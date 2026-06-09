Condamné pour escroquerie et travail dissimulé, Eric Koury se pourvoit en cassation

En ne les mentionnant pas sur le bulletin de paie, l’employeur s’est donc soustrait à son obligation de déclarer le nombre d’heures réellement travaillées par ses salariés.



Dès lors, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu la culpabilité d’Eric Koury

affirmait ne pas être le dirigeant de la compagnie et donc ne pas avoir validé ces pratiques.Sauf que des témoignages affirment le contraire, notamment celui de l’ancienne directrice des ressources humaines, qui expliquait obéir aux instructions de son patron, en la personne d’Eric Koury.La responsable administrative et financière a relaté la même chose.Elles ont notamment indiqué que le dirigeant de droit, Christian Marchand, n’était pas le véritable patron du transporteur, mais que c’était bien le prévenu qui gérait tout ce qui avait trait à la trésorerie.Ce même Christian Marchand témoignait qu’Eric Koury n’était pas un actionnaire comme les autres, car non seulement il était très attentif à la vie de la société, mais rien ne se décidait sans son aval.Au sujet du travail dissimulé, les investigations ont démontré que les salariés s’étaient vu remettre, entre mars 2020 et septembre 2021, des fiches de paie ne mentionnant aucune heure travaillée, alors même qu’ils étaient placés en activité partielle à 75 ou 80 %.", a expliqué la cour.