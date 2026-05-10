Yann Sellecchia nous a quittés le 10 mai dernier - Photo DR
Figure notable du tourisme à Toulouse et sa région depuis plus de 25 ans, Yann était le seul en France à avoir créé en 1998 un service groupe pour E. Leclerc, puis avait ensuite ouvert son agence A CHACUN SON MONDE VOYAGES, la première enseigne HAVAS à Toulouse.
Il laissera le souvenir d’un homme passionné, profondément impliqué dans son métier et apprécié de ses clients, partenaires et confrères.
Une cérémonie civile sera célébrée le mercredi 20 mai 2026 à 12h30 au Crématorium de Cornebarrieu (83, Route de Colomiers - 31700 Cornebarrieu)
Toute l'équipe de TourMaG présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille.
Il laissera le souvenir d’un homme passionné, profondément impliqué dans son métier et apprécié de ses clients, partenaires et confrères.
Une cérémonie civile sera célébrée le mercredi 20 mai 2026 à 12h30 au Crématorium de Cornebarrieu (83, Route de Colomiers - 31700 Cornebarrieu)
Toute l'équipe de TourMaG présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille.