Eté 2025 : une fréquentation en légère hausse, mais contrastée selon les régions

L'été 2025 a confirmé le dynamisme des destinations secondaires : intérieurs ruraux, villes moyennes et Sud-Est ont gagné en attractivité auprès des clientèles loisirs

les arbitrages liés au pouvoir d’achat se sont traduits par des dépenses maîtrisées : recul du taux de captage des petits-déjeuners des clients d’hôtels en province (-1,3 point), baisse des recettes dans le segment économique, alors que le haut de gamme et le luxe, soutenus par les clientèles internationales, poursuivent leur croissance

les vacanciers ont tenu à partir mais avec un budget quotidien plus contraint. On observe une volonté forte de préserver les vacances, perçues comme essentielles, tout en ajustant les dépenses annexes