23ème édition du Festival international de l'Air de Fréjus

Le Festival international de l’Air est un événement régulier de la station varoise, qui va réunir cette année plus de 20 nations, représentées par plus de 150 cerfs-volistes experts, de véritables pilotes de machines de compétition qui allient poésie à performances techniques.Il fait partie des trois plus grands rassemblements de cerfs-volants en France, avec ceux de Berck-Plage dans les Hauts-de-France et de Dieppe en Normandie. A cette occasion, le ciel de Fréjus servira de tableau à la présentation de créations originales, spectaculaires et lyriques.Parmi les démonstrations les plus spectaculaires, des combats de cerfs-volants et des vols en escadrille. Le spectacle est conçu avant tout comme une attraction familiale avec une multitude d'ateliers et d'animations gratuites sur le thème de l’air et du vent.