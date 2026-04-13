Selectour mise sur Bruno Maltor pour promouvoir l’Égypte - Photo B. Maltor
Le réseau d’agences de voyages Selectour poursuit sa stratégie d’influence en renouvelant son partenariat avec le créateur de contenu Bruno Maltor.
Selectour avait noué un premier partenariat stratégique avec le créateur de contenu en avril 2023. Dans ce cadre, il avait exploré notamment la Namibie et l’Ouzbékistan, partageant ses expériences auprès de sa communauté.
Selon le communiqué, ces campagnes ont enregistré « un succès remarquable, tant en termes de visibilité que d’engagement » sans toutefois donner de chiffres.
Fort de ces résultats, le réseau a choisi de reconduire cette collaboration autour de l’Égypte.
Selectour avait noué un premier partenariat stratégique avec le créateur de contenu en avril 2023. Dans ce cadre, il avait exploré notamment la Namibie et l’Ouzbékistan, partageant ses expériences auprès de sa communauté.
Selon le communiqué, ces campagnes ont enregistré « un succès remarquable, tant en termes de visibilité que d’engagement » sans toutefois donner de chiffres.
Fort de ces résultats, le réseau a choisi de reconduire cette collaboration autour de l’Égypte.
Selectour et Bruno Maltor ont co-construit un circuit de neuf jours et huit nuits
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À travers ce partenariat, Selectour poursuit plusieurs objectifs : accroître la notoriété de la marque, valoriser son parcours client et « casser les préjugés sur les agences de voyages ».
Pour cette campagne, Selectour et Bruno Maltor ont co-construit un circuit de neuf jours et huit nuits à travers les principaux sites du pays. L’itinéraire débute au Caire, avec ses pyramides, avant de se poursuivre vers Louxor, la vallée des Rois et Assouan, jusqu’aux temples d’Abu Simbel.
Le circuit sera prochainement commercialisé dans les agences du réseau, avec une remise de 5 % réservée à la communauté de Bruno Maltor.
Lancé fin 2012 lors d’un stage de webmarketing à Shanghai, le blog Votre Tour du Monde marque les débuts de Bruno Maltor dans l’univers du voyage. Initialement conçu « pour donner des nouvelles à ses proches » et « donner envie à d’autres (…) de s’ouvrir au monde », le projet s’est progressivement structuré autour de contenus éditoriaux, photographiques et vidéo.
Aujourd’hui, l’influenceur fédère une communauté de plus de 3 millions d’abonnés sur différentes plateformes.
Pour cette campagne, Selectour et Bruno Maltor ont co-construit un circuit de neuf jours et huit nuits à travers les principaux sites du pays. L’itinéraire débute au Caire, avec ses pyramides, avant de se poursuivre vers Louxor, la vallée des Rois et Assouan, jusqu’aux temples d’Abu Simbel.
Le circuit sera prochainement commercialisé dans les agences du réseau, avec une remise de 5 % réservée à la communauté de Bruno Maltor.
Lancé fin 2012 lors d’un stage de webmarketing à Shanghai, le blog Votre Tour du Monde marque les débuts de Bruno Maltor dans l’univers du voyage. Initialement conçu « pour donner des nouvelles à ses proches » et « donner envie à d’autres (…) de s’ouvrir au monde », le projet s’est progressivement structuré autour de contenus éditoriaux, photographiques et vidéo.
Aujourd’hui, l’influenceur fédère une communauté de plus de 3 millions d’abonnés sur différentes plateformes.