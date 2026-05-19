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ECTAA élit Heli Mäki-Fränti à sa présidence pour le mandat 2026-2028


Réunie à Prague pour sa 132e assemblée semestrielle, l’ECTAA a élu Heli Mäki-Fränti à sa présidence pour les deux prochaines années. La dirigeante finlandaise succède au Néerlandais Frank Oostdam, après quatre ans de mandat.


Rédigé par le Jeudi 28 Mai 2026 à 13:54

ECTAA élit Heli Mäki-Fränti à sa présidence pour le mandat 2026-2028 - Photo ECTAA
ECTAA élit Heli Mäki-Fränti à sa présidence pour le mandat 2026-2028 - Photo ECTAA
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L’European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA) a élu Heli Mäki-Fränti à sa présidence pour le mandat 2026-2028. L’annonce a été faite à l’occasion de la 132e réunion semestrielle de l’organisation, organisée à Prague par l’association tchèque ACCKA et Czech Tourism.

CEO de l’Association of Finnish Travel Agents (SMAL) depuis 2007, Heli Mäki-Fränti occupait également le poste de vice-présidente de l’ECTAA depuis 2022. Selon le communiqué, elle dispose d’une « longue expérience dans le secteur du voyage et du tourisme aux niveaux national et européen », notamment sur les questions de politique touristique, de tourisme durable et de représentation auprès des institutions européennes.

« L’ECTAA joue un rôle essentiel dans la représentation des intérêts des agences de voyages et des tour-opérateurs à travers l’Europe. Je me réjouis de travailler étroitement avec nos membres et partenaires afin de renforcer notre secteur et de garantir un tourisme européen résilient et compétitif », a déclaré Heli Mäki-Fränti après son élection.

ECTAA : Heli Mäki-Fränti succède à Frank Oostdam

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Elle succède à Frank Oostdam, président de l’organisation ces quatre dernières années et impliqué au sein de l’ECTAA depuis 2007. L’association européenne a salué « son engagement exceptionnel et son leadership », soulignant son rôle dans la défense des intérêts du secteur durant une période de profondes transformations de l’industrie du voyage.

L’ECTAA a également dévoilé la composition de son nouveau bureau exécutif. Marios Kammenos (Grèce) devient vice-président, Jan Van Steen (Belgique) trésorier, tandis que Gabriele Milani (Italie), Pawel Niewiadomski (Pologne), Frank Radstake (Pays-Bas) et Daniela Stoeva (Bulgarie) siègeront comme membres du conseil exécutif.

L’ECTAA représente quelque 80 000 agences de voyages et tour-opérateurs en Europe. L’organisation défend les intérêts des professionnels du secteur auprès des institutions européennes et intervient sur les sujets liés au transport, au tourisme et à la réglementation du voyage.

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