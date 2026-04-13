Selectour mise sur Bruno Maltor pour promouvoir l’Égypte

À travers ce partenariat, Selectour poursuit plusieurs objectifs : accroître la notoriété de la marque, valoriser son parcours client et « casser les préjugés sur les agences de voyages ».



Pour cette campagne, Selectour et Bruno Maltor ont co-construit un circuit de neuf jours et huit nuits à travers les principaux sites du pays. L’itinéraire débute au Caire, avec ses pyramides, avant de se poursuivre vers Louxor, la vallée des Rois et Assouan, jusqu’aux temples d’Abu Simbel.



Le circuit sera prochainement commercialisé dans les agences du réseau, avec une remise de 5 % réservée à la communauté de Bruno Maltor.



Lancé fin 2012 lors d’un stage de webmarketing à Shanghai, le blog Votre Tour du Monde marque les débuts de Bruno Maltor dans l’univers du voyage. Initialement conçu « pour donner des nouvelles à ses proches » et « donner envie à d’autres (…) de s’ouvrir au monde », le projet s’est progressivement structuré autour de contenus éditoriaux, photographiques et vidéo.



Aujourd’hui, l’influenceur fédère une communauté de plus de 3 millions d’abonnés sur différentes plateformes.