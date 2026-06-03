Nous étions sur une super dynamique avec une très belle croissance jusqu'à ce que les événements arrivent

Mais nous restons positifs, parce que finalement l'envie de voyager en Australie est toujours là. Les clients sont tous en mode 'j'attends de voir un peu comment la situation va évoluer'

Ce qui est positif, c'est qu'il y a toujours de la demande

Ça ne réserve pas encore, mais ça va venir. Il faut être confiant. Et on est résilient.

Nous étions arrivés en mars à +17% par rapport à l'année dernière. Nous étions plutôt très contents. Et là, comme tout le monde depuis février, on encaisse

Ce n'est pas forcément les destinations lointaines. C'est plutôt une peur de voyager en général. La France elle-même est touchée, les campings se plaignent