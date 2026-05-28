AirPlus, Kresus et Mastercard s’attaquent aux dépenses indirectes des entreprises - Depositphotos.com Auteur wutwhan
AirPlus International et Kresus Technologies ont noué un partenariat stratégique en collaboration avec Mastercard. Objectif : proposer aux entreprises européennes une solution centralisée de gestion et de paiement des achats dits « non stratégiques ».
La nouvelle offre combine les cartes virtuelles AirPlus, la plateforme technologique développée par Kresus Technologies et le réseau mondial d’acceptation de Mastercard.
Selon les partenaires, cette solution doit permettre aux directions financières et achats de gagner en visibilité et en contrôle sur des dépenses souvent dispersées et peu encadrées.
La nouvelle offre combine les cartes virtuelles AirPlus, la plateforme technologique développée par Kresus Technologies et le réseau mondial d’acceptation de Mastercard.
Selon les partenaires, cette solution doit permettre aux directions financières et achats de gagner en visibilité et en contrôle sur des dépenses souvent dispersées et peu encadrées.
Les dépenses indirectes peuvent représenter entre 20 % et 30 % des dépenses totales
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Les dépenses indirectes concernent notamment les abonnements numériques, les achats ponctuels, les renouvellements de licences logicielles ou encore certaines réparations urgentes. Bien qu’elles soient généralement de faible montant, elles peuvent représenter entre 20 % et 30 % des dépenses totales d’une entreprise, rappelle un communiqué.
La solution repose sur trois fonctionnalités principales : l’acceptation des paiements, l’approbation des dépenses et l’intégration comptable automatisée. Concrètement, les entreprises pourront régler des fournisseurs, y compris ceux n’acceptant pas traditionnellement les paiements par carte, sans avoir à les référencer dans leurs systèmes d’achats.
Chaque transaction pourra également être soumise à des workflows d’approbation configurables selon les politiques internes de l’entreprise.
Enfin, les paiements seront automatiquement réconciliés dans les ERP et outils comptables existants, afin d’assurer une meilleure cohérence entre les flux financiers et la comptabilité.
La solution repose sur trois fonctionnalités principales : l’acceptation des paiements, l’approbation des dépenses et l’intégration comptable automatisée. Concrètement, les entreprises pourront régler des fournisseurs, y compris ceux n’acceptant pas traditionnellement les paiements par carte, sans avoir à les référencer dans leurs systèmes d’achats.
Chaque transaction pourra également être soumise à des workflows d’approbation configurables selon les politiques internes de l’entreprise.
Enfin, les paiements seront automatiquement réconciliés dans les ERP et outils comptables existants, afin d’assurer une meilleure cohérence entre les flux financiers et la comptabilité.