Corsica Linea renforce sa desserte de l'Algérie pour l'été 2023

Sept ans après son lancement, Corsica Linea a trouvé sa vitesse de croisière et n'envisage pas de devenir autre chose qu'un transporteur. « Nous n'avons pas la volonté d'être un tour-opérateur, nous travaillons déjà avec une agence réceptive sur la Corse , ajoute Pierre Mainguy.



A côté de cela, nous avons noué de nombreux partenariats avec des comités d'entreprises, des associations, des hébergeurs, des groupes, avec lesquels nous travaillons beaucoup sur les ailes de saison. Et à l'occasion sur des opérations événementielles ».



La compagnie s'évertue en revanche, à développer la satisfaction de ses clients, qui est l'un des trois piliers de sa stratégie de développement. « Notre objectif est d'offrir la meilleure expérience possible sur l'ensemble du parcours du client, de ce qu'il peut lire sur la compagnie dans les médias à sa réservation sur Internet et jusqu'à la fin de la traversée, précise Pierre Mainguy.



Depuis 2016, nous avons opté pour une approche très pragmatique, étape après étape, tout au long du tunnel d'achat. Notre outil de réservation est d'ailleurs connecté à Salesforce en temps réel, ce qui nous a permis d'enrichir notre gamme de services. Nous disposons d'un call center et nous suivons les avis de nos clients grâce à la mise en place d'Avis Vérifiés depuis 2017 ».



A bord, de nombreuses transformations ont également été opérées depuis sept ans : des investissements techniques pour renforcer la fiabilité des navires, comme des améliorations pour l'agrément des passagers. Les cabines, les espaces communs, les bars, les restaurants, les snacks ont été refaits, et l'offre est de ce fait montée en gamme.



L'approvisionnement a aussi été revu, et se fait quasiment exclusivement en Corse. Parmi les nouveaux services proposés, on trouve de la vidéo à la demande, un système d'embarquement prioritaire, davantage de flexibilité dans la réservation des billets ou encore un programme de fidélité sur trois niveaux (officier, commandant et amiral) liés au nombre de traversées effectuées, qui rassemble depuis 2018 quelque 65 000 clients et donne droit à des réductions dans les bars et les restaurants notamment.



Le programme d'abonnement a également été dépoussiéré : pour 100€ par an, les 3 300 clients qui y ont souscrit bénéficient d'une réduction de -30% sur les tarifs standards et de plusieurs avantages comme le petit-déjeuner gratuit, le débarquement prioritaire, pas de frais de dossier ou encore un accès privilégié au call center.