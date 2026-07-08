Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

L'intégration du Grand Bé au sein du Groupe Télégramme permettra de générer des complémentarités évidentes avec les branches d'activité historiques de l'acquéreur, notamment dans les secteurs des médias, de la communication et de l'événementiel.



Le groupe compte capitaliser sur sa parfaite connaissance de la région et sur son réseau de partenaires pour développer le segment des séminaires professionnels, maximiser les opportunités autour du tourisme d'affaires et enrichir globalement l'expérience client.



Cette ambition est directement partagée par Régis Rassouli, directeur délégué au développement du Groupe Télégramme : « Le Grand Bé est une adresse reconnue pour la qualité de son accueil, son emplacement exceptionnel et l'engagement de ses équipes. Notre ambition est de poursuivre son développement dans le respect de son identité, en nous appuyant sur les expertises du Groupe pour renforcer son attractivité et accompagner son évolution . »



Afin de soutenir cette modernisation, un plan d'investissement débutera dès la fin de l'année 2026 et s'étalera sur l'année 2027.



Les enveloppes budgétaires seront principalement allouées à la rénovation complète de l'espace bien-être, à des aménagements intérieurs spécifiques et à la refonte de la décoration, tout en veillant à préserver les atouts historiques du lieu.



Selon Jean-Baptiste Pavin, directeur général du groupe Télégramme, « Le Grand Bé est un établissement emblématique qui bénéficie d'une histoire, d'une identité et d'un savoir-faire reconnus. Son acquisition illustre notre volonté d'investir durablement dans des projets créateurs de valeur et utiles aux territoires.



Qu'il s'agisse d'informer, d'accompagner les entreprises ou d'organiser de grands événements, notre ambition est la même : créer du lien, faire vivre des expériences de qualité et contribuer au rayonnement des territoires dans lesquels nous sommes engagés. »