Corsica Ferries : Des milliers de fichiers publiés sur le dark web

Les maîtres chanteurs avaient pris en otage des ordinateurs et des fichiers, espérant se faire payer leur silence. Ils ont décidé de ne pas coopérer,

Alors que dans un premier temps, un compte Twitter annonçait la revendication du piratage par le groupe de hackers russes NoName057, nous retrouvons derrière cette attaque de grande ampleur l'un des ransomware les plus connus et féroces du web.Ce serait tout simplement le groupe ALPHV,qui aurait attaqué, puis subtilisé des milliers de données de la compagnie franco-italienne." a expliqué le site internet ZATAZ. Et suite au non-paiement de la rançon de la part de Corsica ferries, des milliers de fichiers et donc de données ont été dévoilés sur le dark web.