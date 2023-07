Le tourisme en Corse fait-il les frais de l'inflation ? 🔑

la saison touristique enregistre un niveau d’activité en-deçà de celui observé en 2022

« Le « poumon économique » de la région marque le pas,

En effet l’afflux touristique qui avait caractérisé l’année 2022 n’est pas observé cette année ce qui impacte toute la filière hôtelière, restauration et location de véhicules

Nous avons démarré la saison beaucoup plus tard que d'habitude à cause d'un manque de collaborateurs,

Le niveau de réservations étant plutôt bas, nous avons été frileux et avons décidé de ne pas ouvrir en avril, donc nous avons tous perdu entre 10 et 25 jours de début de saison. Je dirais aussi que nous allons certainement finir la saison plus que tôt que d'habitude, selon les retours que j'ai pu avoir des adhérents.



Le mois de mai n'a pas été beau non plus, avec des prix très élevés et une mauvaise météo. Juin a été aussi très moyen, avec jusqu'à -60%, voire -80% d'activité pour certains hôteliers, en fonction du type d'établissement et des micro-régions

les réservations reprennent tout doucement, notamment avec le marché allemand

Cela donne un mauvais signal à la clientèle : finalement on leur dit que plus ils réserveront tard et plus ils bénéficieront d'offres

Cette frĂ©quentation « anormale » de la Corse en plein mois d'aoĂ»t fait Ă©cho Ă l'enquĂŞte rĂ©cente publiĂ©e par la Banque de France *, Ă©voquant que «Â ».poursuit l'institution. ».«Ânous explique Karina Goffi, la prĂ©sidente de l'UMIH de Corse. ».Quant Ă juillet et aoĂ»t,. NĂ©anmoins, depuis une semaine, «Â » note Karina Goffi, qui espère ainsi que l'hĂ´tellerie corse parviendra ĂMais la prĂ©sidente de l'UMIH reste inquiète, car pour attirer les voyageurs en dernière minute, certains professionnels ont dĂ©cidĂ© de. «Â », souligne la prĂ©sidente.