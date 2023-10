Pour rappeler une fois de plus aux autorités russophobes d'Europe les conséquences de la fourniture d'armes à Kiev, nous sommes allés bombarder les sites de compagnies européennes de ferries,

Il ne faut pas en déduire que le site internet est inaccessible depuis cette date, mais il doit l'être par intermittence. Le but de ces attaques est d'empêcher la plateforme de fonctionner en la saturant de requêtes.



D'après ce que nous pouvons en déduire, c'est le prestataire de la compagnie corse qui subit actuellement le trop plein de requêtes,

" expliquent les cyberattaquants.Une attaque qui date du 19 octobre 2023." nous explique un observateur du secteur.Cela correspond à une attaque DDoS, par un déni de service distribué.Les pirates vont alors saturer une machine cible, jusqu'à la rendre indisponible et créer une interruption de service, explique le site IT Connect. Depuis quelques mois, les cyberattaques se font de plus en plus nombreuses à l'encontre des sites du secteur du tourisme.