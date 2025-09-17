Tourisme dans le Var : un bilan contrasté pour l’été 2025

Après une année 2024 exceptionnelle, le Var a enregistré de janvier à août 2025, 61,9 millions de nuitées, soit une légère baisse de 2% par rapport à 2024, mais un gain de 2% comparé à 2023 - DepositPhotos.com, foto-pixel.web.de
À Toulon, le 16 septembre 2025, l’Agence de Développement Touristique Var Tourisme, aux côtés des représentants des filières, a présenté son premier bilan de la saison estivale.
Après une année 2024 exceptionnelle portée par les grands événements internationaux comme les Jeux olympiques de Paris et le 80ᵉ anniversaire du Débarquement de Provence, l’été 2025 se révèle plus équilibré.
De janvier à août 2025, le Var a enregistré 61,9 millions de nuitées, soit une légère baisse de 2% par rapport à 2024, mais un gain de 2% comparé à 2023.
Si la clientèle française marque un repli modéré (-3%), la fréquentation internationale progresse (+6% vs 2023), portée notamment par l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et les États-Unis.
Tourisme : les leçons de l'été 2025 pour le Var
En juillet et août 2025, le département a comptabilisé 32,6 millions de nuitées. Juillet s’affiche en stabilité (+1,3% vs 2023), porté par un week-end du 14 juillet particulièrement dynamique.
Août, en léger recul (-3,7% vs 2024), confirme néanmoins la fidélisation des clients internationaux.
Le mois de juin avait déjà donné le ton, avec 8,85 millions de nuitées (+6% vs 2024). Cette dynamique s’est poursuivie en septembre et semble s’annoncer favorable pour l’automne : 85% des professionnels interrogés se disent confiants pour la suite de l’année.
Vers une destination quatre saisons ?
Les tendances confirment par ailleurs un tourisme de plus en plus réparti sur l’ensemble de l’année.
En dix ans, la part du cœur d’été dans la fréquentation globale est passée de 56% à 42%, au profit du printemps et de l’arrière-saison.
Var Tourisme poursuit sa stratégie de séduction de la clientèle française avec la campagne "Le Var, L’unique - 365 jours de bonheur".
Après un volet printemps-été déployé à Paris et Lyon, la phase automnale sera lancée fin septembre avec un dispositif multicanal combinant affichage, télévision et marketing digital.
