Travel de Luxe : découvrez luxe, nature et expériences inoubliables à l'Île Maurice

Voyage de Luxe avec Air Mauritius : Commencez votre aventure en embarquant avec Air Mauritius, où le confort et l'élégance sont au rendez-vous. Profitez des services de qualité en classe affaires, avec des trousses de courtoisie et des repas gastronomiques pour un voyage agréable.



Séjournez dans des Hôtels Prestigieux : L'Île Maurice abrite certains des hôtels les plus prestigieux au monde.

● L'Hôtel Fer, situé sur la côte sud, offre un cadre colonial dans un environnement préservé. Profitez d'activités nautiques, sportives et de bien-être pour un séjour inoubliable.

● Golf et Nature à la Réserve Golf Links : Pour les amateurs de golf, la Réserve Golf Links est un incontournable. Ce parcours unique conserve les formes naturelles du terrain, offrant une expérience authentique et technique en bord de mer.

● Explorez le Morne et ses Établissements Exclusifs : Le Morne est un site emblématique de l'île, regroupant des établissements exclusifs pour des séjours de rêve. Son environnement idyllique en fait une étape incontournable pour découvrir l'Île Maurice.



Initiatives Écologiques avec Rêve Bleu Corail : Découvrez l'engagement écologique de l'île avec Rêve Bleu Corail, une nurserie corallienne qui lutte contre le réchauffement climatique. Participez à la préservation des récifs coralliens en visitant cette initiative innovante.



Croisières et Découvertes avec Catamaran Cruises Mauritius : Optez pour une croisière à bord d'un catamaran pour explorer les côtes mauriciennes autrement. Découvrez des spots de mouillage uniques et profitez de la beauté de l'île depuis la mer.



Expériences Culinaires et Culturelles : Savourez la cuisine locale avec des déjeuners chez l'habitant, où l'accueil chaleureux des Mauriciens vous fera vivre une expérience humaine et gustative inoubliable. Ne manquez pas de déguster la fameuse pizza à la truffe au Shangri-La .



L'Île Maurice est une destination qui allie luxe, nature et culture. Prenez le temps de découvrir ses hôtels prestigieux, ses initiatives écologiques et ses expériences culinaires pour un séjour mémorable.