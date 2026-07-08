logo HotelMaG  
Recherche avancée

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

Une acquisition au cœur de la cité corsaire


Déjà propriétaire de la célèbre course à la voile la Route du Rhum, le Groupe Télégramme diversifie ses activités en reprenant cette adresse emblématique de 55 chambres et l'intégralité de ses 35 collaborateurs. Cette opération s'accompagne d'un plan d'investissement majeur prévu dès la fin de l'année 2026 pour moderniser l'espace bien-être et les aménagements intérieurs.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 10 Juillet 2026 à 18:47

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4* « Le Grand Bé » à Saint-Malo - Photo : Groupe Télégramme
Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4* « Le Grand Bé » à Saint-Malo - Photo : Groupe Télégramme
IFTM
Le Groupe Télégramme accélère sa stratégie de croissance territoriale en investissant dans l'hôtellerie haut de gamme.

Ce vendredi 10 juillet 2026, le groupe a officialisé l'acquisition de l'hôtel Le Grand Bé, un établissement 4 étoiles de référence situé intra-muros à Saint-Malo, à proximité immédiate du futur Musée national de la Marine.

Cette opération marque une nouvelle étape clé pour l'entreprise, qui entend s'appuyer sur son ancrage local et ses multiples expertises pour consolider l'attractivité de cette adresse malouine majeure.

Idéalement conçu pour séduire une clientèle tant touristique que professionnelle, l'établissement dispose d'un bar, d'un rooftop, d'espaces de restauration ainsi que d'un espace bien-être avec spa.

Pour le tourisme d'affaires, l'hôtel met également à disposition des structures dédiées aux séminaires, réunions et événements d'entreprise.

Dans le cadre de cette reprise d'activité globale, le groupe intègre un professionnel reconnu du secteur depuis plus de vingt ans, Marc Scognamiglio, qui veillera sur la destinée de l'établissement aux côtés des équipes déjà en place.

De fortes synergies locales et événementielles en perspective

Autres articles
L'intégration du Grand Bé au sein du Groupe Télégramme permettra de générer des complémentarités évidentes avec les branches d'activité historiques de l'acquéreur, notamment dans les secteurs des médias, de la communication et de l'événementiel.

Le groupe compte capitaliser sur sa parfaite connaissance de la région et sur son réseau de partenaires pour développer le segment des séminaires professionnels, maximiser les opportunités autour du tourisme d'affaires et enrichir globalement l'expérience client.

Cette ambition est directement partagée par Régis Rassouli, directeur délégué au développement du Groupe Télégramme : « Le Grand Bé est une adresse reconnue pour la qualité de son accueil, son emplacement exceptionnel et l'engagement de ses équipes. Notre ambition est de poursuivre son développement dans le respect de son identité, en nous appuyant sur les expertises du Groupe pour renforcer son attractivité et accompagner son évolution. »

Afin de soutenir cette modernisation, un plan d'investissement débutera dès la fin de l'année 2026 et s'étalera sur l'année 2027.

Les enveloppes budgétaires seront principalement allouées à la rénovation complète de l'espace bien-être, à des aménagements intérieurs spécifiques et à la refonte de la décoration, tout en veillant à préserver les atouts historiques du lieu.

Selon Jean-Baptiste Pavin, directeur général du groupe Télégramme, « Le Grand Bé est un établissement emblématique qui bénéficie d'une histoire, d'une identité et d'un savoir-faire reconnus. Son acquisition illustre notre volonté d'investir durablement dans des projets créateurs de valeur et utiles aux territoires.

Qu'il s'agisse d'informer, d'accompagner les entreprises ou d'organiser de grands événements, notre ambition est la même : créer du lien, faire vivre des expériences de qualité et contribuer au rayonnement des territoires dans lesquels nous sommes engagés. »

Lu 140 fois

Tags : saint malo
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 8 Juillet 2026 - 14:54 Hilton ouvre deux nouvelles adresses en Grèce et en Islande

Vendredi 3 Juillet 2026 - 09:31 Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Dernière heure

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Partez en France

Partez en France

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été
Production

Production

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été
AirMaG

AirMaG

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan
HotelMaG

Hébergement

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo
Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias