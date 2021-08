"L'été 2021, une bouffée d’oxygène pour des hôteliers encore exsangues" selon MKG

Bien évidemment après un hiver et un printemps difficile, cet été les Français ont plébiscité... la mer.



Le littoral est le grand gagnant de l'été, avec un taux d'occupation hôtelier en recul de 3,1 points par rapport à celui constaté deux ans plus taux, mais un chiffre d'affaires en hausse de 7,2%.



Les régions qui ont eu le vent en poupe sont la Provence Alpes Côte d’Azur (+8,7% de revenu par chambre disponible par rapport à 2019) suivie des Pays de la Loire (+7,5%) et de la Bretagne (+2,7%).



" La concentration de la demande sur ces semaines d’été a été une vraie bouffée d’oxygène pour les hôteliers, encore exsangues après ces longs mois de confinement, " analyse le PDG de MKG.



Malheureusement pour les hôteliers de la Capitale française, la reprise n'est pas pour maintenant.



Alors que Paris et l’Ile-de-France pèsent habituellement plus d’un tiers du chiffre d’affaires du secteur, les indicateurs sont toujours divisés par deux par rapport à ceux de l'été 2019, avec notamment -56,2% de chiffre d’affaires à Paris et -50% en Ile-deFrance.



Dans l'ensemble des grandes villes françaises, si ce n'est Marseille Aix-en-Provence et Montpellier (un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20%), la chute est très marquée.



Si les signaux sont encourageants, puisque les standards n'ont jamais été aussi proches que ceux de l'époque avant covid, le mois de septembre sera crucial, avec le retour ou non de la clientèle affaire.



En début de semaine, les réservations déjà enregistrées pour le mois de septembre, sont presque 2 fois supérieures à ce qui avait été constaté l’an dernier. Le mois d'octobre est lui aussi bien meilleur que celui de l'année passée, le tout dans des volumes relativement faibles.