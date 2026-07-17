Émirats arabes unis : découverte archéologique d’une tombe de l’âge du Bronze

Emirats Arabe Unis : Découverte archéologique d'une tombe de l'Âge du Bronze à Al Ain, photo by Experience Abu Dhabi
Le Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi a mis au jour une tombe d’exception datant de la fin de l’âge du Bronze dans la région d’Al Ain.
Mesurant onze mètres de long, cette chambre funéraire souterraine abritait de nombreux vestiges ainsi qu’un riche mobilier. Les objets rares issus de ces fouilles seront prochainement exposés au public au musée d’Al Ain.
La sépulture mise au jour au sein du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO se distingue par ses caractéristiques architecturales uniques.
Construite à l’aide de blocs de pierre réemployés issus de monuments funéraires d’Umm an-Nar encore plus anciens, la structure dispose d’une entrée orientée vers l’est et d’une porte en pierre pesant plus de 200 kilogrammes.
Mesurant onze mètres de long, cette chambre funéraire souterraine abritait de nombreux vestiges ainsi qu’un riche mobilier. Les objets rares issus de ces fouilles seront prochainement exposés au public au musée d’Al Ain.
La sépulture mise au jour au sein du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO se distingue par ses caractéristiques architecturales uniques.
Construite à l’aide de blocs de pierre réemployés issus de monuments funéraires d’Umm an-Nar encore plus anciens, la structure dispose d’une entrée orientée vers l’est et d’une porte en pierre pesant plus de 200 kilogrammes.
Des vases, armes et parures traditionnelles retrouvés
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L’agencement de cet espace a permis d’accueillir des sépultures collectives depuis la période de Wadi Suq jusqu’à l’âge du Fer.
Les fouilles ont permis d’exhumer un matériel archéologique varié composé de vases, d’armes et de parures traditionnelles.
Les équipes spécialisées en paléoanthropologie et en archéologie du DCT Abu Dhabi procèdent actuellement à des examens poussés sur ces artefacts et sur les restes humains découverts sur place.
Les scientifiques appliquent notamment des techniques d’analyse isotopique et d’ADN afin d’étudier l’alimentation, la santé, l’origine génétique et les flux migratoires de ces populations anciennes.
À l’issue de ces travaux de recherche et de conservation, les pièces d’exception découvertes dans la tombe intégreront les collections permanentes du musée d’Al Ain pour y être présentées aux visiteurs.
Les fouilles ont permis d’exhumer un matériel archéologique varié composé de vases, d’armes et de parures traditionnelles.
Les équipes spécialisées en paléoanthropologie et en archéologie du DCT Abu Dhabi procèdent actuellement à des examens poussés sur ces artefacts et sur les restes humains découverts sur place.
Les scientifiques appliquent notamment des techniques d’analyse isotopique et d’ADN afin d’étudier l’alimentation, la santé, l’origine génétique et les flux migratoires de ces populations anciennes.
À l’issue de ces travaux de recherche et de conservation, les pièces d’exception découvertes dans la tombe intégreront les collections permanentes du musée d’Al Ain pour y être présentées aux visiteurs.