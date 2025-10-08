Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians

L’Autorité de Développement du Tourisme de Ras Al Khaimah (RAKTDA) a annoncé l’intégration de la destination au sein de Virtuoso et Serandipians by Traveller Made, deux réseaux internationaux spécialisés dans le voyage de luxe.
Cette adhésion marque une nouvelle étape dans la stratégie de montée en gamme de l’émirat.
Les réseaux Virtuoso et Serandipians regroupent des destinations, hôteliers et agences répondant à des critères stricts liés à la qualité du service, à la durabilité et à l’expérience proposée aux voyageurs.
Leur sélection se fait sur invitation, après évaluation de la capacité des candidats à proposer une offre cohérente avec les standards du tourisme haut de gamme.
Ras Al Khaimah rejoint ainsi un cercle restreint de destinations internationales figurant déjà dans ces catalogues de voyages sur-mesure, à l’image de Santorin, Kyoto ou la côte amalfitaine.
Cette adhésion marque une nouvelle étape dans la stratégie de montée en gamme de l’émirat.
Les réseaux Virtuoso et Serandipians regroupent des destinations, hôteliers et agences répondant à des critères stricts liés à la qualité du service, à la durabilité et à l’expérience proposée aux voyageurs.
Leur sélection se fait sur invitation, après évaluation de la capacité des candidats à proposer une offre cohérente avec les standards du tourisme haut de gamme.
Ras Al Khaimah rejoint ainsi un cercle restreint de destinations internationales figurant déjà dans ces catalogues de voyages sur-mesure, à l’image de Santorin, Kyoto ou la côte amalfitaine.
Ras Al Khaimah, un positionnement régional en pleine évolution
Autres articles
-
Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
-
Travel de Luxe : découvrez luxe, nature et expériences inoubliables à l'Île Maurice
-
Ras Al Khaimah enregistre une année touristique record
-
Palladium Hotel Group s'implante au Moyen Orient dès 2026
-
TourMaG.com lance la nouvelle verticale "LuxuryTravelMaG"
Longtemps en retrait par rapport à Dubaï et Abu Dhabi, Ras Al Khaimah cherche à affirmer son identité touristique propre, fondée sur un équilibre entre développement hôtelier, préservation environnementale et diversification des expériences.
Ces dernières années, l’émirat a multiplié les ouvertures d’établissements haut de gamme, parmi lesquels le Waldorf Astoria, le Ritz-Carlton, ou plus récemment l’Anantara Mina Al Arab et le Sofitel Al Hamra Beach Resort.
D’autres marques internationales, telles que Four Seasons, Nobu Hotels ou Wynn Resorts, doivent prochainement s’y implanter.
Au-delà de son développement hôtelier, Ras Al Khaimah mise sur la mise en valeur de son territoire naturel et de son patrimoine local. L’émirat abrite notamment le Jebel Jais, point culminant des Émirats arabes unis, où se trouve la plus longue tyrolienne du monde.
D’autres activités touristiques se développent autour du désert, du littoral et des sites historiques, comme la ferme perlière Suwaidi, présentée comme la plus ancienne du pays.`
Selon Iyad Rasbey, vice-président du développement du tourisme de la destination à la RAKTDA, cette double intégration vient "confirmer l’évolution de Ras Al Khaimah sur la scène internationale" et renforcer "sa visibilité auprès des acteurs du tourisme haut de gamme".
Ces dernières années, l’émirat a multiplié les ouvertures d’établissements haut de gamme, parmi lesquels le Waldorf Astoria, le Ritz-Carlton, ou plus récemment l’Anantara Mina Al Arab et le Sofitel Al Hamra Beach Resort.
D’autres marques internationales, telles que Four Seasons, Nobu Hotels ou Wynn Resorts, doivent prochainement s’y implanter.
Au-delà de son développement hôtelier, Ras Al Khaimah mise sur la mise en valeur de son territoire naturel et de son patrimoine local. L’émirat abrite notamment le Jebel Jais, point culminant des Émirats arabes unis, où se trouve la plus longue tyrolienne du monde.
D’autres activités touristiques se développent autour du désert, du littoral et des sites historiques, comme la ferme perlière Suwaidi, présentée comme la plus ancienne du pays.`
Selon Iyad Rasbey, vice-président du développement du tourisme de la destination à la RAKTDA, cette double intégration vient "confirmer l’évolution de Ras Al Khaimah sur la scène internationale" et renforcer "sa visibilité auprès des acteurs du tourisme haut de gamme".
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille