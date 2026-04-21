Minor Hotels annonce l’ouverture d’un premier hôtel Colbert Collection à Londres

Minor hôtel va ouvrir son premier Colbert Collection du Royaume-Uni, à Londres. L’établissement sera situé sur Piccadilly, à l’angle d’Albemarle Street, dans un bâtiment classé Grade II conçu entre 1922 et 1923.
Ancienne banque NatWest, l’immeuble est actuellement en cours de transformation en hôtel. Il proposera 50 chambres et suites réparties sur six étages, ainsi qu’un restaurant et un bar.
L’hôtel bénéficiera d’un emplacement central, à proximité de Hyde Park, du palais de Buckingham, de Bond Street, de Piccadilly Circus et des quartiers de Mayfair et Knightsbridge.
Il sera également desservi par la station de métro Green Park, avec un accès direct à l’aéroport d’Heathrow.
Ancienne banque NatWest, l’immeuble est actuellement en cours de transformation en hôtel. Il proposera 50 chambres et suites réparties sur six étages, ainsi qu’un restaurant et un bar.
L’hôtel bénéficiera d’un emplacement central, à proximité de Hyde Park, du palais de Buckingham, de Bond Street, de Piccadilly Circus et des quartiers de Mayfair et Knightsbridge.
Il sera également desservi par la station de métro Green Park, avec un accès direct à l’aéroport d’Heathrow.
Un projet porté par Minor Hotels et Royal Group of Companies
Ce projet est développé en partenariat avec Royal Group of Companies Singapore, investisseur international actif dans l’hôtellerie et l’immobilier.
Cette ouverture constitue la première implantation européenne du groupe singapourien.
Colbert Collection, nouvelle soft brand premium de Minor Hotels, regroupera des hôtels indépendants autour d’un positionnement axé sur l’expérience culinaire et les interactions sociales.
Minor Hotels est également propriétaire de The Wolseley Hospitality Group, qui exploite plusieurs restaurants au Royaume-Uni ainsi qu’un hôtel sous la marque nhow London.
A lire aussi : Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection
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