaires (2 heures : 18 euros par exemple), avec ou sans hébergement, en 5 étoiles ou en camping…
Mais, derrière ce succès commercial indéniable qui continuera très probablement de faire de la cité rose l’une des destinations les plus prisées du monde, se cachent des problèmes environnementaux graves et notamment des risques de pénurie d’eau.
Selon un article du quotidien marocain Médias24, malgré les pluies abondantes de l’hiver, le niveau des nappes phréatiques et des eaux de barrages (surtout autour de Marrakech) n’est pas suffisamment remonté pour entrevoir l’avenir avec optimisme.
Ainsi, Oasiria déploie 7 500 mètres cubes d’eau sur ses piscines réparties sur dix hectares, ce qui représente la bagatelle de 7,5 millions de litres d’eau stockés, soit l’équivalent de plusieurs milliers de jours de consommation domestique pour une famille marocaine.
En plus du remplissage initial, il faut en effet compenser l’évaporation très forte sous 40°C, nettoyer les filtres, arroser les espaces verts, blanchir le linge, renouveler l’eau, assurer la climatisation… et en faire de même sur les centaines de piscines d’hôtels, de villas et une dizaine de grands golfs sur lesquels se déversent 10 millions de passagers aériens annuels, soit 28 000 passagers par jour répartis sur 90 à 100 vols par jour.
Le rapport de Market Reports, qui étudie l'évolution de la demande des consommateurs de parcs, indique l'augmentation de 47% de la fréquentation des groupes familiaux et l'augmentation de 29% des installations intérieures hybrides. On en serait à 65 millions de visiteurs dans le monde pour 1 200 parcs !
Du côté des Émirats, on s’active aussi
Si la perle du sud marocain fait aujourd’hui les délices des familles avec enfants, les Émirats arabes unis ne sont pas en reste.
Désireux d’augmenter et diversifier leur clientèle, ils comptent 15 à 20 grands parcs aquatiques si l’on inclut les grands waterparks indépendants, les parcs intégrés aux hôtels et resorts et les grands complexes touristiques aquatiques.
À Dubaï seule, Aquaventure Waterpark est considéré comme l’un des plus grands parcs aquatiques du monde, avec plus de 100 attractions.
Wild Wadi Water Park, proche du Burj Al Arab, Legoland Water Park, Jungle Bay Waterpark, Laguna Waterpark… attirent une grande partie des clientèles de la région, d’Europe et d’Asie grâce à une offre all inclusive très adaptée aux groupes familiaux.
À Abou Dhabi, plus culturelle, les parcs sont moins nombreux mais Yas Waterworld, par exemple, immense parc aquatique de 15 hectares, propose plus de 40 attractions.
Dans les autres émirats, quelques nouveautés sont aussi en train d’éclore. Tandis que l’Arabie saoudite s’est également positionnée sur ce marché familial, régional et international avec une gamme de divertissements de plus en plus spectaculaires et onéreux ! Voire pharaoniques.
Avec là encore, le problème de l’eau mais aussi celui de la fréquentation féminine que l’on n’a pas encore entièrement tranché.
Doit-on partager l’espace aquatique en deux ? Doit-on partager les horaires selon le sexe ?
Vu la volonté du pays de devenir l’une des plus grandes destinations du monde, il semblerait que plus d’ouverture soit en cours.
Mais, pour l’eau, les usines de dessalement, de recyclage des eaux usées, les restrictions… ne pourront pas suffire très longtemps. Et là encore (on le voit d’ailleurs en ce moment), l’avenir n’est pas joué et est loin d’être gagné.
Désireux d’augmenter et diversifier leur clientèle, ils comptent 15 à 20 grands parcs aquatiques si l’on inclut les grands waterparks indépendants, les parcs intégrés aux hôtels et resorts et les grands complexes touristiques aquatiques.
À Dubaï seule, Aquaventure Waterpark est considéré comme l’un des plus grands parcs aquatiques du monde, avec plus de 100 attractions.
Wild Wadi Water Park, proche du Burj Al Arab, Legoland Water Park, Jungle Bay Waterpark, Laguna Waterpark… attirent une grande partie des clientèles de la région, d’Europe et d’Asie grâce à une offre all inclusive très adaptée aux groupes familiaux.
À Abou Dhabi, plus culturelle, les parcs sont moins nombreux mais Yas Waterworld, par exemple, immense parc aquatique de 15 hectares, propose plus de 40 attractions.
Dans les autres émirats, quelques nouveautés sont aussi en train d’éclore. Tandis que l’Arabie saoudite s’est également positionnée sur ce marché familial, régional et international avec une gamme de divertissements de plus en plus spectaculaires et onéreux ! Voire pharaoniques.
Avec là encore, le problème de l’eau mais aussi celui de la fréquentation féminine que l’on n’a pas encore entièrement tranché.
Doit-on partager l’espace aquatique en deux ? Doit-on partager les horaires selon le sexe ?
Vu la volonté du pays de devenir l’une des plus grandes destinations du monde, il semblerait que plus d’ouverture soit en cours.
Mais, pour l’eau, les usines de dessalement, de recyclage des eaux usées, les restrictions… ne pourront pas suffire très longtemps. Et là encore (on le voit d’ailleurs en ce moment), l’avenir n’est pas joué et est loin d’être gagné.
L'innovation dans les systèmes d'écofiltration utilisant la nanotechnologie a réduit les coûts de traitement de l'eau de 22%.
Le développement d'applications mobiles de gamification, permettant des chasses au trésor numériques dans les parcs aquatiques, est déployé par 17 opérateurs dans le monde…
Le développement d'applications mobiles de gamification, permettant des chasses au trésor numériques dans les parcs aquatiques, est déployé par 17 opérateurs dans le monde…
L’Europe ne se prive pas
Quant à l’Europe, elle n’est pas non plus en reste. Mais c’est l’Espagne qui mène le peloton avec Siam Park entre autres, dans les îles Canaries qui s’inspire de l’architecture thaïlandaise, propose un toboggan de 28 mètres et une piscine géante à vagues où l’on peut surfer…
Autres grands parcs aquatiques européens :
- Siam Park (Espagne/Canaries)
- Water World (Espagne)
- Fasouri Watermania (Chypre)
- Slide & Splash (Portugal)
- O’Gliss (France)
- Aquapark Istralandia (Croatie)
- Aqualandia (Italie)
- Tropical Island (Allemagne)
- PortAventura Caribe Aquatic Park (Espagne)
- Aquapark Nessebar (Bulgarie).
Autres grands parcs aquatiques européens :
- Siam Park (Espagne/Canaries)
- Water World (Espagne)
- Fasouri Watermania (Chypre)
- Slide & Splash (Portugal)
- O’Gliss (France)
- Aquapark Istralandia (Croatie)
- Aqualandia (Italie)
- Tropical Island (Allemagne)
- PortAventura Caribe Aquatic Park (Espagne)
- Aquapark Nessebar (Bulgarie).
En France, l’Aquascope donne le ton du futur
Elu "Meilleur parc aquatique au monde" par les Thea Awards, lors d’une cérémonie prestigieuse qui a eu lieu à Hollywood, l’Aquascope, situé dans le parc du Futuroscope, est organisé en trois univers, répartis sur une surface de 6 000 m2.
On y retrouve des piscines à vagues, des courses de glisse ainsi que huit toboggans impressionnants dont le "Matrix", qui permet de faire du rafting à bord de bouées géantes.
Mais surtout, alliant le meilleur de la technologie, l’Aquascope, avec son attraction "Les abysses de lumière" permet d’être au cinéma tout en restant dans l’eau et flottant au cœur de toutes sortes de mouvements d’eau.
On y retrouve des piscines à vagues, des courses de glisse ainsi que huit toboggans impressionnants dont le "Matrix", qui permet de faire du rafting à bord de bouées géantes.
Mais surtout, alliant le meilleur de la technologie, l’Aquascope, avec son attraction "Les abysses de lumière" permet d’être au cinéma tout en restant dans l’eau et flottant au cœur de toutes sortes de mouvements d’eau.
Dans le monde, les USA et l’Asie Pacifique
Avec plus de 1 200 parcs aquatiques opérationnels à travers le monde, dont 345 sont situés en Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique a aussi connu l'expansion la plus rapide des développements de parcs aquatiques, représentant 38% des nouvelles ouvertures entre 2022 et 2024.
Quant aux initiateurs du genre - les USA - ils frôlent la saturation, avec 117 parcs aquatiques extérieurs et 45 parcs aquatiques intérieurs. La Floride abrite à elle seule 29 parcs majeurs, dont Disney's Typhoon Lagoon, qui a accueilli plus de 1,6 million de visiteurs en 2023.
On pourrait aussi évoquer Las Vegas où les casinos ne suffisent plus à faire tourner les caisses. Avec une baisse de 8% de sa fréquentation, la capitale du jeu joue aussi la carte des attractions aquatiques.
Mais, encore faut-il faire le voyage ! Alors que Marrakech, vous l’avez compris, est bien plus accessible !
Jusqu’à quand ? Toute la question est là et bien là. Et une fois de plus, peut-être vaudrait-il mieux ne pas trop attendre pour prendre conscience de la gravité de la situation.
Quant aux initiateurs du genre - les USA - ils frôlent la saturation, avec 117 parcs aquatiques extérieurs et 45 parcs aquatiques intérieurs. La Floride abrite à elle seule 29 parcs majeurs, dont Disney's Typhoon Lagoon, qui a accueilli plus de 1,6 million de visiteurs en 2023.
On pourrait aussi évoquer Las Vegas où les casinos ne suffisent plus à faire tourner les caisses. Avec une baisse de 8% de sa fréquentation, la capitale du jeu joue aussi la carte des attractions aquatiques.
Mais, encore faut-il faire le voyage ! Alors que Marrakech, vous l’avez compris, est bien plus accessible !
Jusqu’à quand ? Toute la question est là et bien là. Et une fois de plus, peut-être vaudrait-il mieux ne pas trop attendre pour prendre conscience de la gravité de la situation.
Les attractions nouvelle génération
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"Il faut de tout pour faire un monde… Et du bonheur avant tout" [ABO]
Pour fidéliser leur public, les fabricants lancent des attractions de nouvelle génération, telles que des toboggans intelligents avec surveillance biométrique et personnalisation interactive des attractions.
En 2024, 14 modèles de toboggans aquatiques étaient équipés de casques VR intégrés. La combinaison de sensations physiques et d’expérience numérique a augmenté la popularité des courses de 46%.
Des pools de simulation de vagues utilisant des algorithmes d’IA pour calibrer les modèles sont désormais installés dans 11 pays.
Des rivières paresseuses avec musique synchronisée et environnements AR ont été lancées par trois sociétés entre 2023 et 2024. ProSlide, pour sa part, a présenté six nouveaux manèges hybrides combinant chute verticale et mouvement des vagues…
Voir le site : www.iaapa.org
En 2024, 14 modèles de toboggans aquatiques étaient équipés de casques VR intégrés. La combinaison de sensations physiques et d’expérience numérique a augmenté la popularité des courses de 46%.
Des pools de simulation de vagues utilisant des algorithmes d’IA pour calibrer les modèles sont désormais installés dans 11 pays.
Des rivières paresseuses avec musique synchronisée et environnements AR ont été lancées par trois sociétés entre 2023 et 2024. ProSlide, pour sa part, a présenté six nouveaux manèges hybrides combinant chute verticale et mouvement des vagues…
Voir le site : www.iaapa.org
Photo Josette Sicsic
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
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