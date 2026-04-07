Le Var affiche une belle montée en gamme de son offre hôtelière

"Loin des fastes tapageurs, notre destination cultive un luxe plus confidentiel, presque secret"

, a fait valoir Anthony Matteuzzi, directeur adjoint et directeur marketing chez Var Tourisme, avant de détailler les principales ouvertures ou réouvertures hôtelières dans son département.Ainsi, trois ans après Le Montrachet, en Bourgogne, le groupe singapourienAprès avoir été identifié pendant vingt ans comme lieu événementiel, ce palais Belle Epoque niché dans un écrin naturel de quatre hectares de terrasses et jardins méditerranéens dominant le golfe de Saint-Tropez, renouera avec l'hôtellerie de luxe.Positionné cinq étoiles (en cours de classification), l'établissement proposera, une piscine de 25 mètres et un ponton privé permettant l'accueil des bateaux annexes. Quant à son restaurant, Beauvallon sur Mer by Yannick Alléno, il rendra hommage aux saveurs méditerranéennes.Si la société Paul Ricard reste l'unique propriétaire de l'île, la gestion du tout nouveau complexe hôtelier a été confiée à Zannier Hotels. Emmanuel Blanchemanche assurera la direction générale, Lionel Levy sera le chef exécutif des huit adresses gourmandes.Lesde Zannier Ile de Bendor (dont les cinq maisons Madrague) se déploieront entre pinède, port et rivages, déclinant trois ambiances différentes. L'établissement se veut aussi une destination bien-être avec un espace wellness de 1200 m2 qui associera soins traditionnels, pratiques holistiques et diagnostic énergétique personnalisé par biorésonance.