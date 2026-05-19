ECTAA élit Heli Mäki-Fränti à sa présidence pour le mandat 2026-2028

longue expérience dans le secteur du voyage et du tourisme aux niveaux national et européen

L’ECTAA joue un rôle essentiel dans la représentation des intérêts des agences de voyages et des tour-opérateurs à travers l’Europe. Je me réjouis de travailler étroitement avec nos membres et partenaires afin de renforcer notre secteur et de garantir un tourisme européen résilient et compétitif