Var : une baie de Saint-Tropez légendaire et des villes et villages de caractère !

Première ville et préfecture du Var,est avant tout un site naturel exceptionnel entre mer et montagne et l’une des plus belles rades naturelles d’Europe. Au fil des siècles elle s'est développée entre mer et montagne, entre la rade et les Monts Toulonnais. Culturelle et touristique à part entière, elle a son opéra, ses musées d'art ou thématiques, son architecture haussmannienne, ses fontaines, ses quartiers animés et ses plages. Elle a du caractère avec ses rues étroites, ses places ombragées, son marché provençal. Au cours d'une visite en bateau, à découvrir, le port militaire et les navires de guerre.Pour toutes infos, Toulon Tourisme vous accueille par téléphone et depuis le 2 juin, répond aux questions via mail (info@toulontourisme.com) et aussi : toulontourisme.com Ici commence l’histoire de la Cote d’Azur.garde de son passé toute sa séduction et un charme suranné. Les palaces, les immeubles cossus de la "" et villas orientales se côtoient le long de ses larges avenues bordées de palmiers.Ce charme vient aussi de sa vieille ville médiévale qui s'étage sur les pentes d'une colline dominée par les ruines d'un château féodal. Se perdre dans ses ruelles est un plaisir. Cette ville pied dans l’eau possède par ailleurs un exceptionnel patrimoine naturel : laPorquerolles, Port-Cros, et Le Levant).: une demi-journée à la découverte des mammifères marins, au cœur du sanctuaire Pelagos, au large des côtes hyèroises. A seulement 30 minutes des côtes, de grandes chances de croiser cachalots, baleines, dauphins et autres cétacés… Et aussi , balades en bateau pour découvrir. Pour infos : https://www.hyeres-tourisme.com/