AirPlus, Kresus et Mastercard s’attaquent aux dépenses indirectes des entreprises

Les dépenses indirectes concernent notamment les abonnements numériques, les achats ponctuels, les renouvellements de licences logicielles ou encore certaines réparations urgentes. Bien qu’elles soient généralement de faible montant, elles peuvent représenter entre 20 % et 30 % des dépenses totales d’une entreprise, rappelle un communiqué.



La solution repose sur trois fonctionnalités principales : l’acceptation des paiements, l’approbation des dépenses et l’intégration comptable automatisée. Concrètement, les entreprises pourront régler des fournisseurs, y compris ceux n’acceptant pas traditionnellement les paiements par carte, sans avoir à les référencer dans leurs systèmes d’achats.



Chaque transaction pourra également être soumise à des workflows d’approbation configurables selon les politiques internes de l’entreprise.



Enfin, les paiements seront automatiquement réconciliés dans les ERP et outils comptables existants, afin d’assurer une meilleure cohérence entre les flux financiers et la comptabilité.