Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon - Photo Como Hotels and Resorts
Perché au-dessus du golfe de Saint-Tropez, COMO Le Beauvallon s’étendra sur plus de quatre hectares de jardins privés ponctués de pins et de palmiers.
Les allées mèneront à une piscine bordant la baie, à un restaurant et à un club de plage exclusif, Beauvallon Sur Mer, accessible également par yacht grâce à un mouillage privé.
Depuis son ponton, les hôtes pourront rejoindre Saint-Tropez ou les plages de Ramatuelle et Pampelonne en quelques minutes.
COMO Le Beauvallon : 42 chambres et suites, décorées individuellement
Le lieu accueillera également le Serpentine Gallery Summer Pavilion, œuvre de l’architecte Toyo Ito (prix Pritzker 2013). Déplacée depuis Londres, cette structure servira de cadre pour mariages et événements privés.
Le restaurant Beauvallon Sur Mer proposera une cuisine mêlant influences asiatiques, terroir provençal et inspiration méditerranéenne, tandis que le Winter Garden et le lobby lounge accueilleront les hôtes tout au long de la journée dans le bâtiment principal, dominé par une œuvre monumentale de l’artiste chinois Zheng Lu.
L’établissement abritera également un espace COMO Shambhala, inspiré du concept de bien-être développé à Bali.
Les 42 chambres et suites, décorées individuellement, intégreront une collection de plus de 300 œuvres d’art contemporain. La COMO Suite offrira une vue panoramique sur la baie, tandis que les chambres Hillview se tourneront vers la campagne provençale.
Pour Olivier Jolivet, CEO de COMO, « l’ouverture de COMO Le Beauvallon représente une étape majeure pour le groupe : une opportunité rare de s’implanter au cœur d’une destination européenne d’exception ».
