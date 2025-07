Le Var et la Toscane renforcent leur alliance autour de l’agritourisme

Du 25 au 28 juin, les représentants toscans ont parcouru le Var à la rencontre des acteurs de l’agritourisme local : domaines viticoles, exploitations agricoles, fermes-auberges et lieux mêlant agriculture, culture, hébergement et gastronomie.Parmi les étapes notables, le Château Sainte Roseline et le Clos des Roses aux Arcs-sur-Argens, le Domaine La Font des Pères au Beausset, ou encore la Commanderie de Peyrassol à Flassans-sur-Issole.Ces visites ont permis dede la filière agricole varoise, tout en créant des ponts avec les pratiques et réussites toscanes.Une séquence officielle s’est tenue le 26 juin à l’Hôtel du Département du Var, en présence de nombreuses personnalités dont, Consul Général d’Italie, et, Président de la Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille.