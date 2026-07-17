Émirats arabes unis : découverte archéologique d’une tombe de l’âge du Bronze

L’agencement de cet espace a permis d’accueillir des sépultures collectives depuis la période de Wadi Suq jusqu’à l’âge du Fer.



Les fouilles ont permis d’exhumer un matériel archéologique varié composé de vases, d’armes et de parures traditionnelles.



Les équipes spécialisées en paléoanthropologie et en archéologie du DCT Abu Dhabi procèdent actuellement à des examens poussés sur ces artefacts et sur les restes humains découverts sur place.



Les scientifiques appliquent notamment des techniques d’analyse isotopique et d’ADN afin d’étudier l’alimentation, la santé, l’origine génétique et les flux migratoires de ces populations anciennes.



À l’issue de ces travaux de recherche et de conservation, les pièces d’exception découvertes dans la tombe intégreront les collections permanentes du musée d’Al Ain pour y être présentées aux visiteurs.