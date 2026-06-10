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Le Grand Live du Voyage Loisirs : demandez le programme !

de 10h à 18h en live !


Le Grand Live du Voyage Loisirs se tiendra ce jeudi 11 juin 2026. Organisé par EFHT et CDS, cet événement digital réunira dirigeants, experts et professionnels du tourisme pour décrypter les grandes tendances du secteur.


Rédigé par le Mercredi 10 Juin 2026 à 17:04

Le Grand Live du Voyage Loisirs : rendez-vous jeudi 11 juin 2026 - Image CDS
Le Grand Live du Voyage Loisirs : rendez-vous jeudi 11 juin 2026 - Image CDS
Dream Yacht
Le compte à rebours est lancé.

C'est ce jeudi 11 juin 2026, que se tiendra la première édition du Grand Live du Voyage Loisirs, un événement digital organisé par EFHT et CDS en partenariat avec l'IFTM et Les Entreprises du Voyage.

Inspiré du succès du Grand Live du Voyage d'Affaires, ce nouveau rendez-vous décryptera les tendances, les évolutions et mutations du secteur du tourisme de loisirs de 10h à 18h.

Au programme : les conséquences géopolitiques sur les flux touristiques, les tendances de l'hôtellerie et du transport aérien, l'avenir des agences de voyages, le développement de la croisière, la montée en gamme de l'offre touristique ou encore les enjeux de la formation et de la data. (Retrouvez le programme complet

Parmi les temps forts annoncés : l'interview de Laurent Abitbol, président de Selectour, ainsi que plusieurs tables rondes réunissant Valérie Boned, présidente des EDV, Patrice Caradec, président du SETO, Dominique Marcel, président de l'Alliance France tourisme, ainsi que des représentants et dirigeants de Travelsoft, Amadeus, TUI France, Voyages E.Leclerc, Evaneos, Asia ou encore Air France et bien d'autres encore !

La journée s'achèvera par une séquence avec les représentants de la presse professionnelle.

À cette occasion, Céline Eymery, rédactrice en chef de TourMaG, interviendra aux côtés de Linda Lainé, rédactrice en chef de L'Écho touristique, pour échanger sur les défis et les enjeux du marché du voyage.

Le Grand Live du Voyage Loisirs est accessible gratuitement sur inscription.

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