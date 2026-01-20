TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Antilles au bord du gouffre : la compagnie se déclare en cessation de paiements

l'entreprise ne dispose plus des liquidités nécessaires pour honorer ses dettes à court terme


Air Antilles a officiellement déposé une déclaration de cessation de paiements auprès du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.


Mercredi 21 Janvier 2026

Le ciel s'assombrit encore un peu plus pour Air Antilles.

la direction d'Air Antilles a annoncé avoir déposé une Déclaration de Cessation de Paiements (DCP) auprès du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Une démarche qui confirme l'état critique des finances de l'entreprise, dont les caisses sont désormais vides, comme l'a annoncé Louis Mussington, président du conseil d’administration dans un courrier daté du 16 janvier envoyé aux salariés.

Pour la direction, cette décision n'est pas un choix stratégique mais une contrainte légale. « Cette démarche est une obligation légale lorsque les difficultés financières empêchent de faire face aux échéances immédiates », précise Amine Tadjadit, le tout récent directeur d'Air Antilles.

Air Antilles : "C’est désormais au tribunal d’analyser la situation"

Concrètement, l'entreprise ne dispose plus des liquidités nécessaires pour honorer ses dettes à court terme. Cependant, le management ajoute : « C’est désormais au tribunal d’analyser la situation et de déterminer la suite »

La compagnie n'a pas survécu à l'arrêt brutal de son activité survenu en pleine haute saison touristique. Tout s'est joué en 24 heures au début du mois dernier : le 8 décembre 2025 le Certificat de Transporteur Aérien (CTA) a été suspendu et le 9 décembre 2025 c'est la Licence de Transport Aérien (LTA) qui a également sauté.

Ces décisions administratives ont eu un effet domino : l'arrêt immédiat des opérations a coupé « toute source de revenus » du jour au lendemain et « interrompant du même coup des discussions avancées avec des partenaires financiers potentiels. » précise Amine Tadjadit.

L'avenir de la compagnie, de ses avions et de ses employés est donc suspendu à la décision du Tribunal de commerce. Redressement judiciaire ou liquidation ? « Il serait prématuré de se prononcer », estime la direction, qui affirme que « toutes les options prévues par la loi restent ouvertes ».

La course contre la montre est plus que jamais engagée.

