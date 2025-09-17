Tourisme dans le Var : un bilan contrasté pour l’été 2025

En juillet et août 2025, le département a comptabilisé 32,6 millions de nuitées. Juillet s’affiche en stabilité (+1,3% vs 2023), porté par un week-end du 14 juillet particulièrement dynamique.



Août, en léger recul (-3,7% vs 2024), confirme néanmoins la fidélisation des clients internationaux.



Le mois de juin avait déjà donné le ton, avec 8,85 millions de nuitées (+6% vs 2024). Cette dynamique s’est poursuivie en septembre et semble s’annoncer favorable pour l’automne : 85% des professionnels interrogés se disent confiants pour la suite de l’année.