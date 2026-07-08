Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Le 1er juillet dernier, le Préfet du Var, Simon Babre, le Président du Conseil Départemental du Var, Jean-Louis Masson, le Président de la Chambre d'Agriculture du Var, Sylvain Audemard, et le Président de Var Tourisme, Guillaume Decard, ont présenté le premier Guide d'accompagnement des projets agritouristiques dans le Var- Photo : Var Tourisme
Le Préfet du Var, le Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture et Var Tourisme ont présenté officiellement, le 1er juillet 2026, la première édition du « Guide d'accompagnement des projets agritouristiques dans le Var ».
Face aux défis économiques, climatiques et fonciers actuels, le département mise sur la diversification de ses exploitations grâce au développement de l'agritourisme.
Il a été présenté officiellement à la Ferme de la Cressonnière à Solliès-Pont par le Préfet du Var, Simon Babre, le Président du Conseil Départemental du Var, Jean-Louis Masson, le Président de la Chambre d'Agriculture du Var, Sylvain Audemard, et le Président de Var Tourisme, Guillaume Decard.
Ce document unique en France sert de référence pour encadrer les projets des agriculteurs et aider les élus locaux à préserver les espaces naturels.
Face aux défis économiques, climatiques et fonciers actuels, le département mise sur la diversification de ses exploitations grâce au développement de l'agritourisme.
Il a été présenté officiellement à la Ferme de la Cressonnière à Solliès-Pont par le Préfet du Var, Simon Babre, le Président du Conseil Départemental du Var, Jean-Louis Masson, le Président de la Chambre d'Agriculture du Var, Sylvain Audemard, et le Président de Var Tourisme, Guillaume Decard.
Ce document unique en France sert de référence pour encadrer les projets des agriculteurs et aider les élus locaux à préserver les espaces naturels.
Un cadre réglementaire clair et un accompagnement technique renforcé
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Le Var, qui représente le premier département touristique de France avec plus de 80 millions de nuitées par an, compte déjà près de 400 exploitations agritouristiques, soit environ 10% de son tissu agricole.
Ce projet est le fruit d'une collaboration coordonnée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), associant l'ensemble des acteurs de la filière et les syndicats viticoles.
L'objectif partagé est de permettre la diversification des revenus des exploitants par la mise en tourisme, tout en veillant à ce que la production agricole demeure l'activité principale de chaque domaine.
Comme le souligne Simon Babre, Préfet du Var, dans le communiqué officiel : « Cette filière permet le rayonnement exceptionnel de nos produits et de nos terroirs. Nous devons agir collectivement pour préserver la terre agricole et opérer la diversification des agriculteurs et de leurs revenus par la mise en tourisme ».
Le guide s'articule autour de trois objectifs majeurs pour guider les porteurs de projets et les commissions locales : préciser le cadre réglementaire applicable, proposer une méthode commune d'analyse qui préserve le foncier agricole, et structurer un parcours d'accompagnement global.
Cette démarche collective s'inscrit en totale cohérence avec le plan d'actions 2026 de Var Tourisme, baptisé « Le Var Héritage : Racines épicuriennes ».
Pour simplifier les démarches des exploitants, la Chambre d'Agriculture du Var fait office de guichet unique.
Ses équipes interviennent à toutes les étapes du processus, depuis la qualification de l'idée initiale jusqu'à l'analyse réglementaire, la professionnalisation de l'offre et la mise en réseau avec les partenaires compétents.
Le potentiel de développement reste majeur pour le territoire : près de 180 exploitations varoises ont déjà manifesté le souhait de développer un projet agritouristique dans des filières variées comme l'oléiculture, le miel, la figue, la châtaigne ou la fleur coupée.
Ce projet est le fruit d'une collaboration coordonnée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), associant l'ensemble des acteurs de la filière et les syndicats viticoles.
L'objectif partagé est de permettre la diversification des revenus des exploitants par la mise en tourisme, tout en veillant à ce que la production agricole demeure l'activité principale de chaque domaine.
Comme le souligne Simon Babre, Préfet du Var, dans le communiqué officiel : « Cette filière permet le rayonnement exceptionnel de nos produits et de nos terroirs. Nous devons agir collectivement pour préserver la terre agricole et opérer la diversification des agriculteurs et de leurs revenus par la mise en tourisme ».
Le guide s'articule autour de trois objectifs majeurs pour guider les porteurs de projets et les commissions locales : préciser le cadre réglementaire applicable, proposer une méthode commune d'analyse qui préserve le foncier agricole, et structurer un parcours d'accompagnement global.
Cette démarche collective s'inscrit en totale cohérence avec le plan d'actions 2026 de Var Tourisme, baptisé « Le Var Héritage : Racines épicuriennes ».
Pour simplifier les démarches des exploitants, la Chambre d'Agriculture du Var fait office de guichet unique.
Ses équipes interviennent à toutes les étapes du processus, depuis la qualification de l'idée initiale jusqu'à l'analyse réglementaire, la professionnalisation de l'offre et la mise en réseau avec les partenaires compétents.
Le potentiel de développement reste majeur pour le territoire : près de 180 exploitations varoises ont déjà manifesté le souhait de développer un projet agritouristique dans des filières variées comme l'oléiculture, le miel, la figue, la châtaigne ou la fleur coupée.