Airbnb dévoile une nouvelle tendance en pleine explosion

En 2025, cette tendance se poursuit avec une augmentation de 10 % des réservations de séjours ruraux en France.



Certaines destinations enregistrent une hausse significative des recherches, comme Vaison-la-Romaine (Vaucluse), Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) et Malaucène (Vaucluse).



Le tourisme rural ne se limite pas à une simple préférence de voyage : il représente un levier économique.



En 2023, les séjours en meublés de tourisme à la campagne ont généré 7,7 milliards d’euros d’impact économique et soutenu 68 000 emplois à temps plein.



De plus, Airbnb s’engage à promouvoir un tourisme plus inclusif à travers des initiatives telles que le fonds social dédié aux départs en vacances, qui sera étendu en 2025 pour accompagner les familles les plus éloignées du voyage.