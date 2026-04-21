Minor Hotels annonce l’ouverture d’un premier hôtel Colbert Collection à Londres

Ce projet est développé en partenariat avec, investisseur international actif dans l’hôtellerie et l’immobilier.Cette ouverture constitue la première implantation européenne du groupe singapourien., nouvelle soft brand premium de Minor Hotels, regroupera des hôtels indépendants autour d’un positionnement axé surest également propriétaire de, qui exploite plusieurs restaurants au Royaume-Uni ainsi qu’un hôtel sous la marque nhow London.