TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon

ouverture programmée le 24 avril 2026


Après dix-huit années de fermeture, l’illustre Beauvallon s’apprête à renaître sous la bannière COMO Hotels and Resorts. Inauguré en 1914 et emblématique de l’élégance Belle Époque, l’établissement situé face au golfe de Saint-Tropez rouvrira ses portes le 24 avril 2026.


Rédigé par le Vendredi 7 Novembre 2025

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon - Photo Como Hotels and Resorts
Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon - Photo Como Hotels and Resorts
CroisiEurope
Perché au-dessus du golfe de Saint-Tropez, COMO Le Beauvallon s’étendra sur plus de quatre hectares de jardins privés ponctués de pins et de palmiers.

Les allées mèneront à une piscine bordant la baie, à un restaurant et à un club de plage exclusif, Beauvallon Sur Mer, accessible également par yacht grâce à un mouillage privé.

Depuis son ponton, les hôtes pourront rejoindre Saint-Tropez ou les plages de Ramatuelle et Pampelonne en quelques minutes.

COMO Le Beauvallon : 42 chambres et suites, décorées individuellement

Autres articles
Le lieu accueillera également le Serpentine Gallery Summer Pavilion, œuvre de l’architecte Toyo Ito (prix Pritzker 2013). Déplacée depuis Londres, cette structure servira de cadre pour mariages et événements privés.

Le restaurant Beauvallon Sur Mer proposera une cuisine mêlant influences asiatiques, terroir provençal et inspiration méditerranéenne, tandis que le Winter Garden et le lobby lounge accueilleront les hôtes tout au long de la journée dans le bâtiment principal, dominé par une œuvre monumentale de l’artiste chinois Zheng Lu.

L’établissement abritera également un espace COMO Shambhala, inspiré du concept de bien-être développé à Bali.

Les 42 chambres et suites, décorées individuellement, intégreront une collection de plus de 300 œuvres d’art contemporain. La COMO Suite offrira une vue panoramique sur la baie, tandis que les chambres Hillview se tourneront vers la campagne provençale.

Pour Olivier Jolivet, CEO de COMO, « l’ouverture de COMO Le Beauvallon représente une étape majeure pour le groupe : une opportunité rare de s’implanter au cœur d’une destination européenne d’exception ».

Lu 187 fois

Tags : como, saint-tropez
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 6 Novembre 2025 - 08:57 Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet

Mercredi 5 Novembre 2025 - 10:49 Thaïlande : le COMO Metropolitan Bangkok rouvre après rénovation

Brand news LuxuryTravelMaG

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée
Et si les fêtes prenaient des couleurs tropicales cette année ? Sur l’île Maurice, les guirlandes...
Dernière heure

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Charlotte Peltier rejoint Visiteurs

Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

HELIADES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agent de réservation H/F - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages H/F - CDI - (Melun (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Rueil-Malmaison (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy

Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver

Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias