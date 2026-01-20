Ras Al Khaimah signe sa meilleure année touristique, avec 1,35 million de visiteurs

Parmi les temps forts de l’année, la présentation de Marjan Beach, le plan directeur en bord de mer le plus ambitieux des Émirats. Le projet s’étendra sur 7,8 millions de mètres carrés, avec 12 000 clés hôtelières, 22 000 unités résidentielles et 30% d’espaces verts, dans une approche axée sur la durabilité.



Autre signal fort de la confiance des investisseurs : RAK Central, nouveau district commercial mixte, dont l’ensemble des parcelles commerciales a été vendu en moins d’un an.



Ras Al Khaimah renforce également son positionnement comme hub culturel et sportif. La 18e édition du Ras Al Khaimah Half Marathon a rassemblé plus de 10 000 participants et spectateurs, tandis que l’UAE Tour a une nouvelle fois mis en lumière le Jebel Jais sur la scène cycliste mondiale.



Côté culture et MICE, le Ras Al Khaimah Art Festival, l’Exotic Wedding Planning Conference et le tout premier International Real Estate Investment Summit (IREIS) ont contribué à accroître la visibilité internationale de l’Émirat.



L’année s’est conclue par une célébration du Nouvel An spectaculaire, inscrite au Guinness World Records, avec une représentation aérienne de 2 300 drones et un feu d’artifice de six kilomètres le long du littoral.