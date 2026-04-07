Le Var affiche une belle montée en gamme de son offre hôtelière

Lors d'un workshop organisé, jeudi 9 avril 2026 à Paris, en présence de 18 partenaires (hôtels, domaines viticoles, etc.), Var Tourisme a particulièrement mis en avant la récente montée en gamme de son offre hôtelière et gastronomique.
De fait, le premier département touristique de France derrière Paris (avec 81 millions de nuitées en 2025) compte désormais 33 hôtels cinq étoiles, dont 3 palaces - soit trois de plus qu'en 2019. Et, les projets à venir dessinent un horizon d'environ 40 établissements de ce standing d'ici 2028.
Ce mouvement se décline également à travers une offre de quatre étoiles en plein essor, passée de 83 à 90 établissements en seulement un an - soit 32 de plus qu'en 2019 -, ainsi qu'à travers des boutiques-hôtels de caractère, des chambres d'hôtes intimistes et des séjours au cœur de domaines viticoles d'exception.
Cette montée en gamme s'observe également dans l'hôtellerie de plein air.
Par ailleurs, ce département provençal compte désormais 15 restaurants étoilés Michelin, dont deux ont décroché trois étoiles.
Cette quête d'excellence n'empêche pas Var Tourisme d'afficher aussi d'autres ambitions. Par exemple, la volonté de proposer des offres supplémentaires pendant les ailes de saison ; celle d'accélérer la structuration de son agritourisme et de le promouvoir notamment dans le cadre d'un jumelage avec la région italienne de Toscane avec qui le Var "a des similitudes".
Ou encore appuyer, comme lors du workshop à Paris, le lancement de "Destinations Vins de Provence", une plateforme digitale entièrement dédiée à la découverte du vignoble varois et de ses 9 destinations labellisées Vignobles & Découvertes, et pensée comme une invitation à explorer la Provence autrement.
De fait, le premier département touristique de France derrière Paris (avec 81 millions de nuitées en 2025) compte désormais 33 hôtels cinq étoiles, dont 3 palaces - soit trois de plus qu'en 2019. Et, les projets à venir dessinent un horizon d'environ 40 établissements de ce standing d'ici 2028.
Ce mouvement se décline également à travers une offre de quatre étoiles en plein essor, passée de 83 à 90 établissements en seulement un an - soit 32 de plus qu'en 2019 -, ainsi qu'à travers des boutiques-hôtels de caractère, des chambres d'hôtes intimistes et des séjours au cœur de domaines viticoles d'exception.
Cette montée en gamme s'observe également dans l'hôtellerie de plein air.
Par ailleurs, ce département provençal compte désormais 15 restaurants étoilés Michelin, dont deux ont décroché trois étoiles.
Cette quête d'excellence n'empêche pas Var Tourisme d'afficher aussi d'autres ambitions. Par exemple, la volonté de proposer des offres supplémentaires pendant les ailes de saison ; celle d'accélérer la structuration de son agritourisme et de le promouvoir notamment dans le cadre d'un jumelage avec la région italienne de Toscane avec qui le Var "a des similitudes".
Ou encore appuyer, comme lors du workshop à Paris, le lancement de "Destinations Vins de Provence", une plateforme digitale entièrement dédiée à la découverte du vignoble varois et de ses 9 destinations labellisées Vignobles & Découvertes, et pensée comme une invitation à explorer la Provence autrement.
De nouveaux 5 étoiles
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Le Var mise sur l’Art pour sortir d’une image littoral
"Loin des fastes tapageurs, notre destination cultive un luxe plus confidentiel, presque secret", a fait valoir Anthony Matteuzzi, directeur adjoint et directeur marketing chez Var Tourisme, avant de détailler les principales ouvertures ou réouvertures hôtelières dans son département.
Ainsi, trois ans après Le Montrachet, en Bourgogne, le groupe singapourien COMO Hotels & Resorts ouvrira COMO Le Beauvallon, à Grimaud, le 24 avril 2026.
Après avoir été identifié pendant vingt ans comme lieu événementiel, ce palais Belle Epoque niché dans un écrin naturel de quatre hectares de terrasses et jardins méditerranéens dominant le golfe de Saint-Tropez, renouera avec l'hôtellerie de luxe.
Positionné cinq étoiles (en cours de classification), l'établissement proposera 42 chambres et suites, une piscine de 25 mètres et un ponton privé permettant l'accueil des bateaux annexes. Quant à son restaurant, Beauvallon sur Mer by Yannick Alléno, il rendra hommage aux saveurs méditerranéennes.
Le 1er mai, c'est Zannier Ile de Bendor***** qui, après cinq ans de travaux, rouvrira enfin ses portes.
Si la société Paul Ricard reste l'unique propriétaire de l'île, la gestion du tout nouveau complexe hôtelier a été confiée à Zannier Hotels. Emmanuel Blanchemanche assurera la direction générale, Lionel Levy sera le chef exécutif des huit adresses gourmandes.
Les 93 chambres de Zannier Ile de Bendor (dont les cinq maisons Madrague) se déploieront entre pinède, port et rivages, déclinant trois ambiances différentes. L'établissement se veut aussi une destination bien-être avec un espace wellness de 1200 m2 qui associera soins traditionnels, pratiques holistiques et diagnostic énergétique personnalisé par biorésonance.
Ainsi, trois ans après Le Montrachet, en Bourgogne, le groupe singapourien COMO Hotels & Resorts ouvrira COMO Le Beauvallon, à Grimaud, le 24 avril 2026.
Après avoir été identifié pendant vingt ans comme lieu événementiel, ce palais Belle Epoque niché dans un écrin naturel de quatre hectares de terrasses et jardins méditerranéens dominant le golfe de Saint-Tropez, renouera avec l'hôtellerie de luxe.
Positionné cinq étoiles (en cours de classification), l'établissement proposera 42 chambres et suites, une piscine de 25 mètres et un ponton privé permettant l'accueil des bateaux annexes. Quant à son restaurant, Beauvallon sur Mer by Yannick Alléno, il rendra hommage aux saveurs méditerranéennes.
Le 1er mai, c'est Zannier Ile de Bendor***** qui, après cinq ans de travaux, rouvrira enfin ses portes.
Si la société Paul Ricard reste l'unique propriétaire de l'île, la gestion du tout nouveau complexe hôtelier a été confiée à Zannier Hotels. Emmanuel Blanchemanche assurera la direction générale, Lionel Levy sera le chef exécutif des huit adresses gourmandes.
Les 93 chambres de Zannier Ile de Bendor (dont les cinq maisons Madrague) se déploieront entre pinède, port et rivages, déclinant trois ambiances différentes. L'établissement se veut aussi une destination bien-être avec un espace wellness de 1200 m2 qui associera soins traditionnels, pratiques holistiques et diagnostic énergétique personnalisé par biorésonance.
Au Lavandou, la renaissance du mythique hôtel Les Roches*****
Ces deux ouvertures du printemps 2026 succèdent à la renaissance, en juillet 2025, au Lavandou, du mythique hôtel Les Roches***** dont l'histoire a débuté dans les années 1930 avec des visiteurs célèbres comme Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Jean Cocteau, Christian Dior, Winston Churchill et même le prix Nobel de littérature allemand Thomas Mann.
Après une longue période de fermeture et une rénovation complète signée Jean-Baptiste Pietri, ce Relais & Châteaux propose 33 chambres (à partir de 615€ la nuit) et 7 suites, toutes vues mer.
Elles évoquent l'atmosphère des cabines d'un bateau, et la plupart sont modulables et communicantes, pour les couples, les familles ou les groupes d'amis.
S'y ajoutent deux restaurants : la table gastronomique étoilée L'oursin qui met à l'honneur les saveurs méditerranéennes ; et La langouste sur le toit où le crustacé est roi. Une terrasse, un bar, une piscine extérieure de 16 mètres, une salle de fitness et le Spa Sisley L'oiseau bleu (400 m2, trois cabines de soins, piscine intérieure, jacuzzi) complètent l'offre. Une conciergerie est en train d'être constituée.
La propriétaire de ce joyau est désormais Delphine André, également propriétaire des célèbres Barmes de l'Ours Hôtel & Spa au pied des pistes de Val d'Isère.
Cela permet aux équipes d'aller d'un établissement à l'autre, au gré des saisons. En effet, Les Roches***** seront ouvertes du 30 avril au 4 octobre 2026 alors que les Barmes de l'Ours l'ont été du 1er janvier au 12 avril 2026.
"Nos clients sont à la recherche de déconnexion, d'authenticité, d'élégance, de discrétion. Ce sont principalement des chefs d'entreprises et des cadres supérieurs. Jusqu'ici, ils sont à 80% Français mais nous cherchons à nous ouvrir davantage à une clientèle internationale", nous a expliqué Manon Pelissier, responsable communication.
Après une longue période de fermeture et une rénovation complète signée Jean-Baptiste Pietri, ce Relais & Châteaux propose 33 chambres (à partir de 615€ la nuit) et 7 suites, toutes vues mer.
Elles évoquent l'atmosphère des cabines d'un bateau, et la plupart sont modulables et communicantes, pour les couples, les familles ou les groupes d'amis.
S'y ajoutent deux restaurants : la table gastronomique étoilée L'oursin qui met à l'honneur les saveurs méditerranéennes ; et La langouste sur le toit où le crustacé est roi. Une terrasse, un bar, une piscine extérieure de 16 mètres, une salle de fitness et le Spa Sisley L'oiseau bleu (400 m2, trois cabines de soins, piscine intérieure, jacuzzi) complètent l'offre. Une conciergerie est en train d'être constituée.
La propriétaire de ce joyau est désormais Delphine André, également propriétaire des célèbres Barmes de l'Ours Hôtel & Spa au pied des pistes de Val d'Isère.
Cela permet aux équipes d'aller d'un établissement à l'autre, au gré des saisons. En effet, Les Roches***** seront ouvertes du 30 avril au 4 octobre 2026 alors que les Barmes de l'Ours l'ont été du 1er janvier au 12 avril 2026.
"Nos clients sont à la recherche de déconnexion, d'authenticité, d'élégance, de discrétion. Ce sont principalement des chefs d'entreprises et des cadres supérieurs. Jusqu'ici, ils sont à 80% Français mais nous cherchons à nous ouvrir davantage à une clientèle internationale", nous a expliqué Manon Pelissier, responsable communication.
Les 4 étoiles aussi...
La montée en gamme s'observe aussi dans les quatre étoiles, avec l'ouverture ce mois-ci de l'Hôtel Vendura à Saint-Tropez, une adresse rétrochic de 97 chambres et suites, toutes dotées d'une terrasse privative de 10 m2.
En juin 2025, c'est le Château Rose**** qui avait connu, sur le Golfe de Saint-Tropez, une belle renaissance hôtelière avec 18 chambres, un restaurant signature La Baie des Voiles, une piscine de 25 mètres.
Décidément abonnée aux nouveaux chapitres, l'hôtellerie varoise a vu d'autres établissements se refaire une beauté. Ainsi, à l'été 2025, à Saint-Raphaël, sous l'impulsion du groupe Beaumier, les Roches Rouges***** ont ouvert une nouvelle aile de 25 chambres. En 2026, il accueille une nouvelle suite de 130m2.
A Sainte-Maxime, la Belle Aurore**** a dévoilé un cadre repensé et son restaurant gastronomique propose une nouvelle carte.
A Bormes-les-Mimosas, le Mirage**** a lancé des travaux d'envergure qui s'achèveront à la mi-juin, déploiera de nouvelles villas en bois et renforcera son offre bien-être.
A Hyères-les-Palmiers, l'Hôtel Le Provençal**** écrit, depuis l'été 2025, après dix-huit mois de fermeture pour rénovation des chambres, une nouvelle page de son histoire.
De son côté, aux Arcs-sur-Argens, le Château d'Argens**** a inauguré l'an dernier un nouvel espace bien-être. Et ainsi de suite.
Mais, a assuré Anthony Matteuzzi, tous ces établissements proposent "un luxe discret où l'émotion l'emporte sur l'ostentation".
Lire aussi : Tourisme : comment le Var décline une stratégie premium
En juin 2025, c'est le Château Rose**** qui avait connu, sur le Golfe de Saint-Tropez, une belle renaissance hôtelière avec 18 chambres, un restaurant signature La Baie des Voiles, une piscine de 25 mètres.
Décidément abonnée aux nouveaux chapitres, l'hôtellerie varoise a vu d'autres établissements se refaire une beauté. Ainsi, à l'été 2025, à Saint-Raphaël, sous l'impulsion du groupe Beaumier, les Roches Rouges***** ont ouvert une nouvelle aile de 25 chambres. En 2026, il accueille une nouvelle suite de 130m2.
A Sainte-Maxime, la Belle Aurore**** a dévoilé un cadre repensé et son restaurant gastronomique propose une nouvelle carte.
A Bormes-les-Mimosas, le Mirage**** a lancé des travaux d'envergure qui s'achèveront à la mi-juin, déploiera de nouvelles villas en bois et renforcera son offre bien-être.
A Hyères-les-Palmiers, l'Hôtel Le Provençal**** écrit, depuis l'été 2025, après dix-huit mois de fermeture pour rénovation des chambres, une nouvelle page de son histoire.
De son côté, aux Arcs-sur-Argens, le Château d'Argens**** a inauguré l'an dernier un nouvel espace bien-être. Et ainsi de suite.
Mais, a assuré Anthony Matteuzzi, tous ces établissements proposent "un luxe discret où l'émotion l'emporte sur l'ostentation".
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Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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