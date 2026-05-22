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MSC Croisières met en ligne une nouvelle version de son site interne

La compagnie veut proposer une expérience plus fluide et plus inspirante aux voyageurs


MSC Croisières dévoile une nouvelle version de son site internet destinée à moderniser l’expérience digitale proposée aux voyageurs. La compagnie indique avoir repensé l’interface afin de faciliter la découverte des destinations, des offres et de l’univers MSC Cruises.


Rédigé par le Mardi 26 Mai 2026 à 14:12

Le nouveau site de MSC Croisières a été présenté par Patrick Pourbaix sur LinkedIn. DepositPhotos.com/Marina113
Le nouveau site de MSC Croisières a été présenté par Patrick Pourbaix sur LinkedIn. DepositPhotos.com/Marina113
Martinique
MSC Croisières présente une nouvelle version de son site internet qui est destinée à moderniser l’expérience digitale des voyageurs.

Cette nouvelle plateforme doit permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux itinéraires, aux navires et aux différentes offres commerciales du croisiériste.

Dans une publication diffusée sur LinkedIn, Patrick Pourbaix, Directeur Général MSC Cruises, évoque un site « plus moderne, plus inspirant et plus fluide », conçu pour accompagner les clients dans la préparation de leur voyage.

Un projet piloté par les équipes digitales du groupe


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Tags : msc
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