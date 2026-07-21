Australie : Iconic Whitsunday Adventures veut développer ses ventes en Europe

Iconic Whitsunday Adventures est un tour-opérateur australien spécialisé dans les expériences exclusives et basé à Airlie Beach - Depositphotos.com, aatkinsonphotography
Iconic Whitsunday Adventures renforce sa stratégie commerciale sur le marché européen.
L’opérateur, basé à Airlie Beach dans le Queensland, a confié sa représentation commerciale et sa promotion en France et en Europe à l’agence munichoise Voice of Travel.
L’objectif est de développer les relations avec les agences de voyages et les tour-opérateurs européens, notamment à travers des actions commerciales ciblées, des webinaires et des formations produits personnalisées.
Le contact B2B dédié est Meike Gronegger, Senior Marketing & Trade Relations Manager chez Voice of Travel.
L’agence propose notamment d’accompagner les professionnels dans la découverte et la commercialisation des expériences proposées par Iconic Whitsunday Adventures.
L’opérateur, basé à Airlie Beach dans le Queensland, a confié sa représentation commerciale et sa promotion en France et en Europe à l’agence munichoise Voice of Travel.
L’objectif est de développer les relations avec les agences de voyages et les tour-opérateurs européens, notamment à travers des actions commerciales ciblées, des webinaires et des formations produits personnalisées.
Le contact B2B dédié est Meike Gronegger, Senior Marketing & Trade Relations Manager chez Voice of Travel.
L’agence propose notamment d’accompagner les professionnels dans la découverte et la commercialisation des expériences proposées par Iconic Whitsunday Adventures.
Deux expériences premium au cœur des Whitsunday
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L’opérateur propose plusieurs excursions au départ d’Airlie Beach, porte d’entrée des îles Whitsunday et de la Grande Barrière de corail.
À bord du Viper, un bateau présenté comme le plus rapide de l’archipel, Iconic Whitsunday Adventures propose une excursion de neuf heures combinant Whitehaven Beach, Hill Inlet et une session de snorkeling sur la Grande Barrière de corail.
L’expérience, limitée à 36 passagers, inclut un safari snorkeling guidé par un biologiste marin.
Autre produit phare : une sortie à la journée à bord du Lady Enid, un voilier en bois construit en 1962 et restauré, pouvant accueillir jusqu’à 24 passagers. Cette expérience d’environ dix heures, réservée aux adultes, associe navigation, découverte de Whitehaven Beach et de Hill Inlet, snorkeling et offre gastronomique accompagnée de boissons premium.
Les deux excursions à la journée partent à 8 heures de la Coral Sea Marina d’Airlie Beach. Des transferts depuis les hébergements peuvent également être organisés sur demande.
A lire aussi : Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
À bord du Viper, un bateau présenté comme le plus rapide de l’archipel, Iconic Whitsunday Adventures propose une excursion de neuf heures combinant Whitehaven Beach, Hill Inlet et une session de snorkeling sur la Grande Barrière de corail.
L’expérience, limitée à 36 passagers, inclut un safari snorkeling guidé par un biologiste marin.
Autre produit phare : une sortie à la journée à bord du Lady Enid, un voilier en bois construit en 1962 et restauré, pouvant accueillir jusqu’à 24 passagers. Cette expérience d’environ dix heures, réservée aux adultes, associe navigation, découverte de Whitehaven Beach et de Hill Inlet, snorkeling et offre gastronomique accompagnée de boissons premium.
Les deux excursions à la journée partent à 8 heures de la Coral Sea Marina d’Airlie Beach. Des transferts depuis les hébergements peuvent également être organisés sur demande.
A lire aussi : Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
Une offre également tournée vers les croisières au coucher du soleil
Iconic Whitsunday Adventures propose également une croisière de deux heures au coucher du soleil à bord du Lady Enid. Réservée aux adultes, l’expérience comprend notamment un plateau composé de produits locaux et d’un Aperol Spritz.
Le Sundowner propose de son côté une sortie au coucher du soleil autour d’Airlie Beach, accessible à tous les âges et pouvant accueillir jusqu’à 48 passagers.
"Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner en Europe un nouveau partenaire australien de renom avec Iconic Whitsunday Adventures, une entreprise familiale reconnue et certifiée écoresponsable", souligne Peter Mierzwiak, directeur général de Voice of Travel.
Les professionnels du tourisme peuvent désormais contacter Voice of Travel pour organiser des formations produits ou obtenir davantage d’informations sur les offres d’Iconic Whitsunday Adventures.
Le Sundowner propose de son côté une sortie au coucher du soleil autour d’Airlie Beach, accessible à tous les âges et pouvant accueillir jusqu’à 48 passagers.
"Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner en Europe un nouveau partenaire australien de renom avec Iconic Whitsunday Adventures, une entreprise familiale reconnue et certifiée écoresponsable", souligne Peter Mierzwiak, directeur général de Voice of Travel.
Les professionnels du tourisme peuvent désormais contacter Voice of Travel pour organiser des formations produits ou obtenir davantage d’informations sur les offres d’Iconic Whitsunday Adventures.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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