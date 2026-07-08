Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Cette filière permet le rayonnement exceptionnel de nos produits et de nos terroirs. Nous devons agir collectivement pour préserver la terre agricole et opérer la diversification des agriculteurs et de leurs revenus par la mise en tourisme

Le Var, qui représente le premier département touristique de France avec plus de, compte déjà près de 400 exploitations agritouristiques, soit environ 10% de son tissu agricole.Ce projet est le fruit d'une collaboration coordonnée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), associant l'ensemble des acteurs de la filière et les syndicats viticoles.L'objectif partagé est deComme le souligne Simon Babre, Préfet du Var, dans le communiqué officiel : «».Le guide s'articule autour depour guider les porteurs de projets et les commissions locales : préciser leapplicable, proposer unequi préserve le foncier agricole, et structurerCette démarche collective s'inscrit en totale cohérence avec le plan d'actions 2026 de Var Tourisme, baptisé « Le Var Héritage : Racines épicuriennes ».Pour simplifier les démarches des exploitants,Ses équipes interviennent à toutes les étapes du processus, depuis la qualification de l'idée initiale jusqu'à l'analyse réglementaire, la professionnalisation de l'offre et la mise en réseau avec les partenaires compétents.Le potentiel de développement reste majeur pour le territoire :