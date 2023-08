La montagne est la grande gagnante en 2023, avec de fortes progressions d’activité non seulement dans les destinations « phares » traditionnelles telles que les Alpes du Nord (+13,2% de chiffre d’affaires par rapport à l’été 2022), mais aussi sur les autres massifs tels que les Pyrénées (+7%) ou la Moyenne Montagne (Jura, Vosges, Massif Central : +7,7%).



" La montagne et le rural proposant un bon rapport qualité-prix et la promesse d’éviter la canicule ou autres pics de chaleur " indique MKG dans son rapport.



Tandis que l’Ile-de-France tire son épingle du jeu grâce aux clientèles internationales, en régions le bilan est plus contrasté.



Seules 4 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) signent une progression de chiffre d’affaires par rapport à l’été 2022, 3 (Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire) sont quasi stables, et 5 sont en recul.



Le plus gros « choc » est observé en Corse où la fréquentation plonge (-6,5 points de TO vs l’été 2022) et où même les prix moyens ont baissé (-1,2%) entrainant une perte d’activité significative (-9% de RevPAR vs 2022).