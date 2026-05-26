Le groupe hôtelier Minor veut renforcer ses relations avec les agences de voyages

Le groupe hôtelier Minor entend renforcer ses relations avec le secteur de la distribution B2B.
A cet effet, il vient de lancer le programme Minor PRO Agencies, une nouvelle initiative digitale destinée aux agences de voyages souhaitant collaborer avec Minor Hotels via une solution flexible et entièrement digitale intégrée à Minor PRO, sa plateforme de services dédiée aux professionnels.
L’atout principal de ce programme repose sur une structure de commissions évolutives, conçue « pour améliorer directement la rentabilité des agences à mesure qu’elles développent leur production via minor-pro.com ».
A cet effet, le programme s’articule autour de quatre niveaux : Explorer, Champion, Icon et Legend offrant des avantages croissants en fonction du volume de production.
Au-delà des opportunités de commissions renforcées, le programme s’appuie sur une plateforme dotée d’une interface et d’un processus de réservation simplifié, avec disponibilités en temps réel et options de paiement flexibles, afin « d’offrir une expérience moderne adaptée aux besoins des agences indépendantes », assure un communiqué.
A cet effet, il vient de lancer le programme Minor PRO Agencies, une nouvelle initiative digitale destinée aux agences de voyages souhaitant collaborer avec Minor Hotels via une solution flexible et entièrement digitale intégrée à Minor PRO, sa plateforme de services dédiée aux professionnels.
L’atout principal de ce programme repose sur une structure de commissions évolutives, conçue « pour améliorer directement la rentabilité des agences à mesure qu’elles développent leur production via minor-pro.com ».
A cet effet, le programme s’articule autour de quatre niveaux : Explorer, Champion, Icon et Legend offrant des avantages croissants en fonction du volume de production.
Au-delà des opportunités de commissions renforcées, le programme s’appuie sur une plateforme dotée d’une interface et d’un processus de réservation simplifié, avec disponibilités en temps réel et options de paiement flexibles, afin « d’offrir une expérience moderne adaptée aux besoins des agences indépendantes », assure un communiqué.
Des avantages pour les clients mais aussi pour les agents …
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Les membres bénéficient également d’avantages supplémentaires, notamment des paiements de commissions plus rapides, l’accès à tous les tarifs publics et promotions, ainsi qu’à l’ensemble des catégories de chambres disponibles.
Le programme intègre aussi des bénéfices dédiés aux agents eux-mêmes, tels que jusqu’à 50 % de réduction sur leurs séjours personnels via un tarif spécial, ainsi que des promotions exclusives réservées aux membres.
Les agents profitent également d’un accès privilégié aux tarifs Minor DISCOVERY (le programme de fidélité de Minor Hotels), permettant aux clients finaux de cumuler des DISCOVERY Dollars (D$), renforçant ainsi la proposition de valeur combinée entre distribution et fidélisation.
L’inscription au programme Minor PRO Agencies est gratuite et peut être réalisée en quelques minutes sur minor-pro.com. Le programme est accessible aussi bien aux agences réservant pour leurs clients qu’aux voyages personnels des agents.
Le programme intègre aussi des bénéfices dédiés aux agents eux-mêmes, tels que jusqu’à 50 % de réduction sur leurs séjours personnels via un tarif spécial, ainsi que des promotions exclusives réservées aux membres.
Les agents profitent également d’un accès privilégié aux tarifs Minor DISCOVERY (le programme de fidélité de Minor Hotels), permettant aux clients finaux de cumuler des DISCOVERY Dollars (D$), renforçant ainsi la proposition de valeur combinée entre distribution et fidélisation.
L’inscription au programme Minor PRO Agencies est gratuite et peut être réalisée en quelques minutes sur minor-pro.com. Le programme est accessible aussi bien aux agences réservant pour leurs clients qu’aux voyages personnels des agents.
… et sa marque Anantara fête 25 ans de luxe experientiel
Le lancement de ce nouvel outil s’inscrit dans l’évolution de Minor Hotels (640 Hotels, Resorts et résidences de marque dans 66 pays) qui se positionne désormais comme une enseigne à la fois B2C et B2B, forte de 40 ans d’expériences et de nombreuses marques hôtelières parmi lesquelles Anantara.
Justement, ces jours-ci, Anantara Hotels & Resorts célèbre son 25e anniversaire avec le lancement d’une campagne mondiale intitulée « 25 Years of Unforgettable Journeys ».
En un quart de siècle, cette enseigne est passée d’un unique resort en Thaïlande à un portefeuille international de plus de 50 hôtels et resorts répartis dans 24 pays.
Anantara Hotels & Resorts a été fondée en 2001 par William Heinecke, fondateur et président de Minor International, maison mère de Minor Hotels.
Son ambition était de créer une enseigne invitant à la découverte culturelle à travers un design inspiré des savoir-faire locaux, une gastronomie ancrée dans chaque destination et des expériences singulières.
Le nom Anantara, issu du sanskrit et signifiant « sans fin », entend évoquer la découverte, l’ouverture vers de nouveaux horizons et la célébration du voyage comme art de vivre.
Justement, ces jours-ci, Anantara Hotels & Resorts célèbre son 25e anniversaire avec le lancement d’une campagne mondiale intitulée « 25 Years of Unforgettable Journeys ».
En un quart de siècle, cette enseigne est passée d’un unique resort en Thaïlande à un portefeuille international de plus de 50 hôtels et resorts répartis dans 24 pays.
Anantara Hotels & Resorts a été fondée en 2001 par William Heinecke, fondateur et président de Minor International, maison mère de Minor Hotels.
Son ambition était de créer une enseigne invitant à la découverte culturelle à travers un design inspiré des savoir-faire locaux, une gastronomie ancrée dans chaque destination et des expériences singulières.
Le nom Anantara, issu du sanskrit et signifiant « sans fin », entend évoquer la découverte, l’ouverture vers de nouveaux horizons et la célébration du voyage comme art de vivre.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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