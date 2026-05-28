Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € !

La « Garantie Sérénité » s’applique à toutes les offres « Poker de l’Été » vers la Martinique, la Guadeloupe et l’Île de La Réunion, pour des départs programmés jusqu’au 30 septembre 2026.



Exotismes met également en avant les avantages des voyages dans les territoires ultramarins français, rappelant qu’ils permettent de bénéficier de la continuité territoriale et de formalités simplifiées.



« Une simple carte d’identité suffit, sans formalités d’entrée particulières, avec en outre la prise en charge médicale via la Carte Vitale », souligne le voyagiste, qui entend ainsi promouvoir « le dépaysement tropical » tout en conservant la simplicité d’un voyage en France.