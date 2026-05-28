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Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € !

pour des réservations effectuées jusqu’au 14 juillet


À partir du 1er juin 2026, Exotismes lance la « Garantie Sérénité » sur ses séjours en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. Pour 1 euro supplémentaire, les voyageurs bénéficient d’un prix bloqué et d’une annulation sans frais jusqu’à 15 jours avant le départ, pour les réservations effectuées jusqu’au 14 juillet.


Rédigé par le Vendredi 29 Mai 2026 à 10:57

Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € ! Photo Exotismes
Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € ! Photo Exotismes
Martinique
Le tour-opérateur Exotismes enrichit son offre à destination des départements et régions d’outre-mer français avec le lancement d’une nouvelle option baptisée « Garantie Sérénité ».

Disponible à compter du 1er juin 2026, elle s’adresse aux voyageurs réservant un séjour en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.

Proposée au tarif de 1 euro supplémentaire jusqu’au 14 juillet 2026, cette garantie vise à répondre aux préoccupations des voyageurs dans un contexte économique marqué par les incertitudes.

Elle repose sur deux engagements : le maintien définitif du prix payé lors de la réservation, quelles que soient les éventuelles évolutions du coût de l’énergie, de l’inflation ou des taux de change, ainsi que la possibilité d’annuler son voyage sans frais et sans justificatif jusqu’à quinze jours avant le départ.

Selon Exotismes, cette formule doit permettre aux clients de réserver plus sereinement tout en conservant une grande souplesse. Le tour-opérateur souligne ainsi vouloir offrir « davantage de visibilité, de souplesse et de sérénité au moment de réserver leurs vacances ».

Martinique, Guadeloupe, Réunion : La « Garantie Sérénité » s’applique à toutes les offres « Poker de l’Été »

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La « Garantie Sérénité » s’applique à toutes les offres « Poker de l’Été » vers la Martinique, la Guadeloupe et l’Île de La Réunion, pour des départs programmés jusqu’au 30 septembre 2026.

Exotismes met également en avant les avantages des voyages dans les territoires ultramarins français, rappelant qu’ils permettent de bénéficier de la continuité territoriale et de formalités simplifiées.

« Une simple carte d’identité suffit, sans formalités d’entrée particulières, avec en outre la prise en charge médicale via la Carte Vitale », souligne le voyagiste, qui entend ainsi promouvoir « le dépaysement tropical » tout en conservant la simplicité d’un voyage en France.

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Tags : exotismes
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