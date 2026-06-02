Côté achat tour-opérateur, Bruce Parlier expose une stratégie construite autour de deux logiques distinctes. « La stratégie d'achat diffère selon qu'il s'agisse du FIT (voyageurs individuels) ou des séries. Concernant les séries, nous nous appuyons sur notre partenariat historique avec Qantas et sa formidable équipe française, avec laquelle nous partageons des allotements aériens. »



Sur le FIT, le panorama s'élargit. « Asia Voyages travaille également avec Qantas, mais aussi avec de nombreux partenaires du Golfe et asiatiques.



L'Australie représentant un long périple, nous cherchons à proposer des stopovers entre les vols, permettant à nos clients de découvrir deux destinations au cours d'un même voyage. »



Le critère opérationnel décisif tient à un point souvent sous-estimé en France : « L'Australie étant un territoire très vaste, il est essentiel de pouvoir bénéficier d'accords sur les vols domestiques. Nous avons développé des partenariats avec Emirates, Cathay Pacific, Qatar Airways, Singapore Airlines et plus récemment Malaysia Airlines . »



Bruce Parlier observe également l'émergence de nouveaux partenariats structurants : Qatar Airways avec Virgin Australia, Malaysia Airlines aux côtés de Qantas via oneworld, et une montée en puissance des compagnies chinoises et de Turkish Airlines. « Nous ne pouvons toutefois pas encore exploiter pleinement ces opportunités, faute d'accords suffisants sur les vols domestiques. »



Néanmoins, malgré le contexte, la connectivité Europe-Australie « évolue dans le bon sens et continue de s'améliorer ».



Côté marché, Tourism Australia France maintient une posture proactive. « Nous allons surtout investir sur les campagnes de conversion avec les compagnies aériennes et les comparateurs comme Kayak et Skyscanner », précise Lucie Bottero, Country Manager Tourism Australia France.



Sur le terrain, des formations agents continuent d'être organisées en partenariat avec les transporteurs, notamment Qantas et Qatar Airways.