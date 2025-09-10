Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah affiche un semestre record, avec plus de 654 000 visiteurs accueillis - Depositphotos.com, @CreativeFamily
L’Émirat de Ras Al Khaimah confirme son statut de destination en plein essor.
L’Autorité de Développement du Tourisme (RAKTDA) annonce un premier semestre 2025 historique, marqué par une hausse de 6% des arrivées, un bond de 9% des revenus touristiques et une progression spectaculaire de 36% sur le segment MICE et Mariages.
Au total, plus de 654 000 visiteurs ont été accueillis sur les six premiers mois de l’année, un record pour la destination.
Pour Raki Phillips, directeur général de la RAKTDA, ces performances traduisent "l’efficacité d’une stratégie combinant connectivité renforcée, investissements hôteliers et programmation événementielle ambitieuse".
L’objectif est clair : attirer plus de 3,5 millions de visiteurs par an d’ici 2030, tout en misant sur une croissance durable au bénéfice de l’économie locale.
Ras Al Khaimah : des marchés émetteurs en forte progression
Dans le détail, es arrivées en provenance de l’Inde ont bondi de 25%, tandis que le Royaume-Uni (+5%), la Chine (+9,2%) et la Russie (+7%) atteignent des niveaux record.
Les nouvelles liaisons aériennes vers la Roumanie (+65%), la Pologne (+56%), l’Ouzbékistan (+47%) et la Biélorussie (+30%) ont dopé la fréquentation, soutenant la montée en puissance de l’aéroport international de Ras Al Khaimah.
La destination accélère le développement de son offre haut de gamme avec l’annonce de plusieurs ouvertures majeures : NH Collection, Fairmont, Taj, Four Seasons, ainsi que l’arrivée du Rove Al Marjan Island.
L’Émirat prévoit de doubler le nombre de chambres d’ici 2030, l’un des taux de croissance les plus élevés de la région.
Partenariats stratégiques et tourisme intelligent
RAKTDA, de son côté, continue de multiplier les collaborations, notamment avec Fujairah Adventures, Huawei, et de grandes OTA chinoises et saoudiennes, pour renforcer sa visibilité et diversifier ses marchés.
Une plateforme de fidélisation basée sur la blockchain est également en développement via le partenariat avec Open World.
Le calendrier sportif et culturel s’étoffe également avec des rendez-vous phares tels que le semi-marathon de Ras Al Khaimah, le UAE Tour, le tournoi de golf DP World Tour, la randonnée HIGHLANDER et le nouveau défi cycliste Jais Ride.
Ces événements doivent contribuer à positionner Ras Al Khaimah comme un hub régional du sport et du divertissement.
