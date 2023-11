Cyberattaque : Boeing a-t-il payé une rançon ?

Une énorme quantité de données sensibles a été exfiltrée et est prête à être publiée si Boeing ne prend pas contact dans les délais,

Les secteurs du tourisme et de l'aérien sont dans le viseur des pirates du web.Depuis de nombreux mois, les attaques se sont nombreuses contre l'industrie et les conséquences sont plus ou moins graves.Après IATA, American Airlines, Tap Air Portugal ou encore dernièrement Corsica Ferries, c'est à Boeing d'essuyer les plâtres virtuels d'une cyberattaque." d'après VX Underground, un distributeur d'échantillons de logiciels malveillants, de codes sources et de documents de recherche.