MSC Croisières met en ligne une nouvelle version de son site interne

Le nouveau site de MSC Croisières a été présenté par Patrick Pourbaix sur LinkedIn. DepositPhotos.com/Marina113
MSC Croisières présente une nouvelle version de son site internet qui est destinée à moderniser l’expérience digitale des voyageurs.
Cette nouvelle plateforme doit permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux itinéraires, aux navires et aux différentes offres commerciales du croisiériste.
Dans une publication diffusée sur LinkedIn, Patrick Pourbaix, Directeur Général MSC Cruises, évoque un site « plus moderne, plus inspirant et plus fluide », conçu pour accompagner les clients dans la préparation de leur voyage.
Cette nouvelle plateforme doit permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux itinéraires, aux navires et aux différentes offres commerciales du croisiériste.
Dans une publication diffusée sur LinkedIn, Patrick Pourbaix, Directeur Général MSC Cruises, évoque un site « plus moderne, plus inspirant et plus fluide », conçu pour accompagner les clients dans la préparation de leur voyage.
Un projet piloté par les équipes digitales du groupe
Autres articles
-
MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026
-
MSC Croisières lance un concierge virtuel alimenté par l’IA
-
MSC Croisières et Explora Journeys modernisent l’expérience sur l’île Catalina
-
MSC Croisières dévoile Sandy Cay, sa nouvelle île privée aux Bahamas
-
MSC Euribia : les départs des 2 et 3 mai depuis Kiel et Copenhague annulés
Patrick Pourbaix a également salué le travail des équipes mobilisées autour du projet, mené sous la direction de Cecile Walson et Miranda Ford.
Le nouveau site de MSC Croisières est désormais accessible au public.
A lire aussi : MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026
Le nouveau site de MSC Croisières est désormais accessible au public.
A lire aussi : MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026