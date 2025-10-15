Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

Rien ne semble freiner la progression de Sunêlia.
En 2025, le groupe enregistre une augmentation de 15 % du nombre de nuitées par rapport à 2024, atteignant plus de 2,59 millions de nuitées sur l’ensemble de son réseau.
En deux ans, la hausse cumulée atteint +21 %, confirmant l’attractivité de la marque sur le segment de l’hôtellerie de plein air haut de gamme.
Le printemps a joué un rôle déterminant dans cette croissance. Entre avril et juin, le nombre de nuits réservées a bondi de 19,5 %, porté par les vacances de printemps et les week-ends prolongés du mois de mai.
Le taux d’occupation a lui aussi progressé : +4 points en avril et +7 points en juin. L’été, période clé pour les campings, a tenu toutes ses promesses avec une hausse de 14 % des nuitées, et un mois d’août particulièrement performant (+8 points de taux d’occupation).
En 2025, le groupe enregistre une augmentation de 15 % du nombre de nuitées par rapport à 2024, atteignant plus de 2,59 millions de nuitées sur l’ensemble de son réseau.
En deux ans, la hausse cumulée atteint +21 %, confirmant l’attractivité de la marque sur le segment de l’hôtellerie de plein air haut de gamme.
Le printemps a joué un rôle déterminant dans cette croissance. Entre avril et juin, le nombre de nuits réservées a bondi de 19,5 %, porté par les vacances de printemps et les week-ends prolongés du mois de mai.
Le taux d’occupation a lui aussi progressé : +4 points en avril et +7 points en juin. L’été, période clé pour les campings, a tenu toutes ses promesses avec une hausse de 14 % des nuitées, et un mois d’août particulièrement performant (+8 points de taux d’occupation).
Littoral, campagne, montagne, les tendances se confirment pour Sunêlia
Sans surprise, les destinations littorales concentrent toujours la majorité des séjours : 37 % sur la Côte Ouest et 40,5 % sur la Méditerranée.
Mais la véritable surprise de 2025 vient de la campagne, qui enregistre une progression spectaculaire de 29 % des nuitées par rapport à l’an dernier. Une tendance qui témoigne d’un changement dans les aspirations des vacanciers, en quête de nature, de calme et d’authenticité.
Les destinations montagneuses, quant à elles, se stabilisent avec une légère hausse de 2 %.
L’année 2025 a également vu une hausse marquée du nombre de clients : +23 % par rapport à 2024. La clientèle reste majoritairement française (65 %), mais les visiteurs étrangers, notamment allemands (9 %) et néerlandais (8,3 %, contribuent à la croissance de la fréquentation.
Les séjours familiaux, les week-ends prolongés et les vacances de printemps figurent parmi les segments les plus dynamiques. Le taux de fidélité, quant à lui, atteint 41 %, confirmant la satisfaction et la confiance des vacanciers envers la marque.
Mais la véritable surprise de 2025 vient de la campagne, qui enregistre une progression spectaculaire de 29 % des nuitées par rapport à l’an dernier. Une tendance qui témoigne d’un changement dans les aspirations des vacanciers, en quête de nature, de calme et d’authenticité.
Les destinations montagneuses, quant à elles, se stabilisent avec une légère hausse de 2 %.
L’année 2025 a également vu une hausse marquée du nombre de clients : +23 % par rapport à 2024. La clientèle reste majoritairement française (65 %), mais les visiteurs étrangers, notamment allemands (9 %) et néerlandais (8,3 %, contribuent à la croissance de la fréquentation.
Les séjours familiaux, les week-ends prolongés et les vacances de printemps figurent parmi les segments les plus dynamiques. Le taux de fidélité, quant à lui, atteint 41 %, confirmant la satisfaction et la confiance des vacanciers envers la marque.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille