CDS et EFHT lancent un Grand Live dédié au tourisme loisirs !

EFHT et CDS annoncent le lancement du Grand Live du Voyage Loisirs, un nouvel événement digital dédié aux professionnels du tourisme.
Cette première édition se tiendra le 11 juin 2026, de 10h à 18h, en partenariat avec IFTM Top Resa et Les Entreprises du Voyage.
Dans la continuité du Grand Live du Voyage d’Affaires, ce nouveau rendez-vous sera animé par François-Xavier Izenic et proposera une journée 100 % digitale consacrée au segment loisirs.
L’objectif affiché est de réunir l’ensemble des acteurs du secteur autour d’analyses de marché, de décryptages des tendances et de réflexions sur les évolutions à venir. Les participants pourront interagir en direct avec les intervenants via un tchat dédié.
Cette première édition se tiendra le 11 juin 2026, de 10h à 18h, en partenariat avec IFTM Top Resa et Les Entreprises du Voyage.
Dans la continuité du Grand Live du Voyage d’Affaires, ce nouveau rendez-vous sera animé par François-Xavier Izenic et proposera une journée 100 % digitale consacrée au segment loisirs.
L’objectif affiché est de réunir l’ensemble des acteurs du secteur autour d’analyses de marché, de décryptages des tendances et de réflexions sur les évolutions à venir. Les participants pourront interagir en direct avec les intervenants via un tchat dédié.
Un espace pour décrypter les tendances et anticiper l’avenir
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À l’origine de cette initiative, Frédéric Lorin et Ziad Minkara entendent proposer un espace d’échanges et de partage d’expertises dans un contexte de transformation rapide de l’industrie touristique.
"Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas seulement d’écouter. C’est d’échanger, de questionner, d’imaginer et de construire ensemble", souligne Ziad Minkara, Président de CDS, insistant sur la nécessité d’une réflexion collective pour accompagner les mutations du secteur.
Le positionnement de cet événement repose sur une volonté de mieux appréhender les dynamiques d’un marché loisirs en pleine évolution, marqué notamment par les changements économiques, géopolitiques et comportementaux des voyageurs.
"Le succès du Grand Live du Voyage d’Affaires nous a démontré à quel point le marché avait besoin de temps forts pour prendre du recul, partager des analyses et se projeter", précise Frédéric Lorin.
"Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas seulement d’écouter. C’est d’échanger, de questionner, d’imaginer et de construire ensemble", souligne Ziad Minkara, Président de CDS, insistant sur la nécessité d’une réflexion collective pour accompagner les mutations du secteur.
Le positionnement de cet événement repose sur une volonté de mieux appréhender les dynamiques d’un marché loisirs en pleine évolution, marqué notamment par les changements économiques, géopolitiques et comportementaux des voyageurs.
"Le succès du Grand Live du Voyage d’Affaires nous a démontré à quel point le marché avait besoin de temps forts pour prendre du recul, partager des analyses et se projeter", précise Frédéric Lorin.
Installer un temps fort durable pour l’industrie
Soutenu par des partenaires de référence, le Grand Live du Voyage Loisirs ambitionne ainsi de s’imposer comme un rendez-vous structurant pour les professionnels souhaitant décrypter les enjeux du secteur et anticiper ses transformations.
L’événement se veut également un espace de valorisation d’une industrie présentée comme stratégique, en croissance et porteuse d’innovations.
Les inscriptions sont ouvertes via un formulaire en ligne.
L’événement se veut également un espace de valorisation d’une industrie présentée comme stratégique, en croissance et porteuse d’innovations.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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