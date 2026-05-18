TAP Air Portugal supprime temporairement les frais de modification des billets

La suppression des frais ne couvre toutefois pas les éventuels ajustements tarifaires : si la classe de réservation d’origine n’est plus disponible au moment du changement, un supplément pourra être appliqué.



Avec cette mesure, TAP Air Portugal entend répondre aux besoins de flexibilité des voyageurs, qu’il s’agisse de déplacements loisirs ou professionnels, dans un contexte où les réservations restent sensibles aux changements de dernière minute.



Les conditions détaillées de l’offre sont disponibles sur le site de la compagnie.