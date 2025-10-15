TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

La campagne s’impose comme nouvelle destination phare du plein air


Le réseau de campings Sunêlia confirme sa dynamique de croissance. Après une année 2024 déjà performante, la saison 2025 affiche une progression de 15 % des nuitées, portée par une fréquentation en hausse sur toutes les destinations, et un fort engouement pour les séjours à la campagne.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

Rien ne semble freiner la progression de Sunêlia.

En 2025, le groupe enregistre une augmentation de 15 % du nombre de nuitées par rapport à 2024, atteignant plus de 2,59 millions de nuitées sur l’ensemble de son réseau.

En deux ans, la hausse cumulée atteint +21 %, confirmant l’attractivité de la marque sur le segment de l’hôtellerie de plein air haut de gamme.

Le printemps a joué un rôle déterminant dans cette croissance. Entre avril et juin, le nombre de nuits réservées a bondi de 19,5 %, porté par les vacances de printemps et les week-ends prolongés du mois de mai.

Le taux d’occupation a lui aussi progressé : +4 points en avril et +7 points en juin. L’été, période clé pour les campings, a tenu toutes ses promesses avec une hausse de 14 % des nuitées, et un mois d’août particulièrement performant (+8 points de taux d’occupation).

Littoral, campagne, montagne, les tendances se confirment pour Sunêlia

Sans surprise, les destinations littorales concentrent toujours la majorité des séjours : 37 % sur la Côte Ouest et 40,5 % sur la Méditerranée.

Mais la véritable surprise de 2025 vient de la campagne, qui enregistre une progression spectaculaire de 29 % des nuitées par rapport à l’an dernier. Une tendance qui témoigne d’un changement dans les aspirations des vacanciers, en quête de nature, de calme et d’authenticité.

Les destinations montagneuses, quant à elles, se stabilisent avec une légère hausse de 2 %.

L’année 2025 a également vu une hausse marquée du nombre de clients : +23 % par rapport à 2024. La clientèle reste majoritairement française (65 %), mais les visiteurs étrangers, notamment allemands (9 %) et néerlandais (8,3 %, contribuent à la croissance de la fréquentation.

Les séjours familiaux, les week-ends prolongés et les vacances de printemps figurent parmi les segments les plus dynamiques. Le taux de fidélité, quant à lui, atteint 41 %, confirmant la satisfaction et la confiance des vacanciers envers la marque.


