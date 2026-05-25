Découvrir Paris autrement : les croisières sur la Seine

En plus de contempler les principaux lieux emblématiques de Paris, ce genre de bateau propose des croisières à thème, parmi lesquelles les touristes, et même les résidents, peuvent choisir. Les options suggérées permettent de prendre réellement du plaisir tout en découvrant la véritable face de la métropole. Sont parmi les thèmes disponibles, les promenades culinaires ou culturelles.



La découverte d’une ville s’accompagne généralement de celle des éléments qui la distinguent, dont sa gastronomie. Allier dîner et déjeuner avec l’exploration de la capitale parisienne est une bonne idée pour profiter pleinement de cette activité. Les chefs concoctent les spécialités françaises tout en favorisant les mets simples afin de mettre en avant la saveur des ingrédients. En effet, les repas servis sont frais puisqu’ils sont préparés à bord du bateau.



Les passionnés de culture et d’histoire peuvent privilégier les visites guidées qui durent habituellement une heure. Dans ce concept, un audio est fourni individuellement et chacun obtient alors une explication sur les différents sites, comme Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, la place de la Concorde et le Grand Palais.



Vivre cette aventure en famille, avec des enfants, resserre sûrement les liens et crée des souvenirs inoubliables. Justement, afin de répondre aux demandes des parents, une croisière spéciale famille est aussi organisée.



Certaines personnes ont le mal de mer et n’ont pas le pied marin. Cette catégorie n’a aucun souci puisque des dispositifs ont été installés afin que tout le monde, sans exception, puisse vivre des instants magiques. Effectivement, un bistro (un bateau) reste amarré au quai près de la tour Eiffel. Il accueille les touristes aussi bien en soirée qu’en journée et propose un brunch, un dîner et un déjeuner.