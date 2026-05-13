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Egyptours.fr lance une offre de voyages slow travel entre Égypte et Jordanie

Le nouveau tour-opérateur mise sur les croisières intimistes en Dahabeya et les séjours sur-mesure


Egyptours.fr fait son entrée sur le marché avec une offre dédiée aux voyages sur-mesure en Egypte et en Jordanie. Le tour-opérateur, fondé par François Malcuit, met l’accent sur les croisières en Dahabeya sur le Nil, les petits groupes et les expériences personnalisées à destination d’une clientèle francophone.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 11:48

Egyptours.fr fait son entrée sur le marché avec une offre dédiée aux voyages sur-mesure en Egypte et en Jordanie - DepositPhotos.com, antonaleksenko82.gmail.com
Egyptours.fr fait son entrée sur le marché avec une offre dédiée aux voyages sur-mesure en Egypte et en Jordanie - DepositPhotos.com, antonaleksenko82.gmail.com
CroisiEurope
Un nouveau tour-opérateur se positionne sur l'Egypte et au-delà.

Egyptours.fr fait son entrée sur le marché avec une offre dédiée aux voyages sur-mesure en Egypte et en Jordanie, notamment des croisières intimistes sur le Nil.

Le voyagiste propose des itinéraires entre Louxor et Assouan à bord de Dahabeyas de 7 à 10 cabines maximum. Ces bateaux traditionnels permettent des croisières de 5 à 8 jours avec des escales dans des zones moins accessibles aux grands navires.

Chaque programme est proposé en formule tout compris, avec visites accompagnées par un guide égyptologue francophone pendant toute la durée du séjour

Plusieurs nouvelles Dahabeyas viendront compléter l’offre à partir de la saison 2027. Toutes les unités sont privatisables pour les familles ou petits groupes.

Circuits culturels, désert et mer Rouge complètent la programmation

Autres articles
Egyptours.fr développe également une offre plus large autour de l’Égypte et de la Jordanie.

Le tour-opérateur commercialise des circuits dans le Désert Blanc, des séjours entre le Caire et Alexandrie ainsi que des extensions balnéaires en mer Rouge, notamment à Hurghada.

Le voyagiste propose aussi des autotours et circuits en Jordanie afin d’élargir sa programmation régionale.

Côté transport, Egyptours.fr prévoit des vols spéciaux au départ de Paris pour certaines croisières Louxor-Louxor ainsi que des vols réguliers depuis Paris et plusieurs villes de province.

A lire aussi : Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas

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Tags : egypte
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