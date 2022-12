Corsica Linea : « Ceux qui n’ont pas anticipé le virage durable auront du mal à évoluer »

TourMaG.com - Corsica Linea bat pavillon français, pourquoi ce choix ?



Pierre Mainguy et Serena Paoli : Oui et plus exactement le pavillon français premier registre, qui est le plus exigeant en termes de sécurité et de formation. Donc on le revendique !



C’est un socle de Corsica Linea, un principe fondateur de la compagnie, dans le cadre de notre mission de service public. C’est important éthiquement et socialement de bâtir cette compagnie sur ce pavillon français, une référence mondiale sur le domaine maritime.



Avec ce pavillon, on s’engage au quotidien, on fortifie notre rapport au local et on marque plus fortement notre service client.



Et sous ce pavillon, on espère pouvoir continuer notre mission de service public (l’Assemblée de Corse vote la délégation de service public ces prochains jours).