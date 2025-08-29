TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Eté 2025 : une fréquentation en légère hausse, mais contrastée selon les régions

Le cabinet MKG livre un premier bilan de l'été


Après l'euphorie autour des Jeux Olympiques, on aurait pu imaginer une hausse de la fréquentation touristique en France durant l'été 2025. Néanmoins, les premiers chiffres publiés par MKG Consulting attestent d'un recul dans plusieurs grandes villes et surtout d'un budget vacances en baisse.


Vendredi 29 Août 2025

Evolution de la fréquentation touristique, du prix moyen et du revenu par chambre entre l'été 2024 et l'été 2025 - Source : MKG Consulting
Evolution de la fréquentation touristique, du prix moyen et du revenu par chambre entre l'été 2024 et l'été 2025 - Source : MKG Consulting
Après Didier Arino (Protourisme) dans nos colonnes, c'est au tour du cabinet MKG Consulting de livrer ses premiers résultats de fréquentation touristique en France pour l'été 2025.

Et le constat est plutôt morose pour les professionnels de l'Hexagone. En effet, si la fréquentation ressort en hausse de +1,2 point par rapport à l’été dernier, l'évolution des prix moyens et du RevPAR sont en baisse, de -10% et -9% respectivement.

"Sur les 7 premières semaines, l’activité des hôtels, résidences de tourisme et villages vacances a reculé a reculé de -9,2% par rapport à l’été 2024. Paris et l’Île-de-France n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant Jeux Olympiques et plusieurs grandes métropoles ont souffert de la comparaison avec l’an dernier et son calendrier exceptionnel : -10% à Lyon, -6% à Marseille, -27% à Lille", précise MKG dans un communiqué.

Néanmoins, certaines villes ont bien résisté. C'est le cas pour Nice et Cannes, qui affichent respectivement +6% en 2025 et près de +20% en deux ans, "portées par des investissements majeurs dans l’offre hôtelière, de nouveaux établissements haut de gamme et un repositionnement réussi", souligne MKG.

Côte d'Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?

Lille a également tiré son épingle du jeu, avec un RevPAR en forte progression par rapport à 2023, grâce notamment au départ du Tour de France qui a retrouvé son statut d’événement moteur.

Un budget quotidien plus contraint

Si le bilan de fréquentation urbaine ressort aussi contrasté, les littoraux en revanche ont connu une saison positive (+5% de RevPAR), soutenus à la fois par la fréquentation et par une hausse modérée des prix.

La montagne, quant à elle, signe l’une des meilleures performances (+7,5% tous massifs confondus et +9% dans les Alpes du Nord), confirmant sa montée en puissance estivale.

Du côté des régions, la Normandie et la Bretagne se sont également distinguées (+8,5% et +10% de RevPAR), bénéficiant à la fois du passage du Tour de France et d’une météo favorable.

"L'été 2025 a confirmé le dynamisme des destinations secondaires : intérieurs ruraux, villes moyennes et Sud-Est ont gagné en attractivité auprès des clientèles loisirs", analyse MKG.

A noter tout de même que "les arbitrages liés au pouvoir d’achat se sont traduits par des dépenses maîtrisées : recul du taux de captage des petits-déjeuners des clients d’hôtels en province (-1,3 point), baisse des recettes dans le segment économique, alors que le haut de gamme et le luxe, soutenus par les clientèles internationales, poursuivent leur croissance".

Pour Vanguélis Panayotis, CEO de MKG, "les vacanciers ont tenu à partir mais avec un budget quotidien plus contraint. On observe une volonté forte de préserver les vacances, perçues comme essentielles, tout en ajustant les dépenses annexes".

