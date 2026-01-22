Air Antilles : que va-t-il se passer le 2 février 2026 ?

Alors que certains s’inquiétaient d’une possible liquidation sèche, au regard de la situation financière extrêmement préoccupante de l’entreprise, le juge en a décidé autrement.



Il a renvoyé son délibéré au 2 février 2026, pour laisser du temps aux propriétaires et à la direction de trouver des portes de sortie.



" Il a été sensible au sort des 118 salariés. La demande de redressement a été soutenue par l’équipe dirigeante, qui a rappelé qu’il lui était impossible de trouver un quelconque repreneur sans CTA.



Le juge s’est montré favorable à l’ouverture d’un possible redressement, afin de sauver le plus d’emplois possibles et de maintenir une saine concurrence aux Antilles, " nous a indiqué une source présente sur place.



De plus, les dirigeants présents ont affirmé que des discussions étaient en cours avec de potentiels repreneurs et qu’elles étaient en voie de finalisation.



Il a été réaffirmé que les pistes étaient sérieuses, sans apporter plus de précisions.



En effet, alors que le Tribunal a appelé à donner des noms, ou du moins des gages de sérieux, il a été rétorqué que le secret des affaires prévalait tant que rien n’était définitivement signé.



Une façon de faire jouer la montre ?



Alors qu’il nous avait été affirmé que plus personne ne se souciait du sort de la dérive verte et que, finalement, elle n’avait attiré que des offres farfelues, comme l’Allemand Panaf, ou encore les pistes canadiennes ou nigériennes.



Le 2 février 2026, le tribunal annoncera son délibéré, statuant donc sur un redressement ou une liquidation.



Cette dernière option dépendra des garanties apportées sur une possible entrée d’argent frais dans les comptes du transporteur, via un actionnaire tiers.



Il sera nécessaire d’apporter plusieurs millions d’euros, sans doute au moins six.