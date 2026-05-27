Pierre & Vacances-Center Parcs confirme ses objectifs malgré une perte semestrielle (©PV/CP)
Pierre & Vacances-Center Parcs a publié des résultats semestriels marqués par une progression de son activité touristique au premier semestre 2025/2026.
Sur les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires économique global du groupe atteint 816,8 millions d’euros, contre 802,1 millions un an plus tôt, soit une hausse de 1,8 %.
Les activités touristiques représentent 805,8 millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de 6 %. Cette croissance est portée à la fois par l’hébergement (+6,2 %, à 619,7 millions d’euros) et par les autres activités touristiques (+5,4 %, à 186,1 millions d’euros).
Sur les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires économique global du groupe atteint 816,8 millions d’euros, contre 802,1 millions un an plus tôt, soit une hausse de 1,8 %.
Les activités touristiques représentent 805,8 millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de 6 %. Cette croissance est portée à la fois par l’hébergement (+6,2 %, à 619,7 millions d’euros) et par les autres activités touristiques (+5,4 %, à 186,1 millions d’euros).
Pierre & Vacances : chiffre d'affaires par marque
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Dans le détail, Center Parcs réalise un chiffre d’affaires de 495,4 millions d’euros (+2,4 %), dont 492,5 millions liés aux activités touristiques. L’activité hébergement de la marque progresse de 5,8 %, à 377,9 millions d’euros.
Pierre & Vacances enregistre de son côté un chiffre d’affaires de 172,9 millions d’euros, en hausse de 6,2 %. Les revenus liés à l’hébergement atteignent 143,7 millions d’euros, soit une progression de 7,5 % sur un an.
Adagio affiche un chiffre d’affaires de 109,6 millions d’euros (+5,5 %), tandis que maeva&co atteint 30,8 millions d’euros (+6,6 %).
Le groupe a également poursuivi le développement de ses activités au cours du semestre. Pierre & Vacances a noué un partenariat avec Swisspeak Resorts en Suisse, Adagio a repris neuf résidences exploitées par Sergic et maeva&co a intégré les franchises Camping Paradis et Ushuaïa Villages.
Center Parcs a par ailleurs lancé « Friends », un nouveau programme de fidélité destiné à renforcer l’engagement de ses clients.
Pierre & Vacances enregistre de son côté un chiffre d’affaires de 172,9 millions d’euros, en hausse de 6,2 %. Les revenus liés à l’hébergement atteignent 143,7 millions d’euros, soit une progression de 7,5 % sur un an.
Adagio affiche un chiffre d’affaires de 109,6 millions d’euros (+5,5 %), tandis que maeva&co atteint 30,8 millions d’euros (+6,6 %).
Le groupe a également poursuivi le développement de ses activités au cours du semestre. Pierre & Vacances a noué un partenariat avec Swisspeak Resorts en Suisse, Adagio a repris neuf résidences exploitées par Sergic et maeva&co a intégré les franchises Camping Paradis et Ushuaïa Villages.
Center Parcs a par ailleurs lancé « Friends », un nouveau programme de fidélité destiné à renforcer l’engagement de ses clients.
Perte nette de 101,4 millions d’euros en raison de la saisonnalité
Sur le plan financier, l’EBITDA ajusté ressort à -41,6 millions d’euros au premier semestre, contre -40,3 millions un an plus tôt. Le groupe affiche une perte nette de 101,4 millions d’euros, qu’il explique notamment par la saisonnalité de ses activités et par plusieurs éléments exceptionnels.
Franck Gervais, directeur général du groupe, souligne que « le premier semestre 2025/2026 confirme la pertinence et la robustesse de notre modèle » dans « un environnement international sous tension ». Il met notamment en avant « la force de notre positionnement sur le tourisme de proximité », porté par la progression du prix moyen de vente et du nombre de nuits vendues.
Pierre & Vacances-Center Parcs confirme néanmoins son objectif annuel d’EBITDA ajusté à 185 millions d’euros, malgré les effets négatifs de la hausse de la TVA sur l’hébergement touristique aux Pays-Bas et en Belgique.
Franck Gervais, directeur général du groupe, souligne que « le premier semestre 2025/2026 confirme la pertinence et la robustesse de notre modèle » dans « un environnement international sous tension ». Il met notamment en avant « la force de notre positionnement sur le tourisme de proximité », porté par la progression du prix moyen de vente et du nombre de nuits vendues.
Pierre & Vacances-Center Parcs confirme néanmoins son objectif annuel d’EBITDA ajusté à 185 millions d’euros, malgré les effets négatifs de la hausse de la TVA sur l’hébergement touristique aux Pays-Bas et en Belgique.