Si la perle du sud marocain fait aujourd’hui les délices des familles avec enfants, les Émirats arabes unis ne sont pas en reste.



Désireux d’augmenter et diversifier leur clientèle, ils comptent 15 à 20 grands parcs aquatiques si l’on inclut les grands waterparks indépendants, les parcs intégrés aux hôtels et resorts et les grands complexes touristiques aquatiques.



À Dubaï seule, Aquaventure Waterpark est considéré comme l’un des plus grands parcs aquatiques du monde, avec plus de 100 attractions.



Wild Wadi Water Park, proche du Burj Al Arab, Legoland Water Park, Jungle Bay Waterpark, Laguna Waterpark… attirent une grande partie des clientèles de la région, d’Europe et d’Asie grâce à une offre all inclusive très adaptée aux groupes familiaux.



À Abou Dhabi, plus culturelle, les parcs sont moins nombreux mais Yas Waterworld, par exemple, immense parc aquatique de 15 hectares, propose plus de 40 attractions.



Dans les autres émirats, quelques nouveautés sont aussi en train d’éclore. Tandis que l’Arabie saoudite s’est également positionnée sur ce marché familial, régional et international avec une gamme de divertissements de plus en plus spectaculaires et onéreux ! Voire pharaoniques.



Avec là encore, le problème de l’eau mais aussi celui de la fréquentation féminine que l’on n’a pas encore entièrement tranché.



Doit-on partager l’espace aquatique en deux ? Doit-on partager les horaires selon le sexe ?



Vu la volonté du pays de devenir l’une des plus grandes destinations du monde, il semblerait que plus d’ouverture soit en cours.



Mais, pour l’eau, les usines de dessalement, de recyclage des eaux usées, les restrictions… ne pourront pas suffire très longtemps. Et là encore (on le voit d’ailleurs en ce moment), l’avenir n’est pas joué et est loin d’être gagné.