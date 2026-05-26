Le groupe hôtelier Minor veut renforcer ses relations avec les agences de voyages

Le lancement de ce nouvel outil s’inscrit dans l’évolution de Minor Hotels (640 Hotels, Resorts et résidences de marque dans 66 pays) qui se positionne désormais comme une enseigne à la fois B2C et B2B, forte de 40 ans d’expériences et de nombreuses marques hôtelières parmi lesquelles Anantara.



Justement, ces jours-ci, Anantara Hotels & Resorts célèbre son 25e anniversaire avec le lancement d’une campagne mondiale intitulée « 25 Years of Unforgettable Journeys ».



En un quart de siècle, cette enseigne est passée d’un unique resort en Thaïlande à un portefeuille international de plus de 50 hôtels et resorts répartis dans 24 pays.



Anantara Hotels & Resorts a été fondée en 2001 par William Heinecke, fondateur et président de Minor International, maison mère de Minor Hotels.



Son ambition était de créer une enseigne invitant à la découverte culturelle à travers un design inspiré des savoir-faire locaux, une gastronomie ancrée dans chaque destination et des expériences singulières.



Le nom Anantara, issu du sanskrit et signifiant « sans fin », entend évoquer la découverte, l’ouverture vers de nouveaux horizons et la célébration du voyage comme art de vivre.