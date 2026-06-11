Depuis plusieurs années, 4 groupes développent des positions de plus en plus fortes dans les différentes composantes du tourisme de nature australien - DepositPhotos.com, filedimage
Longtemps, le tourisme de plein air australien a ressemblé au pays lui-même : immense, dispersé et profondément indépendant.
Un lodge familial dans le Kimberley, une petite compagnie maritime dans le Queensland, un opérateur de circuits dans le Centre Rouge, un holiday park sur la côte ou une expérience d'aventure exploitée depuis plusieurs générations constituaient autant de fournisseurs distincts avec lesquels les distributeurs internationaux devaient négocier séparément.
Ce paysage est en train de changer.
Depuis plusieurs années, quatre groupes développent des positions de plus en plus fortes dans les différentes composantes du tourisme de nature australien.
Ils ne visent pas exactement la même clientèle et ne proposent pas les mêmes produits. Mais leur logique converge : intégrer davantage d'expériences, maîtriser une plus grande partie du parcours client et disposer de portefeuilles suffisamment larges pour peser dans la distribution nationale et internationale.
G'day Group contrôle une part croissante de l'hébergement régional. Journey Beyond réunit les grands voyages iconiques, du rail aux resorts.
Experience Co se concentre sur les activités d'aventure reproductibles à grande échelle. Intrepid Travel, enfin, étend son modèle de circuits responsables vers l'exploitation directe de lodges, de marches et d'opérations locales.
Quatre territoires stratégiques, mais une même dynamique de consolidation autour du grand air australien.
Un lodge familial dans le Kimberley, une petite compagnie maritime dans le Queensland, un opérateur de circuits dans le Centre Rouge, un holiday park sur la côte ou une expérience d'aventure exploitée depuis plusieurs générations constituaient autant de fournisseurs distincts avec lesquels les distributeurs internationaux devaient négocier séparément.
Ce paysage est en train de changer.
Depuis plusieurs années, quatre groupes développent des positions de plus en plus fortes dans les différentes composantes du tourisme de nature australien.
Ils ne visent pas exactement la même clientèle et ne proposent pas les mêmes produits. Mais leur logique converge : intégrer davantage d'expériences, maîtriser une plus grande partie du parcours client et disposer de portefeuilles suffisamment larges pour peser dans la distribution nationale et internationale.
G'day Group contrôle une part croissante de l'hébergement régional. Journey Beyond réunit les grands voyages iconiques, du rail aux resorts.
Experience Co se concentre sur les activités d'aventure reproductibles à grande échelle. Intrepid Travel, enfin, étend son modèle de circuits responsables vers l'exploitation directe de lodges, de marches et d'opérations locales.
Quatre territoires stratégiques, mais une même dynamique de consolidation autour du grand air australien.
G'day Group : posséder les portes d'entrée des régions
G'day Group construit progressivement une infrastructure complète autour du voyage régional - Photo : El Questro Homestead (G'day Group)
G'day Group est probablement le moins connu des professionnels français, et pourtant l'un des acteurs les plus structurants du tourisme domestique australien.
Créé en 2004 à partir de trois caravan parks du Western Australia par Grant Wilckens, le groupe est devenu le premier opérateur australien d'hébergements régionaux.
Son portefeuille repose sur deux ensembles différents. Discovery Parks and Resorts regroupe plus de 85 établissements détenus ou exploités directement par le groupe.
À cela s'ajoute G'day Parks, un réseau de plus de 240 holiday parks indépendants réunis sous une même enseigne et reliés à un programme de fidélité commun, qui compte aujourd'hui plus de 260 000 membres. Au total, l'écosystème représente plus de 330 propriétés à travers le pays.
Mais la stratégie dépasse désormais largement le caravan park traditionnel.
Le groupe a constitué une collection d'adresses premium, les Discovery Resorts, distinctes du camping, situées à certains des principaux points d'accès aux paysages iconiques australiens :
- El Questro et Discovery Resorts - Lake Argyle dans le Kimberley,
- Discovery Resorts - Wilpena Pound, seul hébergement situé à l'intérieur du parc national d'Ikara-Flinders Ranges,
- McCracken Resort sur la péninsule de Fleurieu en Australie-Méridionale,
- Discovery Resorts - Kings Canyon dans le Territoire du Nord,
- Discovery Resorts - Undara dans le Queensland,
- Discovery Resorts - Rottnest Island au large de Perth,
- Discovery Resorts - Cradle Mountain en Tasmanie
- et, plus récemment, Noosa Habitat dans le Queensland.
Le groupe revendique aujourd'hui environ 2 milliards de dollars australiens (près de 1,2 milliard d'euros) d'actifs immobiliers, avec l'ambition d'atteindre 2,5 milliards d'ici fin 2026, et poursuit une stratégie mêlant acquisitions, rénovation des propriétés, montée en gamme et amélioration de la commercialisation numérique.
Car G'day Group ne contrôle pas seulement des lits. Il possède également WikiCamps, l'une des principales applications australiennes consacrées au camping et au voyage régional, ainsi que Bookeasy (qui opère désormais sous le nom de BookIt), une technologie de réservation utilisée par des organismes touristiques, et un important programme de fidélité.
Hébergement, réservation, données clients et visibilité numérique : le groupe construit progressivement une infrastructure complète autour du voyage régional.
Un détail mérite l'attention des professionnels français : G'day Group est majoritairement détenu par Australian Retirement Trust, l'un des grands fonds de pension australiens. La consolidation du tourisme régional est donc adossée à du capital domestique de long terme.
Son objectif est clair : devenir la grande porte d'entrée de l'Australie des routes, des parcs nationaux et des destinations régionales.
Créé en 2004 à partir de trois caravan parks du Western Australia par Grant Wilckens, le groupe est devenu le premier opérateur australien d'hébergements régionaux.
Son portefeuille repose sur deux ensembles différents. Discovery Parks and Resorts regroupe plus de 85 établissements détenus ou exploités directement par le groupe.
À cela s'ajoute G'day Parks, un réseau de plus de 240 holiday parks indépendants réunis sous une même enseigne et reliés à un programme de fidélité commun, qui compte aujourd'hui plus de 260 000 membres. Au total, l'écosystème représente plus de 330 propriétés à travers le pays.
Mais la stratégie dépasse désormais largement le caravan park traditionnel.
Le groupe a constitué une collection d'adresses premium, les Discovery Resorts, distinctes du camping, situées à certains des principaux points d'accès aux paysages iconiques australiens :
- El Questro et Discovery Resorts - Lake Argyle dans le Kimberley,
- Discovery Resorts - Wilpena Pound, seul hébergement situé à l'intérieur du parc national d'Ikara-Flinders Ranges,
- McCracken Resort sur la péninsule de Fleurieu en Australie-Méridionale,
- Discovery Resorts - Kings Canyon dans le Territoire du Nord,
- Discovery Resorts - Undara dans le Queensland,
- Discovery Resorts - Rottnest Island au large de Perth,
- Discovery Resorts - Cradle Mountain en Tasmanie
- et, plus récemment, Noosa Habitat dans le Queensland.
Le groupe revendique aujourd'hui environ 2 milliards de dollars australiens (près de 1,2 milliard d'euros) d'actifs immobiliers, avec l'ambition d'atteindre 2,5 milliards d'ici fin 2026, et poursuit une stratégie mêlant acquisitions, rénovation des propriétés, montée en gamme et amélioration de la commercialisation numérique.
Car G'day Group ne contrôle pas seulement des lits. Il possède également WikiCamps, l'une des principales applications australiennes consacrées au camping et au voyage régional, ainsi que Bookeasy (qui opère désormais sous le nom de BookIt), une technologie de réservation utilisée par des organismes touristiques, et un important programme de fidélité.
Hébergement, réservation, données clients et visibilité numérique : le groupe construit progressivement une infrastructure complète autour du voyage régional.
Un détail mérite l'attention des professionnels français : G'day Group est majoritairement détenu par Australian Retirement Trust, l'un des grands fonds de pension australiens. La consolidation du tourisme régional est donc adossée à du capital domestique de long terme.
Son objectif est clair : devenir la grande porte d'entrée de l'Australie des routes, des parcs nationaux et des destinations régionales.
Journey Beyond : relier les icônes entre elles
The Ghan (Journey Beyond), l'un des voyages ferroviaires les plus emblématiques au monde, relie Adelaide à Darwin sur 2 979 kilomètres à travers le centre rouge de l'Australie - Photo : Journey Beyond
Journey Beyond poursuit une stratégie différente.
Le groupe ne cherche pas à couvrir chaque région, ni à multiplier les hébergements standardisés. Il réunit plutôt des expériences australiennes immédiatement identifiables, capables de devenir, à elles seules, la raison d'un voyage.
The Ghan, Indian Pacific, Great Southern et The Overland constituent le socle ferroviaire du groupe. Autour de ces trains se sont ajoutés des croisières, des lodges, des excursions dans l'Outback, des attractions et des expériences maritimes.
Basé à Adelaide, le groupe exploite aujourd'hui une vingtaine de marques à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Un point essentiel pour comprendre la dynamique : Journey Beyond est passé sous le contrôle exclusif de Crestview Partners, fonds d'investissement new-yorkais, en 2024, à la suite de la restructuration du groupe américain Hornblower, qui en détenait déjà le capital depuis son rachat à Quadrant Private Equity début 2022 pour environ 600 millions de dollars australiens.
La construction de ce portefeuille d'icônes australiennes est donc pilotée par du capital américain, là où G'day Group s'adosse à un fonds de pension australien. Deux modèles de capital différents derrière une même logique de concentration.
L'acquisition finalisée en mars 2026 de Voyages, rebaptisée Voyages Tourism Australia, lui a donné le contrôle opérationnel d'Ayers Rock Resort à Yulara et du Mossman Gorge Cultural Centre dans le nord du Queensland.
Cette opération mérite une lecture attentive, car elle ne se résume pas à un simple changement de propriétaire. Conduite avec l'Indigenous Land and Sea Corporation et les propriétaires traditionnels, les Anangu de Yulara et les Kuku Yalanji de Mossman Gorge, la transaction, estimée autour de 300 millions de dollars australiens (environ 180 millions d'euros), s'accompagne d'un retour progressif des terres aux communautés des Premières Nations. Journey Beyond opère les actifs, mais la propriété foncière revient aux propriétaires traditionnels. La National Indigenous Training Academy d'Ayers Rock Resort, elle, poursuit son activité.
Journey Beyond ne transporte donc plus seulement ses clients à travers l'Australie : il peut désormais les héberger au pied d'Uluru, leur proposer des expériences culturelles, les emmener dans l'Outback, sur les côtes ou à bord de certains des voyages ferroviaires les plus réputés du pays.
Le mouvement ne s'arrête pas à Uluru. Début juin 2026, après validation par l'autorité de la concurrence, Journey Beyond a finalisé l'acquisition du Crocodile Hotel de Jabiru, au cœur du parc national de Kakadu.
Cet établissement de 110 chambres, en forme de crocodile et jusque-là exploité sous l'enseigne Mercure d'Accor, est lui aussi situé sur un terrain loué aux propriétaires traditionnels Mirarr, via la Gundjeihmi Aboriginal Corporation. Deux portes d'entrée de parcs iconiques, Uluru puis Kakadu, en quelques mois.
Le groupe a également conclu un accord, en février 2026, pour acquérir le portefeuille touristique de SeaLink auprès de Kelsian, pour 161 millions de dollars australiens (environ 97 millions d'euros). L'opération, encore soumise aux autorisations réglementaires et attendue pour la seconde moitié de 2026, comprend notamment les activités de SeaLink et Captain Cook Cruises sur Sydney Harbour, à Perth, dans les Whitsundays, à Bruny Island en Tasmanie et à Darwin, ainsi que Kingfisher Bay Resort et K'gari Beach Resort, le Murray Princess et Adelaide Sightseeing.
Cette accélération a poussé le groupe à se réorganiser. En mai 2026, Journey Beyond a regroupé ses marques en trois divisions : Rail & Touring (le ferroviaire et les circuits, dont Outback Spirit), Resorts & Lodges (l'hébergement expérientiel, d'Ayers Rock Resort à Sal Salis Ningaloo Reef) et Experiences & Attractions (le maritime, l'aérien et les attractions, de Cruise Whitsundays au Melbourne Skydeck).
Le groupe vise un doublement de sa taille d'ici la fin 2026. La stratégie est résumée par Journey Beyond lui-même : "permettre au voyageur de passer du rail au récif, de la rivière au resort et de la ville à la mer au sein d'un même portefeuille".
Journey Beyond ne vend donc plus uniquement des produits premium. Le groupe assemble progressivement un itinéraire australien complet autour d'une sélection d'icônes nationales.
Le groupe ne cherche pas à couvrir chaque région, ni à multiplier les hébergements standardisés. Il réunit plutôt des expériences australiennes immédiatement identifiables, capables de devenir, à elles seules, la raison d'un voyage.
The Ghan, Indian Pacific, Great Southern et The Overland constituent le socle ferroviaire du groupe. Autour de ces trains se sont ajoutés des croisières, des lodges, des excursions dans l'Outback, des attractions et des expériences maritimes.
Basé à Adelaide, le groupe exploite aujourd'hui une vingtaine de marques à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Un point essentiel pour comprendre la dynamique : Journey Beyond est passé sous le contrôle exclusif de Crestview Partners, fonds d'investissement new-yorkais, en 2024, à la suite de la restructuration du groupe américain Hornblower, qui en détenait déjà le capital depuis son rachat à Quadrant Private Equity début 2022 pour environ 600 millions de dollars australiens.
La construction de ce portefeuille d'icônes australiennes est donc pilotée par du capital américain, là où G'day Group s'adosse à un fonds de pension australien. Deux modèles de capital différents derrière une même logique de concentration.
L'acquisition finalisée en mars 2026 de Voyages, rebaptisée Voyages Tourism Australia, lui a donné le contrôle opérationnel d'Ayers Rock Resort à Yulara et du Mossman Gorge Cultural Centre dans le nord du Queensland.
Cette opération mérite une lecture attentive, car elle ne se résume pas à un simple changement de propriétaire. Conduite avec l'Indigenous Land and Sea Corporation et les propriétaires traditionnels, les Anangu de Yulara et les Kuku Yalanji de Mossman Gorge, la transaction, estimée autour de 300 millions de dollars australiens (environ 180 millions d'euros), s'accompagne d'un retour progressif des terres aux communautés des Premières Nations. Journey Beyond opère les actifs, mais la propriété foncière revient aux propriétaires traditionnels. La National Indigenous Training Academy d'Ayers Rock Resort, elle, poursuit son activité.
Journey Beyond ne transporte donc plus seulement ses clients à travers l'Australie : il peut désormais les héberger au pied d'Uluru, leur proposer des expériences culturelles, les emmener dans l'Outback, sur les côtes ou à bord de certains des voyages ferroviaires les plus réputés du pays.
Le mouvement ne s'arrête pas à Uluru. Début juin 2026, après validation par l'autorité de la concurrence, Journey Beyond a finalisé l'acquisition du Crocodile Hotel de Jabiru, au cœur du parc national de Kakadu.
Cet établissement de 110 chambres, en forme de crocodile et jusque-là exploité sous l'enseigne Mercure d'Accor, est lui aussi situé sur un terrain loué aux propriétaires traditionnels Mirarr, via la Gundjeihmi Aboriginal Corporation. Deux portes d'entrée de parcs iconiques, Uluru puis Kakadu, en quelques mois.
Le groupe a également conclu un accord, en février 2026, pour acquérir le portefeuille touristique de SeaLink auprès de Kelsian, pour 161 millions de dollars australiens (environ 97 millions d'euros). L'opération, encore soumise aux autorisations réglementaires et attendue pour la seconde moitié de 2026, comprend notamment les activités de SeaLink et Captain Cook Cruises sur Sydney Harbour, à Perth, dans les Whitsundays, à Bruny Island en Tasmanie et à Darwin, ainsi que Kingfisher Bay Resort et K'gari Beach Resort, le Murray Princess et Adelaide Sightseeing.
Cette accélération a poussé le groupe à se réorganiser. En mai 2026, Journey Beyond a regroupé ses marques en trois divisions : Rail & Touring (le ferroviaire et les circuits, dont Outback Spirit), Resorts & Lodges (l'hébergement expérientiel, d'Ayers Rock Resort à Sal Salis Ningaloo Reef) et Experiences & Attractions (le maritime, l'aérien et les attractions, de Cruise Whitsundays au Melbourne Skydeck).
Le groupe vise un doublement de sa taille d'ici la fin 2026. La stratégie est résumée par Journey Beyond lui-même : "permettre au voyageur de passer du rail au récif, de la rivière au resort et de la ville à la mer au sein d'un même portefeuille".
Journey Beyond ne vend donc plus uniquement des produits premium. Le groupe assemble progressivement un itinéraire australien complet autour d'une sélection d'icônes nationales.
Experience Co : se recentrer sur l'adrénaline reproductible
Le Calypso de Reef Unlimited (Experience Co) sur la Grande Barrière de Corail. La marque rassemble les activités maritimes du groupe au départ de Cairns et Port Douglas - Photo : Reef Unlimited / Experience Co
Experience Co représente le modèle le plus spécialisé du quatuor.
Cotée à l'Australian Securities Exchange (ASX : EXP), l'entreprise s'est développée autour des expériences d'aventure et des activités de bucket list, ces incontournables que le voyageur veut absolument cocher : parachutisme, sorties sur la Grande Barrière de Corail, plongée, excursions maritimes, parcours dans les arbres et aventures aériennes.
Skydive Australia constitue l'un des piliers du groupe. Reef Unlimited rassemble ses principales activités maritimes au départ de Cairns et Port Douglas, tandis que Treetops Adventure développe des parcours accrobranche et des tyroliennes dans plusieurs régions australiennes.
Sur le premier semestre de son exercice 2026, le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de ses activités poursuivies de 67,5 millions de dollars australiens (environ 40 millions d'euros), en hausse de 5%, dans un contexte de résultats sous tension qui l'a conduit à engager une revue stratégique de son activité parachutisme.
La vente de Wild Bush Luxury à Intrepid Travel illustre clairement ce repositionnement. Wild Bush Luxury réunissait pourtant plusieurs actifs prestigieux : Arkaba Homestead et Arkaba Walk dans les Flinders Ranges, Bamurru Plains dans le Territoire du Nord et The Maria Island Walk en Tasmanie.
Pour un montant estimé à 5,1 millions de dollars australiens (environ 3 millions d'euros), opération annoncée en décembre 2025 et effective en février 2026, Experience Co a choisi de céder ces expériences afin de concentrer ses ressources sur trois divisions considérées comme plus facilement extensibles : le parachutisme et l'aviation, les activités maritimes sur la Grande Barrière, et Treetops Adventure.
L'entreprise ne cherche donc plus à posséder toutes les formes de voyage en nature. Elle se spécialise dans l'activité identifiable, commercialisable en quelques clics et reproductible sur plusieurs sites.
Son territoire n'est pas celui du séjour complet, mais celui du moment que le voyageur veut absolument vivre.
Cotée à l'Australian Securities Exchange (ASX : EXP), l'entreprise s'est développée autour des expériences d'aventure et des activités de bucket list, ces incontournables que le voyageur veut absolument cocher : parachutisme, sorties sur la Grande Barrière de Corail, plongée, excursions maritimes, parcours dans les arbres et aventures aériennes.
Skydive Australia constitue l'un des piliers du groupe. Reef Unlimited rassemble ses principales activités maritimes au départ de Cairns et Port Douglas, tandis que Treetops Adventure développe des parcours accrobranche et des tyroliennes dans plusieurs régions australiennes.
Sur le premier semestre de son exercice 2026, le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de ses activités poursuivies de 67,5 millions de dollars australiens (environ 40 millions d'euros), en hausse de 5%, dans un contexte de résultats sous tension qui l'a conduit à engager une revue stratégique de son activité parachutisme.
La vente de Wild Bush Luxury à Intrepid Travel illustre clairement ce repositionnement. Wild Bush Luxury réunissait pourtant plusieurs actifs prestigieux : Arkaba Homestead et Arkaba Walk dans les Flinders Ranges, Bamurru Plains dans le Territoire du Nord et The Maria Island Walk en Tasmanie.
Pour un montant estimé à 5,1 millions de dollars australiens (environ 3 millions d'euros), opération annoncée en décembre 2025 et effective en février 2026, Experience Co a choisi de céder ces expériences afin de concentrer ses ressources sur trois divisions considérées comme plus facilement extensibles : le parachutisme et l'aviation, les activités maritimes sur la Grande Barrière, et Treetops Adventure.
L'entreprise ne cherche donc plus à posséder toutes les formes de voyage en nature. Elle se spécialise dans l'activité identifiable, commercialisable en quelques clics et reproductible sur plusieurs sites.
Son territoire n'est pas celui du séjour complet, mais celui du moment que le voyageur veut absolument vivre.
Intrepid Travel : du tour-opérateur au propriétaire d'expériences
Bamurru Plains Lodge (Intrepid Travel), Northern Territory. La piscine à débordement d'eau salée s'ouvre directement sur les vastes plaines inondables de la région de la Mary River, à la lisière occidentale du Kakadu. Photo : Sébastien Cros / WeTravelAustralia
Intrepid Travel connaît probablement la transformation la plus parlante pour les distributeurs européens.
Né à Melbourne et devenu l'un des principaux groupes mondiaux du voyage d'aventure en petits groupes, Intrepid était historiquement identifié comme un producteur et un distributeur de circuits. Le groupe devient progressivement un opérateur intégré, et revendique lui-même un modèle de verticalisation (vertical integration).
Le groupe avait ouvert cette stratégie dès 2023 avec l'achat de Daintree Ecolodge dans le Queensland, pour 5 millions de dollars australiens, sa première acquisition de lodge.
En 2024, il a repris certains actifs de Kimberley Wild Expeditions, notamment une flotte de véhicules et le bail du camp des Bungle Bungles, afin de contrôler directement ses opérations dans le Kimberley.
En juillet 2025, il a acquis une participation majoritaire dans JOOB, un réceptif australien spécialisé dans le voyage d'aventure, les expériences régionales et le tourisme des Premières Nations.
L'acquisition de Wild Bush Luxury, effective en février 2026, lui apporte des lodges premium et deux des Great Walks of Australia. Elle fait également d'Intrepid l'un des plus importants opérateurs de marches guidées du pays.
Quelques mois plus tard, en avril 2026, Intrepid a poursuivi cette stratégie avec l'acquisition d'Ooraminna Station Homestead, près d'Alice Springs. Le groupe détient par ailleurs la moitié de CABN, spécialiste de l'hébergement off-grid en Australie-Méridionale.
En mai 2026, à l'occasion de l'Australian Tourism Exchange, Intrepid a formalisé cette stratégie en lançant Stay Intrepid, une marque d'hébergement regroupant ses propriétés australiennes, de Daintree Ecolodge à Ooraminna en passant par Arkaba, Bamurru Plains et Edge of the Bay en Tasmanie.
Cette logique d'intégration verticale dépasse d'ailleurs l'Australie. En avril 2026, Intrepid a réalisé la plus importante acquisition de son histoire en rachetant le groupe français Altaï (Atalante, Altaï Travel, Copines de Voyage, Les Aventureurs), lui-même structuré autour de son propre réseau de réceptifs.
L'opération, qui ajoute environ 100 millions de dollars australiens de chiffre d'affaires et fait de la France le quatrième marché mondial du groupe, confirme que le modèle verticalisé d'Intrepid s'étend désormais à l'échelle internationale, marché français compris.
La logique est claire. Intrepid ne veut plus uniquement concevoir le circuit, trouver les clients et acheter les prestations auprès de partenaires locaux. Il souhaite contrôler directement certains véhicules, camps, hébergements, équipes opérationnelles et expériences déterminantes du voyage.
Cette intégration lui permet de sécuriser ses capacités, de maîtriser davantage la qualité, d'appliquer ses propres engagements environnementaux et de conserver une part plus importante de la valeur créée.
Elle lui permet aussi de combiner une puissance de distribution internationale avec des produits qu'il exploite lui-même en Australie. Intrepid occupe ainsi un territoire particulier : le voyage actif et responsable, des circuits accessibles jusqu'aux marches et lodges premium.
Né à Melbourne et devenu l'un des principaux groupes mondiaux du voyage d'aventure en petits groupes, Intrepid était historiquement identifié comme un producteur et un distributeur de circuits. Le groupe devient progressivement un opérateur intégré, et revendique lui-même un modèle de verticalisation (vertical integration).
Le groupe avait ouvert cette stratégie dès 2023 avec l'achat de Daintree Ecolodge dans le Queensland, pour 5 millions de dollars australiens, sa première acquisition de lodge.
En 2024, il a repris certains actifs de Kimberley Wild Expeditions, notamment une flotte de véhicules et le bail du camp des Bungle Bungles, afin de contrôler directement ses opérations dans le Kimberley.
En juillet 2025, il a acquis une participation majoritaire dans JOOB, un réceptif australien spécialisé dans le voyage d'aventure, les expériences régionales et le tourisme des Premières Nations.
L'acquisition de Wild Bush Luxury, effective en février 2026, lui apporte des lodges premium et deux des Great Walks of Australia. Elle fait également d'Intrepid l'un des plus importants opérateurs de marches guidées du pays.
Quelques mois plus tard, en avril 2026, Intrepid a poursuivi cette stratégie avec l'acquisition d'Ooraminna Station Homestead, près d'Alice Springs. Le groupe détient par ailleurs la moitié de CABN, spécialiste de l'hébergement off-grid en Australie-Méridionale.
En mai 2026, à l'occasion de l'Australian Tourism Exchange, Intrepid a formalisé cette stratégie en lançant Stay Intrepid, une marque d'hébergement regroupant ses propriétés australiennes, de Daintree Ecolodge à Ooraminna en passant par Arkaba, Bamurru Plains et Edge of the Bay en Tasmanie.
Cette logique d'intégration verticale dépasse d'ailleurs l'Australie. En avril 2026, Intrepid a réalisé la plus importante acquisition de son histoire en rachetant le groupe français Altaï (Atalante, Altaï Travel, Copines de Voyage, Les Aventureurs), lui-même structuré autour de son propre réseau de réceptifs.
L'opération, qui ajoute environ 100 millions de dollars australiens de chiffre d'affaires et fait de la France le quatrième marché mondial du groupe, confirme que le modèle verticalisé d'Intrepid s'étend désormais à l'échelle internationale, marché français compris.
La logique est claire. Intrepid ne veut plus uniquement concevoir le circuit, trouver les clients et acheter les prestations auprès de partenaires locaux. Il souhaite contrôler directement certains véhicules, camps, hébergements, équipes opérationnelles et expériences déterminantes du voyage.
Cette intégration lui permet de sécuriser ses capacités, de maîtriser davantage la qualité, d'appliquer ses propres engagements environnementaux et de conserver une part plus importante de la valeur créée.
Elle lui permet aussi de combiner une puissance de distribution internationale avec des produits qu'il exploite lui-même en Australie. Intrepid occupe ainsi un territoire particulier : le voyage actif et responsable, des circuits accessibles jusqu'aux marches et lodges premium.
Quatre stratégies, une même intégration
Ces quatre entreprises ne sont pas nécessairement en concurrence sur chaque produit.
G'day Group domine l'hébergement régional et les voyages en autonomie. Journey Beyond construit des itinéraires premium autour des grandes icônes australiennes. Experience Co se spécialise dans les expériences d'aventure immédiates et à fort volume. Intrepid associe circuits en petits groupes, opérations locales et hébergements de nature.
Mais leurs stratégies produisent un même résultat : une part croissante du tourisme de plein air australien se retrouve organisée au sein de grands portefeuilles intégrés.
Pour les tour-opérateurs français, cette évolution présente des avantages évidents. Elle simplifie les contrats, rassure sur les capacités opérationnelles, facilite la réservation de plusieurs prestations et apporte une force commerciale et technologique que les petites structures ne peuvent pas toujours proposer.
Un distributeur peut progressivement acheter auprès d'un même groupe le transport, l'hébergement, l'excursion et parfois l'ensemble de l'itinéraire.
Mais cette simplification modifie aussi le rapport de force. À mesure que les grands groupes réunissent davantage d'inventaire, de marques et de canaux de distribution, les tour-opérateurs disposent d'un éventail de fournisseurs indépendants plus restreint sur certains segments. Les conditions commerciales, les allocations, les tarifs et l'accès aux produits les plus demandés peuvent devenir plus centralisés.
Les rôles, aussi, se superposent. Certains de ces groupes vendent désormais directement au voyageur, distribuent leurs produits à l'international et possèdent les expériences qu'ils intègrent dans leurs propres circuits, ce qui fait coexister chez un même acteur les fonctions de fournisseur et de distributeur.
G'day Group domine l'hébergement régional et les voyages en autonomie. Journey Beyond construit des itinéraires premium autour des grandes icônes australiennes. Experience Co se spécialise dans les expériences d'aventure immédiates et à fort volume. Intrepid associe circuits en petits groupes, opérations locales et hébergements de nature.
Mais leurs stratégies produisent un même résultat : une part croissante du tourisme de plein air australien se retrouve organisée au sein de grands portefeuilles intégrés.
Pour les tour-opérateurs français, cette évolution présente des avantages évidents. Elle simplifie les contrats, rassure sur les capacités opérationnelles, facilite la réservation de plusieurs prestations et apporte une force commerciale et technologique que les petites structures ne peuvent pas toujours proposer.
Un distributeur peut progressivement acheter auprès d'un même groupe le transport, l'hébergement, l'excursion et parfois l'ensemble de l'itinéraire.
Mais cette simplification modifie aussi le rapport de force. À mesure que les grands groupes réunissent davantage d'inventaire, de marques et de canaux de distribution, les tour-opérateurs disposent d'un éventail de fournisseurs indépendants plus restreint sur certains segments. Les conditions commerciales, les allocations, les tarifs et l'accès aux produits les plus demandés peuvent devenir plus centralisés.
Les rôles, aussi, se superposent. Certains de ces groupes vendent désormais directement au voyageur, distribuent leurs produits à l'international et possèdent les expériences qu'ils intègrent dans leurs propres circuits, ce qui fait coexister chez un même acteur les fonctions de fournisseur et de distributeur.
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Cette consolidation ne signifie pas la disparition du tourisme indépendant australien.
Le pays reste immense et ses régions continuent de faire émerger des guides, des hébergements, des entreprises familiales et des expériences très spécialisées. Mais les indépendants évoluent désormais aux côtés de groupes capables de maîtriser simultanément le produit, le marketing, la distribution, la technologie et la relation client.
La question ne consiste donc pas à choisir entre grands groupes et petites structures. Elle est de savoir si la distribution internationale continuera à rechercher la diversité, ou si la simplicité d'achat conduira progressivement à concentrer les itinéraires autour d'un nombre réduit de portefeuilles.
Pour les professionnels français, comprendre qui possède quoi en Australie ne relève plus de la simple curiosité économique. C'est devenu une condition pour comprendre où va la valeur du voyage, qui contrôle les expériences les plus emblématiques, et où se situe désormais la marge de manœuvre.
Car c'est précisément là qu'elle se joue : dans le sur-mesure, dans la capacité à sortir des catalogues intégrés pour aller chercher le petit producteur, l'hébergement indépendant, l'expérience que les grands portefeuilles ne référencent pas.
Cette valeur-là ne s'achète pas sur étagère. Elle se construit par la connaissance fine du terrain, pour bâtir un itinéraire vraiment singulier.
Le grand air australien paraît toujours aussi vaste. Son marché, lui, se resserre. C'est précisément là que la connaissance fine du terrain garde sa valeur.
Plus les portefeuilles se concentrent, plus il devient utile, pour les professionnels français, de connaître les régions méconnues, l'Outback, les produits indépendants et les détours qui font la différence d'un itinéraire. Comprendre la consolidation, ce n'est pas s'y résigner. C'est mieux choisir, et continuer à proposer une Australie qui ne se résume pas à quelques marques.
Le pays reste immense et ses régions continuent de faire émerger des guides, des hébergements, des entreprises familiales et des expériences très spécialisées. Mais les indépendants évoluent désormais aux côtés de groupes capables de maîtriser simultanément le produit, le marketing, la distribution, la technologie et la relation client.
La question ne consiste donc pas à choisir entre grands groupes et petites structures. Elle est de savoir si la distribution internationale continuera à rechercher la diversité, ou si la simplicité d'achat conduira progressivement à concentrer les itinéraires autour d'un nombre réduit de portefeuilles.
Pour les professionnels français, comprendre qui possède quoi en Australie ne relève plus de la simple curiosité économique. C'est devenu une condition pour comprendre où va la valeur du voyage, qui contrôle les expériences les plus emblématiques, et où se situe désormais la marge de manœuvre.
Car c'est précisément là qu'elle se joue : dans le sur-mesure, dans la capacité à sortir des catalogues intégrés pour aller chercher le petit producteur, l'hébergement indépendant, l'expérience que les grands portefeuilles ne référencent pas.
Cette valeur-là ne s'achète pas sur étagère. Elle se construit par la connaissance fine du terrain, pour bâtir un itinéraire vraiment singulier.
Le grand air australien paraît toujours aussi vaste. Son marché, lui, se resserre. C'est précisément là que la connaissance fine du terrain garde sa valeur.
Plus les portefeuilles se concentrent, plus il devient utile, pour les professionnels français, de connaître les régions méconnues, l'Outback, les produits indépendants et les détours qui font la différence d'un itinéraire. Comprendre la consolidation, ce n'est pas s'y résigner. C'est mieux choisir, et continuer à proposer une Australie qui ne se résume pas à quelques marques.
Sébastien Cros
Sébastien Cros est journaliste indépendant et photographe basé en Australie, fondateur de WeTravelAustralia™.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.