TAP Air Portugal supprime temporairement les frais de modification des billets

TAP Air Portugal annonce une mesure de flexibilité commerciale sur ses réservations. La compagnie aérienne supprime les frais de modification pour tous les billets émis entre le 15 mai et le 15 juin 2026.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des marchés desservis par la compagnie et concerne les voyages prévus pendant la période de validité initiale du billet. Les passagers pourront ainsi modifier leur réservation sans frais supplémentaires liés au changement de billet, sous certaines conditions.
Pour bénéficier de cette exonération, la modification devra être effectuée dans la période de validité du billet et finalisée jusqu’à sept jours avant le départ du vol aller.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des marchés desservis par la compagnie et concerne les voyages prévus pendant la période de validité initiale du billet. Les passagers pourront ainsi modifier leur réservation sans frais supplémentaires liés au changement de billet, sous certaines conditions.
Pour bénéficier de cette exonération, la modification devra être effectuée dans la période de validité du billet et finalisée jusqu’à sept jours avant le départ du vol aller.
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La suppression des frais ne couvre toutefois pas les éventuels ajustements tarifaires : si la classe de réservation d’origine n’est plus disponible au moment du changement, un supplément pourra être appliqué.
Avec cette mesure, TAP Air Portugal entend répondre aux besoins de flexibilité des voyageurs, qu’il s’agisse de déplacements loisirs ou professionnels, dans un contexte où les réservations restent sensibles aux changements de dernière minute.
Les conditions détaillées de l’offre sont disponibles sur le site de la compagnie.
Avec cette mesure, TAP Air Portugal entend répondre aux besoins de flexibilité des voyageurs, qu’il s’agisse de déplacements loisirs ou professionnels, dans un contexte où les réservations restent sensibles aux changements de dernière minute.
Les conditions détaillées de l’offre sont disponibles sur le site de la compagnie.