Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

La campagne s’impose comme nouvelle destination phare du plein air

Le réseau de campings Sunêlia confirme sa dynamique de croissance. Après une année 2024 déjà performante, la saison 2025 affiche une progression de 15 % des nuitées, portée par une fréquentation en hausse sur toutes les destinations, et un fort engouement pour les séjours à la campagne.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 15 Octobre 2025

