Air Antilles au bord du gouffre : la compagnie se déclare en cessation de paiements

Concrètement, l'entreprise ne dispose plus des liquidités nécessaires pour honorer ses dettes à court terme. Cependant, le management ajoute : « C’est désormais au tribunal d’analyser la situation et de déterminer la suite »



La compagnie n'a pas survécu à l'arrêt brutal de son activité survenu en pleine haute saison touristique. Tout s'est joué en 24 heures au début du mois dernier : le 8 décembre 2025 le Certificat de Transporteur Aérien (CTA) a été suspendu et le 9 décembre 2025 c'est la Licence de Transport Aérien (LTA) qui a également sauté.



Ces décisions administratives ont eu un effet domino : l'arrêt immédiat des opérations a coupé « toute source de revenus » du jour au lendemain et « interrompant du même coup des discussions avancées avec des partenaires financiers potentiels. » précise Amine Tadjadit.



L'avenir de la compagnie, de ses avions et de ses employés est donc suspendu à la décision du Tribunal de commerce. Redressement judiciaire ou liquidation ? « Il serait prématuré de se prononcer », estime la direction, qui affirme que « toutes les options prévues par la loi restent ouvertes ».



La course contre la montre est plus que jamais engagée.