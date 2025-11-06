Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon

l’ouverture de COMO Le Beauvallon représente une étape majeure pour le groupe : une opportunité rare de s’implanter au cœur d’une destination européenne d’exception

Le lieu accueillera également le Serpentine Gallery Summer Pavilion, œuvre de l’architecte Toyo Ito (prix Pritzker 2013). Déplacée depuis Londres, cette structure servira de cadre pour mariages et événements privés.Leproposera une cuisine mêlant influences asiatiques, terroir provençal et inspiration méditerranéenne, tandis que leaccueilleront les hôtes tout au long de la journée dans le bâtiment principal, dominé par une œuvre monumentale de l’artiste chinois Zheng Lu.L’établissement abritera également un espace, inspiré du concept de bien-être développé à Bali.Lesdécorées individuellement, intégreront une collection de plus de 300 œuvres d’art contemporain. La COMO Suite offrira une vue panoramique sur la baie, tandis que les chambres Hillview se tourneront vers la campagne provençale.Pour Olivier Jolivet , CEO de COMO, ».