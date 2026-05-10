Yann Sellecchia nous a quittés

Une cérémonie civile sera célébrée le mercredi 20 mai 2026

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Yann Sellecchia survenu le 10 mai 2026 à l’âge de 56 ans

Rédigé par La Rédaction le Lundi 18 Mai 2026 à 15:44







Il laissera le souvenir d’un homme passionné, profondément impliqué dans son métier et apprécié de ses clients, partenaires et confrères.



Une cérémonie civile sera célébrée le mercredi 20 mai 2026 à 12h30 au



Toute l'équipe de TourMaG présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille. Figure notable du tourisme à Toulouse et sa région depuis plus de 25 ans, Yann était le seul en France à avoir créé en 1998 un service groupe pour E. Leclerc, puis avait ensuite ouvert son agence A CHACUN SON MONDE VOYAGES, la première enseigne HAVAS à Toulouse.Il laissera le souvenir d’un homme passionné, profondément impliqué dans son métier et apprécié de ses clients, partenaires et confrères.Une cérémonie civile sera célébrée le mercredi 20 mai 2026 à 12h30 au Crématorium de Cornebarrieu (83, Route de Colomiers - 31700 Cornebarrieu)Toute l'équipe de TourMaG présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille.



Lu 278 fois