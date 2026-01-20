TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ras Al Khaimah signe sa meilleure année touristique, avec 1,35 million de visiteurs

3,5 millions de visiteurs visé d’ici 2030


Ras Al Khaimah confirme sa montée en puissance progressive sur la scène touristique internationale. L’Émirat a accueilli 1,35 million de visiteurs en séjour en 2025, porté par une forte dynamique hôtelière, des investissements structurants et une connectivité renforcée.


Mercredi 21 Janvier 2026

Ras Al Khaimah signe sa meilleure année avec 1,35 million de visiteurs - Depositphotos.com, @slava296
CroisiEurope
Ras Al Khaimah confirme son début d'ascension sur l’échiquier touristique international.

L’Émirat a accueilli 1,35 million de visiteurs en séjour en 2025, en progression de 6% par rapport à 2024, selon la Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA).

Les revenus touristiques enregistrent, eux, une hausse de 12%, traduisant une montée en gamme et une diversification accrue de l’offre.

Cette performance s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme, où le tourisme joue un rôle clé dans la résilience économique, l’attractivité des investissements et la création de valeur pour les communautés locales.

"Une année charnière" pour Ras Al Khaimah

"2025 a été une année charnière pour Ras Al Khaimah,", souligne Phillipa Harrison CEO de la RAKTDA.

"L’Émirat a progressé non seulement en volumes, mais aussi en profondeur et en diversité de son offre, entre nouveaux hôtels, événements majeurs et partenariats mondiaux renforcés. Notre ambition reste claire : bâtir un tourisme créateur de valeur à long terme pour les visiteurs, les investisseurs et notre communauté, à l’horizon 2030".

La destination vise plus de 3,5 millions de visiteurs d’ici 2030, un objectif soutenu par des investissements massifs dans l’hôtellerie, les infrastructures et la connectivité.

Les résultats de 2025 reposent sur une solide performance des principaux marchés émetteurs, notamment la CEI, le Royaume-Uni, l’Inde, la Chine et l’Europe centrale et orientale.

La RAKTDA observe une croissance marquée en provenance de la Roumanie, de la Pologne, de l’Ouzbékistan et du Bélarus, soutenue par l’extension des liaisons aériennes directes.

Hôtellerie : montée en gamme et investissements massifs

En 2025, Ras Al Khaimah a poursuivi la diversification de son parc hôtelier avec l’ouverture de Rove Al Marjan Island et de SO/ Ras Al Khaimah, cette dernière intégrée au portefeuille luxe d’Accor. Ces établissements renforcent l’offre balnéaire et lifestyle de l’Émirat.

Le pipeline hôtelier s’est également étoffé avec l’annonce de marques internationales de prestige telles que Janu, Four Seasons, Fairmont, Taj et NH Collection, soutenant l’objectif de doubler le nombre de clés hôtelières d’ici 2030.

Projet emblématique, Wynn Al Marjan Island, premier resort intégré des Émirats arabes unis, a franchi une étape majeure avec l’achèvement en hauteur de sa tour de 70 étages (283 mètres). Son ouverture, prévue en 2027, devrait générer plus de 9 000 emplois et renforcer l’attractivité haut de gamme de la destination.

Des projets structurants pour la destination

Parmi les temps forts de l’année, la présentation de Marjan Beach, le plan directeur en bord de mer le plus ambitieux des Émirats. Le projet s’étendra sur 7,8 millions de mètres carrés, avec 12 000 clés hôtelières, 22 000 unités résidentielles et 30% d’espaces verts, dans une approche axée sur la durabilité.

Autre signal fort de la confiance des investisseurs : RAK Central, nouveau district commercial mixte, dont l’ensemble des parcelles commerciales a été vendu en moins d’un an.

Ras Al Khaimah renforce également son positionnement comme hub culturel et sportif. La 18e édition du Ras Al Khaimah Half Marathon a rassemblé plus de 10 000 participants et spectateurs, tandis que l’UAE Tour a une nouvelle fois mis en lumière le Jebel Jais sur la scène cycliste mondiale.

Côté culture et MICE, le Ras Al Khaimah Art Festival, l’Exotic Wedding Planning Conference et le tout premier International Real Estate Investment Summit (IREIS) ont contribué à accroître la visibilité internationale de l’Émirat.

L’année s’est conclue par une célébration du Nouvel An spectaculaire, inscrite au Guinness World Records, avec une représentation aérienne de 2 300 drones et un feu d’artifice de six kilomètres le long du littoral.

Connectivité renforcée et partenariats

La connectivité demeure un pilier stratégique. En 2025, l’aéroport international de Ras Al Khaimah a ouvert de nouvelles liaisons directes vers Djeddah, Varsovie, Katowice, Bucarest, Moscou, Minsk, Tachkent et Prague, en partenariat avec IndiGo, Air India Express et Air Arabia.

Un terminal VIP certifié LEED Gold, prévu pour 2027, viendra renforcer l’accueil des voyageurs premium et de l’aviation privée.

Sur le segment croisière, un partenariat pluriannuel avec Celestyal Cruises vise à positionner Ras Al Khaimah comme une escale premium dans le Golfe arabique.

La RAKTDA a multiplié les partenariats stratégiques avec des OTA majeures comme Trip.com et Tongcheng en Chine, ainsi que Fursan Travel, Almatar et Wego en Arabie saoudite. L’Émirat a également intégré les réseaux de voyage de luxe Virtuoso et Serandipians by Traveller Made.

Enfin, l’Autorité a renforcé son approche RH avec le lancement de l’application BeRAK, la création des RAK Tourism Excellence Awards et la reconnaissance de la RAKTDA comme "Employeur de l’année - secteur gouvernemental" lors des GCC GOV HR & Youth Awards.


emirats arabes unis, ras al khaimah
