Le bel été des professionnels de l’hôtellerie française selon MKG

Mais le regain de l’activité hôtelière est aussi tirée par le fort rebond de Paris, qui jusqu’alors se redressait plus calmement que le reste du territoire.Cela reflète le retour en force des clientèles internationales et du haut de gamme. S’il manque encore les Russes et les Chinois, à l’inverse d’autres clientèles lointaines sont revenues en force, notamment les Américains. Grâce à la parité Euro/Dollar qui leur est actuellement favorable, ces derniers signent en effet leur grand retour. En juillet, Paris a dépassé sa fréquentation d’avant-crise (+0,3 points) et a enregistré une hausse de près de 35% de ses prix moyens, signant ainsi une croissance de 35% du RevPAR.D’ores et déjà,La Région reste en retrait par rapport à la capitale, mais le chemin parcouru est remarquable : seulement -3 points d’écart de fréquentation en août 2022 comparé à août 2019 et un prix moyen supérieur de près de 20%.A noter que le regain du luxe ne concerne pas que Paris : la région Provence-Alpes Côte d’Azur, autre traditionnel pôle d’attractivité des clientèles long-courriers pendant l’été, a signé la plus forte hausse de performances relativement à l’avant-COVID en juillet avec +1,1 points de fréquentation et +36,4% de prix moyen permettant d’afficher une croissance de RevPAR à +38,3% !