Sunêlia souhaite devenir une référence du camping haut de gamme

Les marchés en plus forte croissance sont la Suisse (+38%), l’Espagne (+27%), l’Allemagne (+18%). Les autres marchés porteurs et les plus volumineux, France et Pays-Bas, suivent le tendance moyenne autour de 8%. Seuls la Grande-Bretagne et la Belgique sont légèrement en retrait.



Cette augmentation se justifie en partie par la hausse des tarifs pour les emplacements nus et les locations, mais aussi par une hausse de fréquentation qui s’explique par la quête constante de nature. Sunêlia veut y répondre par une montée en gamme de son offre et par des propositions de séjours enrichis autour de thématiques spécifiques à chaque site.



Dans certains campings, les emplacements nus sont dotés de cabines sanitaires avec toilettes, douche, dressing privatifs, qui rencontrent un grand succès. Le renouvellement de l’offre se traduit par une grande fidélité : 40% du chiffre d’affaires 2022 ont été réalisés avec des clients répétitifs.