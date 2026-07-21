Australie : Iconic Whitsunday Adventures veut développer ses ventes en Europe

L’opérateur propose plusieurs excursions au départ d’, porte d’entrée desÀ bord du Viper, un bateau présenté comme le plus rapide de l’archipel, Iconic Whitsunday Adventures propose une excursion de neuf heures combinant Whitehaven Beach, Hill Inlet et une session de snorkeling sur laL’expérience, limitée à, inclut un safari snorkeling guidé par un biologiste marin.Autre produit phare : une sortie à la journée à bord du Lady Enid, un voilier en bois construit en 1962 et restauré, pouvant accueillir jusqu’à. Cette expérience d’environ, réservée aux adultes, associe navigation, découverte de Whitehaven Beach et de Hill Inlet, snorkeling et offre gastronomique accompagnée de boissons premium.Lespartent à 8 heures de la Coral Sea Marina d’Airlie Beach. Des transferts depuis les hébergements peuvent également être organisés sur demande.